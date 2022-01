“¡Que alguien me explique esto, por favor!”: la reacción de Christopher Acosta ante la imitación de Yuca en ‘JB en ATV’

Yuca imita al periodista Christopher Acosta mientras que JB hará lo mismo con César Acuña. Foto: Instagram

“¡Que alguien me explique esto, por favor!”, escribió Christopher Acosta al enterarse de la imitación que le hará Enrique Espejo, más conocido como Yuca, con Jorge Benavides que interpretará al líder de Alianza para el Progreso (APP) César Acuña en el programa JB en ATV en su regreso a las pantallas este sábado 15 de enero.

JB, productor y creador del programa, también puso la divertida foto con una descripción en su cuenta de Instagram.

“¿Adivinen quiénes estarán este sábado en JB en ATV? ¡No te lo pierdas!”, escribió Jorge Benavides en la red social ante las risas y comentarios de sus seguidores.

El imitador interpreta al dueño de la Universidad César Vallejo mientras que el famoso Yuca caracteriza a Christopher Acosta con un libro gigante de Plata como cancha, así como con el polo con el cual salió en la audiencia donde fue condenado a dos años de prisión suspendida con Jerónimo Pimentel, director de la editorial Penguim Random House, tras la querella por difamación que interpuso César Acuña.

SE VOLVIÓ TENDENCIA

La imitación que hará Yuca sobre Christopher Acosta se volvió tendencia en las redes sociales con muchos comentarios graciosos.

“Yuca es Javier Bardem en ‘No Country for Old Men”, “jajaja no sé si el Yuca está imitando a Christopher o a Mónica Delta”, “Pero qué rica imitación se verá el sábado en JB en ATV. ¿ Yuca lo va a imitar a Christopher Acosta?”, escribieron algunos usuarios.

Otros se preguntaron si el excandidato presidencial se podría enfadar con la imitación: “Yuca vuelve a la carga, ahora caracterizando al periodista Christopher Acosta en parodia de Plata como cancha, que saldrá en JB en ATV este sábado. No vaya ser que César Acuña se moleste con Jorge Benavides”.

CHRISTOPHER ACOSTA VS CÉSAR ACUÑA

En la lectura que se dio el 10 de enero de 2021 el juez Jesús Vega, del 30 Juzgado Penal Liquidador de la Corte Superior de Lima, condenó a dos años de prisión suspendida al periodista Christopher Acosta y a Jerónimo Pimentel, el director editorial de la editorial Penguim Random House, tras la querella de difamación que interpuso el excandidato presidencial por la publicación de Plata como cancha.

Además, se pidió al periodista que pague el monto de 400 mil soles (100 mil dólares) a favor del líder de Alianza para el Progreso (APP)

“Sin palabras. No sé qué decir”, escribió Christopher Acosta después de conocer la decisión del juez, quien dijo que el libro traspasó los límites de la libertad de expresión, agravando a Acuña con una lista de frases que consideró difamatorias.

Roberto Pereira, abogado del periodista, contestó al magistrado que apelará la decisión: “Señor Jesús Raúl Vega, estoy en total desacuerdo con su sentencia por lo cual apelo en todos los extremos condenatorios de la demanda que usted ha decidido esta mañana. Estoy apelando tanto la condena penal como el requerimiento de reparación civil”.

Por su parte, Christopher Acosta y Jerónimo Pimentel recibieron el respaldo de varios colegas en el mundo periodístico y literario, así como de instituciones a nivel mundial que declararon que estaban atropellando la libertad de expresión en el Perú.

