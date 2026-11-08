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Alianza Lima se metió a la final del Clausura de la Liga Femenina 2026: derrotó a Sporting Cristal por 1-0 en Matute

El encuentro exigió al máximo a ambos planteles. La disputa por la pelota, las dificultades para generar ocasiones y las tarjetas rojas marcaron una semifinal que se resolvió por un detalle en el área

Alianza Lima – Sporting Cristal – Daniel Montoya - Liga Femenina – Perú – deportes – 8 noviembre
La alegría por el resultado tuvo un matiz de preocupación para el conjunto victoriano. La salida de Estefanía Gonzales por una lesión en el tobillo izquierdo encendió las alertas en el plantel (Liga Femenina)
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La primera alegría del año. Y es que Alianza Lima avanzó a la final del Torneo Clausura 2026 de la Liga Femenina tras imponerse por 1-0 ante Sporting Cristal en la semifinal de vuelta, disputada en el Estadio Alejandro Villanueva.

El conjunto dirigido por José Luis Letelier resolvió una serie que había comenzado con un empate 1-1 en el Estadio Alberto Gallardo. La delantera colombiana Daniela Montoya convirtió el único gol del encuentro en el segundo tiempo y aseguró la clasificación del cuadro blanquiazul a la definición del certamen.

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Alianza Lima aguardará ahora al vencedor de la otra semifinal, que enfrenta a FBC Melgar y Universitario de Deportes. El partido de vuelta se jugará el lunes 9 de noviembre a las 15.00 en el Estadio Monumental, con las arequipeñas en ventaja luego de su triunfo por 3-0 en la ida.

Una serie cerrada en Matute

Alianza Lima – Sporting Cristal – Daniel Montoya - Liga Femenina – Perú – deportes – 8 noviembre
La primera mitad reflejó la tensión propia de una semifinal: los dos equipos buscaron hacerse dueños del juego, pero encontraron dificultades para generar situaciones claras y romper el equilibrio (Liga Femenina)

El duelo tuvo un desarrollo intenso desde el inicio. Sporting Cristal llegó a La Victoria con la necesidad de obtener un resultado que modificara la igualdad registrada en el primer partido, mientras que Alianza Lima buscó aprovechar la condición de local para acceder a la final.

La paridad se mantuvo durante la primera parte. Ambos equipos intentaron controlar el juego y generar ocasiones, aunque ninguno pudo romper el marcador antes del descanso. El encuentro fue friccionado y exigente en la disputa por la pelota.

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Sporting Cristal contó con Alessia Sanllehi entre sus titulares, junto con Lizarraga, Sousa, Fasabi, Tomateo, Oribe, Mondaca, Álvarez, Soares, Acosta y Tamara Alves. Alianza Lima, en tanto, formó con López; Tacilla, Molina, Romero y Azabache; Montoya, Cardona y Flores; Estefanía, Saavedra y Marquínez.

Daniela Montoya marcó la diferencia

Alianza Lima – Sporting Cristal – Daniel Montoya - Liga Femenina – Perú – deportes – 8 noviembre
La delantera colombiana Daniela Montoya apareció en el complemento para romper el equilibrio de una semifinal que había llegado igualada desde el primer encuentro y mantener vivo el sueño blanquiazul de conquistar el Clausura (Liga Femenina)

El marcador se abrió en el complemento. Daniela Montoya anotó el 1-0 para Alianza Lima y definió una llave en la que ambos clubes habían llegado igualados desde el encuentro de ida.

La atacante colombiana apareció en el área para convertir el tanto que inclinó el partido a favor de las locales. La anotación permitió que las blanquiazules administraran la ventaja en el tramo final del encuentro ante un rival que buscó una respuesta para mantenerse en competencia.

El gol de Montoya fue suficiente para que Alianza Lima se quedara con el triunfo y obtuviera el pase a la final. El resultado dejó la serie con una victoria blanquiazul en la vuelta, después del empate que habían protagonizado ambos equipos en el Alberto Gallardo.

Expulsiones y una preocupación en Alianza Lima

Alianza Lima – Sporting Cristal – Daniel Montoya - Liga Femenina – Perú – deportes – 8 noviembre
La victoria no estuvo libre de sobresaltos para el cuadro blanquiazul. A la expulsión de Geraldine Cardona se sumó la salida de Estefanía Gonzales, quien sufrió una lesión en el tobillo izquierdo. (Liga Femenina)

El partido también registró incidencias disciplinarias. Según la información disponible, Alessia Sanllehi fue expulsada al final del primer tiempo, una situación que condicionó el panorama de Sporting Cristal para la segunda mitad.

Alianza Lima tampoco terminó el encuentro con todas sus jugadoras en el campo. Geraldine Cardona recibió una tarjeta roja cerca de los 70 minutos, por lo que el equipo local debió afrontar los minutos restantes con una futbolista menos.

Además, Estefanía Gonzales dejó el terreno de juego tras sufrir una falta que comprometió su tobillo izquierdo. La jugadora no pudo continuar en el encuentro y su situación representa una preocupación para el plantel blanquiazul de cara a la definición del Torneo Clausura.

La espera por el otro finalista

Alianza Lima – Sporting Cristal – Daniel Montoya - Liga Femenina – Perú – deportes – 8 noviembre
Con el primer cupo definido, la atención se traslada ahora al Monumental, donde Universitario intentará cambiar una historia que, por el resultado de la ida, favorece ampliamente a FBC Melgar (Liga Femenina)

La clasificación dejó a Alianza Lima como el primer equipo instalado en la final del Clausura. El plantel de José Luis Letelier buscará disputar el título luego de haber superado una semifinal equilibrada frente a Sporting Cristal.

La otra plaza se definirá entre FBC Melgar y Universitario de Deportes. Las rojinegras llegarán al encuentro de vuelta con una diferencia favorable tras imponerse por 3-0 en el primer partido de la serie.

Universitario necesitará revertir ese resultado para alcanzar la final y enfrentar a Alianza Lima. El cruce se disputará en el Estadio Monumental y determinará al rival del conjunto blanquiazul en la última instancia de la Liga Femenina 2026.

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