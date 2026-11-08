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Alianza Lima vs Géminis EN VIVO HOY: punto a punto del partido por fecha 4 de Liga Peruana de Vóley 2026-27

Duelo de contrastes. Las ‘íntimas’ llegan en una dinámica ascendente, luchando por la cumbre. En el otro extremo se ubica un oponente muy venido a menos que solo sabe de frustraciones. Sigue las incidencias

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17:39 hsHoy

¡Tarde de juego! Alianza Lima sale al campo del recinto Lucha Fuentes para sostener un atractivo lance contra Deportivo Géminis, en el marco de la cuarta fecha de la Liga Peruana de Vóley 2026/27.

17:39 hsHoy

¿Cómo llega Alianza Lima al duelo por cuarta fecha de Liga Peruana de Vóley 2026/27

Alianza Lima comenzó la temporada con resultados positivos y permanece invicto tras ganar sus tres primeros partidos. El conjunto ‘blanquiazul’ tuvo que exigirse al máximo en sus dos presentaciones iniciales, ya que ambos triunfos se definieron en el quinto set. En el debut derrotó 3-2 a Rebaza Acosta y luego repitió ese marcador ante Regatas Lima.

En su encuentro más reciente, las dirigidas por Alejandro Schneider vencieron 3-1 a Circolo Sportivo Italiano. Con esta victoria, las aliancistas suman siete puntos y se ubican en el tercer lugar de la clasificación. Su campaña refleja eficacia ofensiva, capacidad de reacción y regularidad en el arranque del torneo, aunque todavía enfrenta partidos exigentes.

María Alejandra Marín es la armadora titular de Alianza Lima.
María Alejandra Marín es la armadora titular de Alianza Lima. Crédito: Prensa AL Vóley
17:39 hsHoy

¿Cómo llega Géminis al duelo por cuarta fecha de Liga Peruana de Vóley 2026/27?

Deportivo Géminis atraviesa un comienzo adverso en la nueva temporada, con una dinámica marcada por derrotas consecutivas que no reflejan el esfuerzo mostrado en la cancha. El conjunto de Comas debutó con una contundente caída ante Regatas Lima y volvió a perder frente al Circolo Sportivo Italiano, en un encuentro que se definió por apenas un set y que terminó fuera de su control.

En su presentación más reciente, el equipo volvió a quedar expuesto tras ser superado por una Universidad San Martín sólida que consolida posición en la parte alta de la competencia. El resultado profundizó momento de Géminis que no encuentra respuestas para transformar su entrega en triunfos ni revertir una campaña que comenzó con tres tropiezos consecutivos.

Alianza Lima enfrenta a Géminis por la cuarta fecha de la Fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2026/27.
Alianza Lima enfrenta a Géminis por la cuarta fecha de la Fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2026/27. Crédito: FPV
17:39 hsHoy

Alianza Lima vs Géminis: canal TV del duelo por cuarta fecha de Liga Peruana de Vóley 2026/27

La Liga Peruana de Vóley 2026/27 se sigue gratis por señal abierta a través de Latina TV. La televisora transmitirá los partidos por el canal 2 y por la señal 702 en alta definición.

La emisión no requerirá suscripción. Los aficionados también podrán seguir las jornadas desde celulares, tabletas y computadoras mediante la página web y la aplicación oficial del canal.

De igual modo, Infobae Perú ofrecerá la cobertura de cada fecha con las previas de los partidos, relatos punto a punto, jugadas destacadas, resultados y la tabla de posiciones actualizada.

17:39 hsHoy

Alianza Lima vs Géminis: programación del duelo por cuarta fecha de Liga Peruana de Vóley 2026/27

El partido está fechado para este domingo 8 de noviembre en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador, por la fecha 4 de la Liga Peruana de vóley 2026/2027. El duelo iniciará a las 18:30 horas para Perú, Colombia y Ecuador.

Para los simpatizantes que sigan el partido desde otros países de Sudamérica, el inicio variará de acuerdo con el huso horario local: será a las 19:30 horas en Bolivia y Venezuela, mientras que empezará a las 20:30 horas en Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil.

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