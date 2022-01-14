Corte de luz en Lima y Callao desde hoy hasta el domingo: conoce las zonas y horarios

La compañía eléctrica Enel informó, a través de un comunicado, que hoy, viernes 14 de enero, hasta el domingo 16 de enero se llevarán a cabo cortes de luz en distintos distritos de Lima y Callao.
Según el comunicado el corte se da por obras de mantenimiento con la intención de que mejorar la calidad del servicio para los usuarios.
“Los cortes programados se ejecutan según normativa, en zonas específicas y nos permiten evitar riesgos y asegurar la continuidad del suministro”, detalló Enel.
Es importante resaltar que el corte del servicio no se dará por completo en cada distrito, sino que se dará en zonas y horarios específicos.
Aquí como se desarrollarán los cortes en la semana. Toma nota y apunta:
Viernes 14 de enero
JESÚS MÁRÍA 9:00 a.m. – 4:00 p.m.
JR. CAYETANO HEREDIA CDRA 6, AV. SAN FELIPE CDRA 6, 7, 19, CALLE OCTAVIO BERNAL CDRA 2, 5, JR. HERMILIO VALDIZAN CDRA 5, 6, JR. HUASCAR CDRA 7, 18, 19, JR. HUIRACOCHA CDRA 18, 19.
SAN JUAN DE LURIGANCHO 8:30 a.m. – 6:00 p.m.
A.H. HUASCAR AV. JOSE CARLOS MARIATEGUI MZ A, B, C, D, 13, 14, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 62, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 75, 76, 77, 78, 126, 131, 131A, 132, 135, 137, 169, 169A, AV. LIBERACIÓN MZ 26, 27, 28, MZ A, A2, I, C, C2, A.H. VILLA HERMOSA MZ A, A2, B, B2, C, D, E, E2, F, F2, G, G2, H, H2, I, I2, J, J2, A.H. 20 DE ENERO MZ A, B, C, D, E, F, G, P, Q, R, S, A.H. 9 DE OCTUBRE MZ E, I, I1, I2, PROYECTO INTEGRAL FUTURO 2000 MZ A, B, C, D, E, A.H. 25 DE OCTUBRE MZ B, B1, D, E, AGRUPACIÓN FAMILIAR LA BRISAS DE SAN JUAN MZ A, C, E, D, AMPLIACIÓN FRANCISCO BOLOGNESI MZ B, C, D, E.
PUENTE PIEDRA 9:00 a.m. – 6:00 p.m.
A.H. KEYKO SOFIA MZ A, B, C, E, F, F1, G, H, M, ASOC. EL DORADO MZ D, F1, A.H. HIJOS DE LUYA MZ E, F, G, H.
HUARAL 8:00 a.m. – 5:00 p.m.
COMUNIDAD CAMPESINA DE LA FLORIDA; COMUNIDAD DE PALLAC; COMUNIDAD DE HUAYOPAMPA UBICADOS EN EL DISTRITO DE ATAVILLOS BAJOS Y COMUNIDAD DE PISCOCOTO, COMUNIDAD DE LA PERLA ALTA Y PERLA BAJA UBICADOS EN EL DISTRITO DE SUMBILCA.
Sábado 15 de enero
CANTA-SANTA ROSA DE QUIVES 8:00 a.m. – 5:00 p.m.
KM.59.5 CANTA-C.P. CHECTA, CARRET CANTA KM.60-C.P. CHECTA, A CANTA KM 61.97- C.P. LARANCOCHA, FTE. MZ. A2 LT.6 - C.P. PUCARA, FTE.MZ.D LT.27-C.P. PUCARA, A.H. BNS.AIRES C.P. LETICIA, CARRET CANTA KM.54.5-C.P. YANGAS, C.P. ALCACOTO, C.P. ARENILLA, C.P. OSOYNIK, C.P. SANTIAGO DE PUNCHAUCA, C.P. LA CAMPANA, FDO CARMELITO - C.P. CARMELITO, C.P. SANTA ROSA DE PUQUIO, C.P. CERRO PUQUIO, C.P. SIPAN PERU, C.P. FRAY MARTIN, C.P. EL ROSARIO, C.P. SAN JOSE, C.P. HUARANGAL, C.P. OLFA, C.P. CABALLERO, C.P. CASINELLI, C.P. PARAISO, C.P. RIO SECO, C.P. CASA BLANCA, C.P. OLAVIDE, C.P. CHOCAS BAJO, C.P. HUATOCAY, C.P. CHOCAS ALTO, C.P. BUENAVISTA, C.P. VISTA ALEGRE, C.P. EL OLIVAR, C.P. VIRGEN DEL CARMEN DE QUIPAN, C.P. TRAPICHE, C.P. HUANCHIPUQUIO, C.P. ZAPAN, C.P. JUAN VELASCO ALVARADO, C.P. SANTA ROSA DE MACAS, C.P. COCAYALTA, C.P. HUARABI BAJO, C.P. HORNILLOS, C.P. HUARABI ALTO, C.P. CERRO BLANCO, CARRET CANTA-C.P. BUENAVISTA, FTE MZ.B LT.7 - C.P. LA CABAÑA, C.P. CERRO BLANCO, PROG.DE VIV.RESID. LAS PALMERAS, C.P. CHOCAS BAJO, ASOC.DE PROP.CAROLINA II ETAPA, STA BARBARA/ AV. J. V. ALVARADO, C.P.SAN ANTONIO DE PADUA, C.P. SANTA ROSA DE PUQUIO, AV.PROL.STO DOMINGO Y AV. PACAYAL, PROG.RESID. COSTA DEL SOL II ETAPA, C.P. EL ROSARIO, PROG.DE VIV. BONAVISTA, C.P. HUARABI BAJO, C.P. SANTIAGO DE PUNCHAUCA, LETICIA – CARRETERA LIMA CANTA KM 52.93, PROG.VIV.SAN FRANSISCO DE CARABAYLLO II ETAPA, PARCELA 400 SECTOR CAUDIVILLA HUACOY Y PUNCHAC, C.P. CASA HUERTA EL PARAISO, AV. CASINELLII, CARRETERA LIMACANTA KM.55.3 C.P. YANGAS, C.P. ZAPAN CARRETERA LIMA-CANTA KM.38, C.P. HUARANGAL, C.P. BUENAVISTA CHOCAS ALTO, C.P. VIRGEN DEL CARMEN DE QUIPAN ANEXO II, C.P. CASINELLI, C.P. MAGDALENA, PAY PAY BAJO-C.P. YANGAS, FDO. LLIPATA CARRT. LIMA CANTA KM.63, AV. CHAVIÑA/LOS ALGARROBOS-C.P.RIO SECO, INGRESO C.P. CAMPANA, CARRETERA LIMA-CANTA KM.26, VALLE CHILLÓN PARCELA 62 UC MARIA PARADO DE BELLIDO, C.P. PUNCHAUCA
SAN MIGUEL 8:30 a.m. – 5:00 p.m.
URB. OYAGUE JR. HUAMANGA CDRA 9, 11, 13, JR. ECHENIQUE CDRA 8, 13, JR. SALAS CDRA 2, 3, 9, PASAJE PRIVADO CDRA 2, JR. RAMÓN CASTILLA CDRA 13, CALLE DIANDERAS CDRA 1, CALLE JOSE MEDINA CDRA 1, 2, MZ M2, CALLE M. RODRIGUEZ CDRA 1, CALLE BENITO PARDO FIGUEROA CDRA 1, CALLE CONDESA DE CHINCHÓN CDRA 1, JR. MAMA RUNTER CDRA 2, JR. CASTRO HARRISON CDRA 1, 2, 3, 4, CALLE UMACHIRI CDRA 1, 2, URB. SANTA FLORENCIA MZ A, B, C, D, CALLE SANTA JUSTINA CDRA 1, 2, 3, MZ B, PROLONGACIÓN AYACUCHO CDRA 1, 3.
SAN ISIDRO 10:00 a.m. – 4:00 p.m.
URB. SANTA MÓNICA, AV. CORONEL PORTILLO CDRA 2, 3, 13, AV. JUAN PEZET CDRA 3, CALLE AUGUSTO BOLOGNESI CDRA 0, 3, CALLE LOS MANZANOS CDRA 6.
Domingo 16 de enero
CARABAYLLO 8:00 a.m. – 5:00 p.m.
AV.SAN JUAN ALT. AVICOLA FINA, PARCELA PRED.RUST. STA.INES
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