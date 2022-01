Christopher Acosta vs César Acuña EN VIVO: Poder Judicial leerá sentencia a periodista y autor del libro “Plata como cancha”

Este lunes 10 de enero es la audiencia de la lectura de la sentencia por la querella presentada por el excandidato presidencial y líder de Alianza para el Progreso (APP) César Acuña contra el periodista de investigación Christopher Acosta por la publicación del libro “Plata como cancha”, informó la Corte Superior de Lima en su cuenta institucional de Twitter, que estará a cargo del 30° Juzgado Penal Liquidador y será transmitida por el canal Justicia TV desde las 9:30 am.

El exgobernador regional de La Libertad presentó una querella contra el periodista y el director general de Penguin Random House Perú, Jerónimo Pimentel, que publicó el libro, por el presunto delito de difamación. Además, solicitó una reparación civil de S/ 100 millones.

“Hoy en El Comercio explico lo absurdo de la demanda del señor Acuña; pero además renuevo mi compromiso de seguir haciendo periodismo, con el mismo entusiasmo y energía. No sé qué determinará el juez mañana; pero sí que a mí no me van a callar con demandas”, escribió Christopher Acosta en su cuenta de Twitter.

En la entrevista del citado diario el periodista dijo que iba a seguir investigando a César Acuña porque la demanda no tendrá un “efecto intimidatorio” contra él. “Así que si él piensa que va a parar mi trabajo periodístico o el de varios colegas que se dedican a la investigación está cometiendo un error”, expresó.

Para Acosta que el excandidato presidencial lo demande por la exorbitante suma que pide “no persigue ningún sentido de justicia”, más bien cree que quiere “meter miedo, que es enfrentar y enviar un mensaje no solo al periodista autor de este libro, sino al periodismo en general sobre lo que te puede pasar si te metes con él”.

Roberto Pereira, abogado del hombre prensa, contó que César Acuña había intentado sacar el libro del mercado desde que apareció una demanda ante Indecopi alegando la titularidad de la expresión “Plata como cancha”.

Si el líder de Alianza para el Progreso (APP) gana el juicio los libros tendrán que ser retirados de las librerías; Jerónimo Pimentel, director de Penguin Random House Perú, dijo que no hay precedentes “en una sociedad libre o que se precie de serlo” donde se ha criminalizado la transcripción de fuentes públicas o investigaciones periodísticas, además que en el Perú el delito de difamación está penalizado con prisión.

“Hay 54 grupos de frases o contenidos que son el sustento fáctico de la querella, en la medida de que el señor Acuña, o su defensa, considera que estas 54 expresiones afectan su honor. Y la construcción de la denuncia está hecha sobre la base de que esos contenidos serían falsos, es decir, contendrían afirmaciones sobre hechos falsos y que, por lo tanto, al ser falsos, y Christopher Acosta no podría probarlos, entonces habría incurrido en responsabilidad penal. Esa es la línea de argumentación de la denuncia”, dijo el abogado de Christopher Acosta a La República.

Pereira planteó que “esa argumentación no es correcta” porque la denuncia “presenta como si el periodista dijera algo que en realidad no dice”.

“Christopher Acosta nunca dice que el señor compra jueces o ha incurrido en delitos determinados. Lo que dice es cómo arregla sus controversias”, sostuvo.

"Plata como cancha", de Christopher Acosta. Foto: Difusión

70 PERIODISTAS ACREDITADOS

El Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) expuso que unas 70 personas, entre periodistas y directivos de organizaciones internacionales, se han acreditado para participar de la lectura de sentencia, algo que fue solicitado al magistrado Raúl Jesús Vega, quien está a cargo del caso.

Las audiencias judiciales, proclamó el IPYS, son públicas de acuerdo a ley, salvo excepciones vinculadas con procesos que involucren menores, delitos de violación, o cuando se restringe la publicidad por razones de seguridad, orden o espacio físico de las instalaciones de los juzgados y tribunales.

Según el Instituto de Prensa y Sociedad la sentencia contra Christopher Acosta es sería “presumiblemente condenatoria”.

“En la citación judicial remitida al periodista, el juez cita expresamente el artículo 285° “B” del Código de Procedimientos Penales que regula específicamente el trámite para una sentencia condenatoria, lo que hace presumir que así será. La sentencia de Jesús Vega, que se prevé condenatoria tras la citación, marcará un precedente para casos de esta naturaleza. El IPYS hace pública su preocupación por el uso del sistema judicial peruano como medio de amedrentamiento de periodistas”, señalaron en un comunicado.

El periodista argumentó que esta advertencia le parece “muy preocupante” pues “recorta un derecho importantísimo” porque no se trata solo de su caso “sino del periodismo en general, del derecho que tenemos los periodistas de investigar los asuntos espinosos de los políticos que no están postulando a cualquier cargo, sino que quieren ser presidente del país”, dijo a El Comercio.

Acosta resumió que si el caso procede se convertiría en “una herramienta intimidatoria para editoriales que están pensando en publicar libros sobre políticos más adelante”.

“Plata como cancha” fue publicado a inicios del 2021, un libro sobre el excandidato presidencial César Acuña y líder del partido Alianza para el Progreso (APP).

Christopher Acosta es un periodista de investigación. Ha trabajado en diversos medios de comunicación y fue becario de la Fundación García Márquez, Georgetown University y el Lincoln Institute. En 2019, obtuvo el Premio Nacional de Periodismo.

SEGUIR LEYENDO