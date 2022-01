César Acuña dice no estar satisfecho tras sentencia contra Christopher Acosta

Durante las últimas horas se ha hablado mucho de César Acuña, sobre todo luego del fallo que confirmó que el periodista Christopher Acosta y el director de Penguin Random House, Jerónimo Pimentel, debían cumplir dos años de prisión suspendida así como realizar el pago de una reparación civil de S/ 400,000. Acuña había presentado una denuncia por difamación contra los mencionadas y, ahora, en primera instancia del caso, resultó ser ganador.

Muchos estaban a la espera de las declaraciones de Acuña, a quien muchos han criticado por supuestamente no respetar el derecho a la libertad de expresión. Tal era el reclamo de la población por conocer los descargos del excandidato presidencial tras la resolución del juez que se presentó en el programa de Milagros Leiva en Willax. Es ahí donde asegura no estar del todo de acuerdo con la resolución que ya lo beneficia. “No estoy satisfecho (con la condena) porque es una primera instancia. Esto va a demorar. No (voy a desistir) porque siento que mi honor vale mucho más”, señaló.

La declaración sorprendió a la conductora quien siguió consultándole el por qué de su denuncia. Este solo atinó a decir que en un inicio no presentó la acusación pues se encontraba en medio de una campaña presidencial; sin embargo, que al conocer lo mencionado en la obra se sintió afectado. “ No estoy contra la libertad de expresión, pero si contra la difamación. Soy demócrata y no sé por qué ahora todos los medios dicen que la libertad de expresión está en peligro ”, comentó.

DIMES Y DIRETES

Cabe recordar que durante el desarrollo de la Elecciones generales, Acuña aseguró que no presentaría denuncia alguna contra Christopher Acosta , pero ha sucedido lo contrario e incluso sumó a la denuncia al director de la editorial. La sentencia del juez Jesús Vega resaltó 55 frases supuestamente difamatorias.

“Me indignó cómo un joven periodista se pase noche tras noche escribiendo un libro sobre una persona tomando dichos de otras personas, sin haber comprobado si son ciertos o no”, señaló Acuña ante Leiva. Según este, el periodista nunca se habría contactado con él para que brindase sus descargos, pero Acosta asegura que sí lo hizo a través de intermediarios y cartas a las instituciones que pertenecen al político.

Acuña negó que tanto su hijo Richard Acuña como el miembro de su partido, Luis Valdez, le habían avisado que Acosta quería contactarlo. “Él está reconociendo que nunca habló conmigo. Él dice que ha llamado a Richard, Richard no es César Acuña. Él mismo está reconociendo que no ha hablado conmigo y dice que ha llamado a Lucho Valdez y Lucho Valdez no es César Acuña (...) Nunca me mandó un correo, nunca me mandó un mensaje, nunca se comunicó conmigo”, agregó.

César Acuña: Se confirma la impresión de un nuevo tiraje de “Plata como cancha”

Durante la entrevista, Acuña Peralta dijo que considera la obra del periodista como una “obra de ficción”. Asegura que la información presentada no ha sido corroborada, sino que simplemente utilizó declaraciones de terceros dichas con la finalidad de perjudicarlo. Respecto al pedido de que la audiencia de lectura de sentencia no fuese pública, el líder de Alianzas para el Progreso recalcó que ese tema debería consultarse a su defensa, el abogado Enrique Ghersi ya que él, supuestamente, no está involucrado en esos aspectos del caso. Las declaraciones del excandidato dan a entender que persistirá en su postura durante la siguiente instancia, de la cual todavía se conoce muy poco.

