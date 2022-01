Congresista Elizabeth Medina denuncia que suplantaron su identidad en vacunación

| Foto: GEC

La congresista Elizabeth Medina denunció ayer, ante la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco, que habrían suplantado su identidad en el proceso de vacunación contra la COVID-19. Acudió al Ministerio Público, acompañada de su abogado Jhon Nalvarte Loya, para formular denuncia penal.

Medina señaló que aproximadamente a las 8:30 a.m. se dirigió a un centro de vacunación instalado en la Plaza de Armas de la ciudad de Huánuco, para recibir su primera dosis. Sin embargo, el personal de salud del lugar verificó sus datos en el sistema y halló que supuestamente ya contaba con las tres dosis.

Entonces, no le permitieron vacunarse. Por ello se dirigió a la Fiscalía para que se investigue el caso. Además, la legisladora señaló que le pedirá explicaciones sobre su caso al ministro de Salud, Hernando Cevallos.

Su abogado, Jhon Nalvarte, señala esperar que el Ministerio Público designe un fiscal para realizar la investigación de lo sucedido, pida un informe a la Dirección Regional de Salud y cronograma de vacunas. Además, espera que la entidad también visite las instalaciones para recabar todo tipo de información.

Los responsables de este delito de falsedad ideológica y podrían ser procesados con una pena privativa de la libertad entre tres y seis años.

NO ESTABA VACUNADA

Se recuerda que el pasado 10 de enero, a la congresista se le impidió el ingreso a las oficinas del gobierno regional de Huánuco, tras no contar con un carnet de vacunación. Como señala la ley, el personal de seguridad le pidió que mostrara su DNI y carnet de vacunación en la puerta de la entidad, pero la parlamentaria no contaba con este documento porque no se había vacunado con ninguna dosis hasta ese momento.

Luego, al inicio de la sesión del pleno del Congreso de la República del jueves 13 de enero, la parlamentaria defendió su postura antivacuna y criticó que se haya hecho noticia sobre el hecho. Aseguró que los medios la han “atacado a su gusto tratando de mancillar” su imagen.

Sin embargo, luego anunció que recibiría su primera dosis “para seguir defendiendo a su pueblo desde el Parlamento”.

“Por la necesidad de seguir defendiendo los peruanos, he decidido vacunarme para seguir mi lucha desde dentro del Congreso y no me intenten callar la boca, porque esta medida es muy injusta y se estaría vulnerando el derecho a la libertad a elegir si desea o no la dosis de la vacuna”, señaló.

PERÚ LIBRE DENUNCIA ATAQUES CIBERNÉTICOS CONTRA LA PARLAMENTARIA

El 13 de enero, la bancada de Perú Libre emitió un comunicado donde aseguran que la congresista de su bancada estaría siendo atacada por los medios de comunicación por haber decidido no vacunarse.

“La prensa arremete contra la congresista Elizabeth Medina quien no está vacunada y que hoy ha anunciado que se vacunará para no seguir siendo marginada”, se lee.

También se señala que los integrantes del partido han sido atacados mediáticamente desde la campaña, en especial el secretario general Vladimir Cerrón Rojas, quien aseguran que “sigue siendo víctima de mala información”.

“Frente a la clara muestra de falta de objetividad, constante agresión y humillación, que no forman parte de la labor de un periodista o de quien tiene la oportunidad de difundir sus opiniones en medios masivos a nivel nacional, la bancada de Perú Libre considera urgente la participación del Consejo de la Prensa Peruana para poner coto a este tipo de prácticas”, se tiene redactado.

“Invocamos al Poder Ejecutivo a permitir el desarrollo de las actividades de quienes no consideran necesario ser vacunados. Dicha excepcionalidad debe adicionarse al decreto que determina las restricciones para las personas”, finaliza el texto.

