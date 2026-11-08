Alondra García Miró no descartó su regreso a 'Combate' al ser captada en ATV: "Vamos a ver qué cuentan los chicos"

Alondra García Miró visitó las instalaciones de ATV ante el próximo estreno de Combate Nueva Generación.

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Alondra García Miró encendió las especulaciones sobre su posible retorno a la televisión peruana tras ser captada en las instalaciones de ATV, en medio del próximo estreno de ‘Combate: Nueva Generación’. La modelo fue abordada en los exteriores del canal 9 por una creadora de contenido, quien le consultó directamente sobre los rumores que la vinculan como la nueva conductora de la próxima temporada del reality.

La respuesta de Alondra García Miró que alimentó las versiones sobre su regreso

Lejos de descartar su ingreso al programa, la modelo conocida como la ‘Ojiverde’ respondió entre risas ante las cámaras. “Acabo de llegar, vamos a ver qué cuentan los chicos”, señaló García Miró, en una frase que no confirmó ni negó la posibilidad de su incorporación al espacio donde inició su carrera en televisión.

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La cuenta oficial de ‘Combate’ en TikTok difundió un video de la aparición de la modelo en el canal, acompañado de una pregunta directa sobre su posible rol en la producción. “¡Lo último en Combate Nueva Generación! ¿Será Alondra la nueva conductora?”, escribió la producción del reality en la descripción de la publicación, lo que intensificó las reacciones del público.

Los seguidores del programa se dividieron entre el entusiasmo y el escepticismo frente a la posible noticia. “Ese conjunto entre Mario Irivarren y Alondra en Combate será único” y “asu me emocioné, ojalá, ella es bien linda”, escribieron algunos usuarios a favor de la posibilidad. Otros, en cambio, se mostraron en desacuerdo con la idea. “No es carismática, lo van a arruinar” y “más la veo como participante”, señalaron otros comentarios en la misma publicación.

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Alondra García Miró fue abordada en las instalaciones del canal ATV por una entrevistadora que le consultó sobre los rumores que la vinculan como conductora de Combate. La modelo respondió brevemente entre risas mientras transitaba por el estacionamiento, sin confirmar ni descartar su incorporación a la producción televisiva. Video: Instagram Combate / ATV

La compra de un departamento en Lima refuerza las versiones de su regreso

Las especulaciones sobre el retorno de García Miró a la pantalla peruana cobraron fuerza tras conocerse que adquirió recientemente un departamento en Lima, una decisión que alimenta las versiones sobre una estadía prolongada en el país. La modelo reside la mayor parte del año en España, junto a su actual pareja, el empresario Francisco Alister Moreno, con quien mantiene una relación desde hace aproximadamente cuatro años.

En declaraciones anteriores para ‘Amor y fuego’, la exreality había mostrado su entusiasmo por las remodelaciones de su nuevo inmueble, adquirido en 2025, y explicó que su presencia en Lima le permite supervisar de cerca los avances de la obra. “Estoy súper metida, en todo en general, en mi trabajo, en mis proyectos personales, en mi casa. Entonces, quería tenerlo todo controlado y está quedando súper lindo, así que estoy bastante contenta”, expresó la modelo en esa oportunidad.

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García Miró también se refirió a la manera en que reparte su tiempo entre sus compromisos personales y profesionales durante su estadía en el país. “Repartiéndome entre la mudanza, la obra y mi trabajo, aprovechando que estoy en Lima para avanzar con mis cosas. Súper contenta, bendecida y agradecida porque trabajo con marcas que me acompañan hace muchos años”, manifestó.

Los seguidores del programa manifestaron opiniones divididas en redes sociales ante la posible designación de la modelo.

La modelo evitó confirmar una posible boda con su pareja

Durante la misma conversación, la modelo fue consultada sobre una eventual boda con Francisco Alister, vínculo que mantiene desde hace cuatro años. Ante la pregunta, García Miró evitó adelantar una fecha concreta, aunque dejó abierta la posibilidad de un anuncio futuro. “Muy bien, todo perfecto. Bueno, ya les he dicho que cuando sea el momento yo les voy a contar. Se los prometo, promesa”, afirmó la modelo ante las cámaras.

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Sobre su lugar de residencia en caso de contraer matrimonio, García Miró señaló que continuará dividiendo su tiempo entre ambos países. “Siempre voy a estar yendo y viniendo por mi trabajo y por mi familia que está aquí. Por eso ya tengo, estoy renovando mi departamento para cuando venga a Lima estar aquí. Obviamente saben que voy mucho a España, estoy en Madrid muchos meses al año. Los dos son maravillosos, pero Perú es mi casa y disfruto mucho cuando estoy aquí”, concluyó.