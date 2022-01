Pedro Castillo pide al Congreso que vinculados a corrupción no postulen en elecciones

Pedro Castillo durante la ceremonia del licenciamiento de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Foto: Andina.

No quiere más corruptos. Desde Ica, el presidente de la República, Pedro Castillo, hizo un pedido al Congreso en relación a las próximas elecciones regionales y municipales, que se llevarán a cabo el domingo 2 de octubre.

Durante la ceremonia del licenciamiento de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga, el mandatario exhortó al Poder Legislativo a pensar en la población y limpiar el escenario político de funcionarios vinculados a delitos de corrupción, a puertas de elegir a las autoridades locales de cada región para el periodo 2023-2026.

“En esta fiesta política que se avecina en el mes de octubre, está en manos del Congreso que ya no postulen personas que tienen indicios de corrupción, que tienen problemas de corrupción (…). Quisiera dirigirme al Congreso de la República. Hemos encaminados proyectos como la masificación del gas para los peruanos, hemos encaminado tantos proyectos, ahora toca limpiar el escenario político”, dijo el mandatario.

BUSCA ENCAMINAR UNA VERDADERA EDUCACIÓN

De otro lado, durante su discurso, el presidente Castillo expresó su alegría de poder compartir con los pobladores de Ica la entrega del licenciamiento institucional a la Universidad Nacional San Luis Gonzaga, pues con ello se garantiza, desde el Estado, el derecho que tienen a emprender su desarrollo por medio de la educación.

Manifestó que este logro debe significar un compromiso de todo el sistema universitario nacional, por lo que hizo un llamado al pueblo para emprender una movilización nacional en favor de una verdadera educación.

“A nosotros nadie nos distrae porque el pueblo nos ha elegido para gobernar, para darle al país el derecho a la educación, a tener una universidad de peso como esta”, afirmó.

“Hacemos un llamado al pueblo peruano para que hagamos una movilización nacional por encaminar una verdadera educación para el pueblo, estamos dejando claro que el Gobierno tiene que dar la cara al país, dar la cara al pueblo, a través de sus autoridades”, manifestó.

En ese sentido indicó que la educación del pueblo salvará al país y que el compromiso es que los egresados de las universidades nacionales, como la San Luis Gonzaga de Ica, puedan competir de igual a igual con las demás casas de estudios del Perú y del mundo.

Asimismo, Castillo anunció que recorrerán el país con el objetivo de que las escuelas estén listas para empezar las clases en marzo, con la finalidad de iniciar la presencialidad con seguridad para los estudiantes.

CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE

En otro momento, comentó que antes de llegar a la ceremonia de licenciamiento de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga sobrevoló la ciudad de Ica y pudo constatar la poca cantidad de árboles, indicando que es necesario invertir en la reforestación.

“Pero soy consciente de que no se puede tener un pueblo bajo los árboles si no hay agua; vamos a hacer los esfuerzos para que los habitantes de la región de Ica tengan derecho al agua, los pueblos no pueden estar sin agua”, aseguró.

ESTADO DE LA PANDEMIA DE COVID-19 EN PERÚ

Por último, añadió que el 84% de la población está vacunada con la segunda dosis contra la COVID-19 y una considerable proporción de peruanos ya se inmunizó con la tercera dosis.

“Agradezco al país, al pueblo de Ica por haber entendido que primero es la vida y la salud de los peruanos, lo estamos logrando juntos, con el Congreso, los gobiernos regionales, los alcaldes. Hoy, el 84% del pueblo está vacunado con la segunda dosis y hay un porcentaje considerable de peruanos con la tercera dosis. Habiendo logrado esto y con la experiencia que se tiene, preocupémonos por la presencialidad”, puntualizó.

