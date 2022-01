Christopher Acosta sobre César Acuña: “Con esta victoria judicial, mas bien ha conseguido una derrota pública”

Christopher Acosta, periodista de investigación

Después de un día largo para el periodista de investigación y autor del libro ‘Plata Como Cancha’, Christopher Acosta, a horas de la mañana mediante una entrevista con Latina, mencionó que el líder de Alianza Para el Progreso (APP), César Acuña no ganó nada con esta sentencia, sino que obtuvo una derrota pública.

“Yo me pregunto qué ha conseguido el señor Acuña con esta victoria empírica, condenar a un periodista a cambio de que todas estas citas, que él no quería que fueran públicas, se inunden en las redes sociales y aparezcan en los medios de comunicación. Yo siento que el señor ha estado muy mal asesorado y con esta victoria judicial, mas bien ha conseguido una derrota pública ”, señala al matinal.

Recordemos que ayer se dio la lectura de la sentencia para el periodista de investigación Christopher Acosta, en la cual se le dictó dos años de prisión suspendida y el pago de 400 mil soles de reparación civil.

En ese sentido, en la sentencia, la relatora señala que César Acuña gana 100 millones de soles al mes y Acosta menciona que pareciera que la reparación civil “está definida en si el demandante tiene plata o no”.

“Parece que aquí la reparación civil está definida en si el demandante tiene plata o no, es una pregunta que le deberíamos hacer al juez. Al principio eran 100 mil soles, pero luego la suben a 400 mil soles sin haber realizado ningún análisis de nada. Vamos a apelar la decisión absurda en la línea de la reparación civil. ”, comenta.

¿QUÉ SIGUE PARA CHRISTOPHER ACOSTA?

Acosta ha mencionado a la prensa que va a apelar ante lo sucedido con Acuña y menciona que todavía hay una segunda instancia, pero que todavía la apelación está en trámite y que hoy se le dará el documento oficial.

“Hay una segunda instancia, incluso vamos a ir a una Corte Suprema, ya que la justicia nos asiste de que hay suficientes jurisprudencias internacionales que han abordado esta tipo de controversias”, menciona.

“La apelación está en trámite, hoy ya deberíamos tener la respuesta formal. Ya con los documentos en manos de mi abogado, vamos a apelar en una sala con 3 jueces, ya no 1, son 3 criterios diferentes que van a determinar si esta sentencia es válida o no ”, añade.

Por otro lado, menciona que ayer no querían que se transmita la audiencia. “Yo he pedido a través de mi abogado que se transmita y no solo esa, sino todas, sobre todo en las que describo el por qué de cada una de mis frases. ¿Qué oculta el señor Acuña? ¿De qué tiene miedo Enrique Ghersi?”, se pregunta.

“Mientras más pública la persona, menos nivel de protección de su intimidad tiene, eso no lo digo yo, lo dice la jurisprudencia y cualquier persona lo sabe”, señala.

En el programa matinal también le consultan por cómo se siente ante todo esto, a lo que él respondió que se siente fortalecido, pero que al principio estuvo un poco en ’shock’.

“Ayer después de leer la sentencia estaba un poco en ‘shock’, porque no podía entender cómo alguien tiene una técnica tan pobre para entender el periodismo. Este juez casi se ha convertido en un editor que juzga que fuentes son confiables y cuales no, a lo mejor quiere ser periodista y no nos ha contado”, señala.

“ Me siento fortalecido, no voy a dejar de hacer periodismo como lo he hecho todos estaos años ”, asegura.

ENRIQUE GHERSI SE PRONUNCIA

El abogado de César Acuña, Enrique Ghersi, se pronunció acerca de lo ocurrido en la sentencia y mencionó que no se recogió ningún testimonio de Acuña para que contrarrestara y desmintiera esos errores que cometió, lo cual Acosta menciona que es mentira, ya que en reiteradas ocasiones señala que no ha recibido ninguna respuesta de su parte.

“El señor Enrique Ghersi mintió abiertamente en un medio de comunicación con algo por lo que debería ser demandado por difamación; mencionó que para el libro, yo nunca solicité un descargo de Acuña y esto es absolutamente falso. El señor Ghersi miente y miente abiertamente. Si alguien está difamando es él a mi ”, reclama.

“En el libro cito todas las veces que lo busqué para que me de su punto de vista, fue a través de 3 vías. La primera, para temas familiares, a través de su hijo Richard Acuña , quien lo puede confirmar, la segunda para temas políticos con Luis Valdez y finalmente, para temas empresariales con la universidad César Vallejo, todo fue por teléfono”, repite.

Cabe destacar que según el periodista, Acuña nunca negó que lo que decía en el libro era falso, ya que la denuncia no fue por ahí, sino que el reclamo fue por absoluta difamación, como ya se sabía.





