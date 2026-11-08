Perú

Gobierno designa a Rodríguez Mackay, excanciller de Pedro Castillo, como embajador del Perú en Marruecos

Una resolución suprema publicada este domingo en el Diario Oficial El Peruano formalizó el nombramiento de Miguel Ángel Rodríguez Mackay. La Cancillería fijará más adelante la fecha en que asumirá funciones en Rabat

El excanciller Miguel Rodríguez Mackay con Infobae
El excanciller Miguel Rodríguez Mackay con Infobae
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El Gobierno peruano designó a Miguel Ángel Rodríguez Mackay como embajador extraordinario y plenipotenciario del Perú en el Reino de Marruecos, mediante una resolución suprema publicada este domingo 8 de noviembre en el Diario Oficial El Peruano. El abogado y exministro de Relaciones Exteriores deberá asumir el cargo en la fecha que determine una futura resolución ministerial.

La medida fue adoptada con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros y lleva las firmas de la presidenta Keiko Sofía Fujimori Higuchi y de Guillermo Shinno Huamaní, ministro de Energía y Minas encargado del despacho del Ministerio de Relaciones Exteriores.

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La norma también dispone que se extiendan a Rodríguez Mackay las cartas credenciales y los plenos poderes correspondientes para ejercer la representación diplomática peruana ante las autoridades marroquíes. Los gastos derivados de su nombramiento serán cubiertos con las partidas presupuestales asignadas al Ministerio de Relaciones Exteriores.

La resolución no precisa la fecha de inicio de funciones

Aunque la designación quedó formalizada con la publicación de la resolución, el documento no establece el día de inicio de las funciones del nuevo embajador. Ese aspecto será definido mediante una resolución ministerial posterior, según el artículo tercero de la norma.

El nombramiento se sustenta en la atribución constitucional de la Presidencia de la República para designar embajadores y ministros plenipotenciarios, previa aprobación del Consejo de Ministros y con cargo de informar al Congreso. También cita la Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el nombramiento de funcionarios públicos y las normas del Servicio Diplomático de la República.

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Rodríguez Mackay representará al Perú en Marruecos, país ubicado en el norte de África con el que Lima mantiene vínculos diplomáticos y una agenda bilateral que incluye asuntos políticos, comerciales, culturales y de cooperación.

La designación se produce mientras el titular de Relaciones Exteriores se encuentra fuera del país. Por ello, Shinno Huamaní refrendó la resolución en su condición de encargado del despacho de la Cancillería.

Retrato de un hombre en traje y corbata roja sobrepuesto a un edificio colonial rosa con balcones de madera, una puerta de piedra tallada y la bandera de Perú
El ministro de Relaciones Exteriores de Perú, Carlos Espá, aparece en un retrato ovalado sobrepuesto al edificio del Ministerio, que exhibe una fachada rosa y balcones de madera tallada con la bandera peruana.

Rodríguez Mackay fue canciller durante un mes en 2022

Miguel Ángel Rodríguez Mackay ocupó el cargo de ministro de Relaciones Exteriores durante la administración de Pedro Castillo, entre agosto y septiembre de 2022. Su salida del gabinete ocurrió luego de diferencias públicas con el entonces presidente sobre asuntos de política exterior.

Uno de los puntos de discrepancia estuvo relacionado con la posición peruana frente a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, conocida como Convemar. El exministro también sostuvo una postura distinta respecto de la relación diplomática con la República Árabe Saharaui Democrática.

Durante su breve gestión en la Cancillería, el Ministerio de Relaciones Exteriores comunicó la ruptura de los vínculos con la República Árabe Saharaui Democrática. Sin embargo, semanas después, Castillo reafirmó la defensa de la autodeterminación de ese territorio, una posición que evidenció las diferencias entre el Ejecutivo y quien entonces dirigía la diplomacia peruana.

La relación del Perú con la República Árabe Saharaui Democrática ha tenido cambios en las últimas décadas. Los vínculos se iniciaron formalmente en 1987 y fueron suspendidos en 1996. En 2021, el Gobierno de Castillo anunció su restablecimiento, pero la administración de Dina Boluarte suspendió nuevamente la relación en 2023, bajo normas de derecho internacional.

Miguel Rodríguez Mackay
El abogado e internacionalista Miguel Ángel Rodríguez Macka fue cancillero de Pedro Castillo. (Andina)

El cargo incluye la representación diplomática ante la monarquía marroquí

Como embajador extraordinario y plenipotenciario, Miguel Ángel Rodríguez Mackay tendrá la responsabilidad de representar al Estado peruano ante el Reino de Marruecos, canalizar la comunicación política bilateral y promover los intereses del país en esa sede diplomática.

El puesto comprende tareas vinculadas con la relación entre gobiernos, la coordinación con autoridades locales, la promoción de iniciativas de cooperación y el seguimiento de asuntos consulares que correspondan a la embajada peruana.

La resolución publicada este domingo no detalla las prioridades que tendrá la gestión de Rodríguez Mackay ni informa sobre la fecha de entrega de sus cartas credenciales. Esos procedimientos quedarán sujetos a las disposiciones posteriores de la Cancillería y a los trámites diplomáticos con las autoridades marroquíes.

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