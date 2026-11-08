Perú

Ana Siucho sorprende con su nueva figura tras separarse de Edison Flores

La influencer compartió fotografías de una tarde de patinaje junto a sus hijas y recibió decenas de elogios por su apariencia física en redes sociales

Composición de dos fotos: una mujer con gafas de sol junto a una piscina y la misma mujer que abraza a un hombre sonriente
El matrimonio entre Siucho y el futbolista de Universitario de Deportes se celebró en diciembre de 2019 en el Estadio Monumental.
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Ana Siucho volvió a captar la atención en redes sociales tras publicar una serie de fotografías de una jornada de patinaje junto a sus dos hijas, fruto de su matrimonio con el futbolista Edison Flores. Las imágenes, difundidas en Instagram, mostraron un marcado cambio en su apariencia física que generó numerosos comentarios de admiración entre sus seguidores y que en pocas horas se convirtió en uno de los temas más comentados del entretenimiento local.

El look retro que acaparó las miradas en Instagram

Para la actividad, la influencer eligió un conjunto de inspiración ochentera compuesto por un enterizo celeste ceñido al cuerpo, combinado con pantys fucsias, una vincha a juego y patines blancos. La vestimenta, de colores llamativos, puso en evidencia los resultados de la rutina deportiva que, según las propias publicaciones de Siucho, mantiene como parte de sus actividades habituales desde hace varios meses.

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Las fotografías no pasaron inadvertidas entre los usuarios de las plataformas digitales, que destacaron tanto su figura como la dedicación con la que acompañó a sus hijas durante la actividad. Entre los comentarios más repetidos figuraron frases como “qué hermosas”, “eres una súper mamá”, “lindas tus nenas y tú regia” y “muy hermosa familia, Dios los colme de bendiciones, amén”. La cantidad de reacciones convirtió rápidamente la publicación en una de las más comentadas del perfil de la influencer en las últimas semanas.

Una mujer y dos niñas con atuendos deportivos de colores vivos y patines de cuatro ruedas posan sobre el césped frente a una casa
Ana Siucho compartió en Instagram una jornada de patinaje junto a sus dos hijas que desató repercusiones en redes sociales.

Más allá de las reacciones sobre su apariencia, la publicación también reflejó una faceta familiar. Las dos hijas de Siucho y Flores aparecieron en las imágenes con atuendos de colores neón, mientras aprendían a mantener el equilibrio con ayuda de andadores de patinaje. La influencer dedicó un mensaje a las pequeñas en la descripción de las fotografías. “¡Qué lindo verlas retarse en aprender cada cosa que se proponen! Son mis patinadoras favoritas del mundo entero”, escribió.

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El contenido mostró además un costado distinto de la rutina diaria de Siucho, habitualmente marcada por sus labores como profesional de la salud y por el cuidado de sus hijas. En esta ocasión, la influencer optó por participar directamente de la actividad recreativa junto a las menores, en lugar de acompañarlas únicamente desde un rol de supervisión, lo que reforzó la imagen de cercanía que transmitió en el carrusel de fotografías.

Una mujer y dos niñas con ropa deportiva colorida y patines sobre una acera, las niñas apoyadas en estructuras con ruedas
Ana Siucho posa en patines junto a sus dos hijas durante una actividad al aire libre.

Los rumores de reconciliación con Edison Flores siguen vigentes

La repercusión de las imágenes se produce en medio de versiones recurrentes sobre un posible acercamiento sentimental entre Siucho y Flores, que ambos han evitado confirmar o desmentir de manera pública. Las especulaciones tomaron fuerza en junio de este año, cuando la influencer asistió junto a sus hijas a la celebración de cumpleaños de la madre del futbolista, un encuentro que fue registrado por el programa ‘América Hoy’ y que incluyó la presencia de la hermana del jugador.

Meses antes, Siucho también había coincidido con Flores durante la Noche Crema en el Estadio Monumental, tras su regreso de Estados Unidos. En esa ocasión, compartió fotografías del evento junto al mensaje “lo feliz que me hacen, mis amores, cremas de inicio a fin”, publicación que en su momento alimentó las versiones sobre un reencuentro entre ambos. Hasta la fecha, ninguno de los dos ha confirmado formalmente una reconciliación de pareja, pese a las sucesivas coincidencias públicas registradas a lo largo del año.

Estas apariciones conjuntas, sumadas a las nuevas fotografías de patinaje, mantienen activa la atención mediática sobre el estado actual del vínculo entre la influencer y el volante de Universitario de Deportes, en un contexto en el que distintos programas de espectáculos continúan siguiendo de cerca cada aparición pública de ambos.

Collage con una mujer tomándose una foto en un espejo y la misma mujer en la calle con dos niñas en patines y andadores
El atuendo de inspiración ochentera que lució la influencer reflejó los resultados de la rutina deportiva que mantiene desde hace meses.

Un año marcado por nuevos proyectos personales

La aparición en patines se suma a otra publicación reciente de Siucho, quien el 21 de octubre anunció el lanzamiento de su primer libro electrónico, un proyecto relacionado con sus experiencias como madre de dos niñas. Al presentar la publicación en sus redes sociales, la influencer reflexionó sobre esta nueva etapa. “Quiero compartir con todas ustedes este nuevo pedacito de nuestras vidas. Gracias Dios, por nunca soltarme y demostrarme que después de la tormenta, siempre llega la calma”, escribió.

En esa misma publicación, Siucho dedicó unas palabras a sus hijas, a quienes identificó como su principal fuente de inspiración para el proyecto editorial. El anuncio recibió mensajes de felicitación de sus seguidoras, en un año en el que la influencer ha combinado la exposición de su vida familiar con nuevas iniciativas personales.

Dos retratos de una mujer de cabello oscuro: a la izquierda viste blusa blanca y a la derecha lleva ropa deportiva negra al aire libre
El nuevo proyecto editorial de Ana Siucho consiste en un libro electrónico basado en sus experiencias como madre.

Ana Siucho y Edison Flores contrajeron matrimonio el 21 de diciembre de 2019, tras cinco años de relación. La ceremonia religiosa se realizó en la iglesia Sagrado Corazón de Jesús, en Santiago de Surco, y la posterior recepción tuvo lugar en el Estadio Monumental, con la asistencia de figuras del fútbol y la televisión, entre ellas el ‘Puma’ Carranza, Rodrigo Cuba y Melissa Paredes.

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