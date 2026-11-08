Perú Deportes

Partidos de hoy, domingo 8 de noviembre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

La jornada reunirá cotejos de la Liga 1, LaLiga y la Premier League y otros campeonatos. Además, jugadores peruanos tendrían actividad en el extranjero

Partidos de hoy, domingo 8 de noviembre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo.
Partidos de hoy, domingo 8 de noviembre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo.
Guardar

Hoy domingo 8 de noviembre, el fútbol peruano e internacional tendrá una jornada con partidos de interés para los seguidores de la Liga 1, LaLiga y la Premier League, así como otros campeonatos a nivel mundial. Además, habría posible participación de jugasdores peruanos en el extranjero.

En Perú, la fecha 16 del Torneo Clausura incluirá el cruce entre Los Chankas y Alianza Lima. El cuadro ‘íntimo’ se aferra a la chance de ganar este certamen, aunque los de Andahuaylas no se lo pondrán nada fácil.

PUBLICIDAD

Sport Boys se enfrentará a UTC en otro de los partidos previstos. Asimismo, Deportivo Garcilaso recibirá a Comerciantes Unidos en Cusco.

Universitario de Deportes cerrará su participación en esta jornada frente a CD Moquegua. El equipo ‘crema’ llegará con la obligación de ganar para trepar a la punta del Clausura.

Por otro lado, la programación europea tendrá como uno de sus principales atractivos el cotejo entre Atlético Madrid y Barcelona. Antes, Villarreal será local ante Getafe.

En tanto, en la Premier League, Sunderland jugará de local contra Chelsea. El equipo ‘blue’ no quiere desprenderse de la parte alta de la tabla e intentará sacar una victoria.

PUBLICIDAD

Crystal Palace jugará frente a Liverpool, mientras que Manchester United será local ante Aston Villa en otro de los compromisos del fútbol inglés.

La actividad de los peruanos en el exterior incluirá a Felipe Chávez, quien podría ser considerado por FC Magdeburgo para el partido ante St. Pauli por la segunda división de Alemania.

Marcos López figura como alternativa en Copenhague, que se enfrentará a Brondby en Dinamarca. Joao Grimaldo podría disputar con Sparta Praga el encuentro ante Viktoria Plzen en República Checa. Adrián Ugarriza aparece entre las opciones de Hapoel Be’er Sheva para el partido frente a Hapoel Tel Aviv en Israel. En Croacia, el sueco-peruano Matteo Pérez Vinlof podrá ser considerado por Dinamo Zagreb contra NK Varazdin.

Renato Tapia forma parte de Al Wasl, que jugará ante Al Jazira en Emiratos Árabes Unidos. Jesús Pretell completa la lista de posibles peruanos en acción: LDU de Quito enfrentará a Barcelona SC en Ecuador.

Partidos de Liga 1

- Los Chankas vs Alianza Lima (13:00 horas / L1 MAX)

- Sport Boys vs UTC (15:30 horas / L1 MAX)

- Deportivo Garcilaso vs Comerciantes Unidos (18:00 horas / L1 MAX)

- Universitario vs CD Moquegua (20:30 horas / L1 MAX)

Partidos de LaLiga

- Elche vs Real Betis (08:00 horas / ESPN 3, Disney+)

- Real Sociedad vs Rayo Vallecano (10:15 horas / ESPN 3, Disney+)

- Villarreal vs Getafe (12:30 horas / DSports)

- Celta de Vigo vs Levante (12:30 horas / ESPN 3, Disney+)

- Atlético Madrid vs Barcelona (15:00 horas / ESPN, Disney+)

Partidos de Premier League

- Sunderland vs Chelsea (09:00 horas / ESPN, Disney+)

- Ipswich Town vs Bournemouth (09:00 horas / Disney+)

- Crystal Palace vs Liverpool (09:00 horas / Disney+)

- Brighton vs Brentford (09:00 horas / Disney+)

- Manchester United vs Aston Villa (11:30 horas / ESPN, Disney+)

Partidos de Serie A

- Napoli vs Lazio (06:30 horas / ESPN, Disney+)

- Genoa vs AC Milan (09:00 horas / Disney+)

- AC Monza vs Atalanta (09:00 horas / Disney+)

- Inter de Milán vs Como 1907 (12:00 horas / ESPN 7, Disney+)

- Fiorentina vs Juventus (14:45 horas / ESPN 2, Disney+)

Partidos de Ligue 1

- Stade Rennes vs Lille (09:00 horas / Disney+)

- Le Mans vs AS Mónaco (11:15 horas / Disney+)

- Stade Brestois vs Olympique de Lyon (11:15 horas / Disney+)

- Angers SCO vs Niza (11:15 horas / Disney+)

- Le Havre vs Lorient (11:15 horas / Disney+)

- Lens vs Olympique de Marsella (14:45 horas / Disney+)

Partidos de Bundesliga

- Colonia vs Bayer Leverkusen (09:30 horas / Disney+)

- Friburgo vs Union Berlin (11:30 horas / Disney+)

- Hoffenheim vs Schalke 04 (13:30 horas / Disney+)

Partido de Bundesliga 2

- FC Magdeburgo vs St Pauli (07:30 horas / Disney+)

Partido de liga de Dinamarca

- Copenhague 1-0 Brondy (Finalizado)

Partido de liga de República Checa

- Viktoria Plzen vs Sparta Praga (12:00 horas)

Partido de liga de Croacia

- NK Varazdin vs Dinamo Zagreb (12:00 horas)

Partido de liga de Israel

- Hapoel Be’er Sheva vs Hapoel Tel Aviv (13:30 horas)

Partido de liga de Emiratos Árabes Unidos

- Al Jazira vs Al Wasl (07:55 horas)

Partidos de Liga MX

- Querétaro vs Puebla (19:00 horas / FOX One)

- León vs Chivas de Guadalajara (21:10 horas / FOX One)

Partido de fútbol argentino

Central Córdoba vs Lanús (17:30 horas / TNT Sports, Max)

Partido de Copa de Brasil

- Vasco da Gama vs Palmeiras (15:00 horas / Globo, Premiere, SporTV, Amazon Prime)

Partidos de fútbol colombiano

- Independiente de Santa Fe vs Deportivo Pasto (14:00 horas / RCN, Win Sports)

- Jaguares de Córdoba vs Atlético Bucaramanga (16:05 horas / RCN, Win Sports)

- Deportes Tolima vs Millonarios (18:10 horas / RCN, Win Sports)

- Alianza FC vs Llaneros FC (20:20 horas / RCN, Win Sports)

Partidos de fútbol ecuatoriano

- CD Macará vs Universidad Católica (11:15 horas / Zapping)

- Deportivo Cuenca vs Orense SC (11:30 horas / Zapping)

- Aucas vs Independiente del Valle (13:45 horas / Zapping)

- Barcelona SC vs LDU Quito (16:30 horas / Zapping)

Partidos de fútbol paraguayo

- Cerro Porteño vs Deportivo Recoleta (15:00 horas / Tigo Sports)

- Sportivo Trinidense vs Sportivo Ameliano (17:30 horas / Tigo Sports)

Partidos de fútbol chileno

- Audax Italiano vs Coquimbo Unido (10:30 horas / TNT Sports, Max)

- Universidad Católica vs Deportes Limache (10:30 horas / TNT Sports, Max)

- Ñublense vs Colo Colo (13:00 horas / TNT Sports, Max)

- Universidad de Chile vs Cobresal (13:00 horas / TNT Sports, Max)

- Unión La Calera vs Huachipato (15:30 horas / TNT Sports, Max)

- Universidad de Concepción vs O’Higgins (18:00 horas / TNT Sports, Max)

Partidos de fútbol boliviano

- Nacional Potosí vs Real Potosí (14:00 horas / Fútbol Canal)

- Bolívar vs The Strongest (16:15 horas / Fútbol Canal)

- Blooming vs Oriente Petrolero (18:30 horas / Fútbol Canal)

Partidos de fútbol venezolano

- Portuguesa FC vs Metropolitanos FC (16:00 horas / YouTube Liga FUTVE)

- Deportivo La Guaira vs Carabobo FC (16:30 horas / YouTube Liga FUTVE)

Temas Relacionados

Partidos de hoyAlianza LimaUniversitario de DeportesLiga 1FC BarcelonaAtlético MadridLaLigaPremier Leagueperu-deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

A qué hora juega Universitario vs CD Moquegua HOY: partido en el Monumental por Torneo Clausura de Liga 1 2026

El equipo de Fabián Bustos medirá fuerzas ante los dirigidos por José Soto en un partido decisivo para ambas escuadras. Los de Odriozola cuentan con una chance inmejorable para hacerse con la punta; mientras que los moqueguanos buscarán dar el golpe para mantenerse en la Liga 1

A qué hora juega Universitario vs CD Moquegua HOY: partido en el Monumental por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Dónde ver Barcelona vs Atlético Madrid HOY en Perú: canal tv online del partido por LaLiga 2026-27

Los ‘azulgranas’ y ‘colchoneros’ se enfrentan en el estadio Riyadh Air Metropolitano por el primer lugar de la tabla de posiciones del campeonato español. Conoce cómo sintonizar el encuentro en vivo

Dónde ver Barcelona vs Atlético Madrid HOY en Perú: canal tv online del partido por LaLiga 2026-27

Alianza Lima vs Los Chankas EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Los ‘blanquiazules’ se presentan en la ciudad de Andahuaylas, plaza que siempre le ha sido favorable, con el único propósito de seguir acumulando triunfos. Delante se ubicarán unos ‘guerreros’ muy venidos a menos. Sigue las incidencias

Alianza Lima vs Los Chankas EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Clausura de Liga 1 2026

A qué hora juega Barcelona vs Atlético Madrid HOY en Perú: partido en el Metropolitano por LaLiga 2026-27

Los ‘azulgranas’ chocarán con los ‘colchoneros’ con el objetivo de defender el liderato del campeonato. Conoce los horarios del vibrante cotejo

A qué hora juega Barcelona vs Atlético Madrid HOY en Perú: partido en el Metropolitano por LaLiga 2026-27

A qué hora juega Alianza Lima vs Los Chankas HOY: partido en Andahuaylas por Torneo Clausura de Liga 1 2026

El conjunto íntimo llega en racha: cuatro victorias en sus últimos cinco partidos del Clausura y la clasificación a la gran final ya asegurada. Los locales, en cambio, necesitan ganar para no perder el tren de la Sudamericana

A qué hora juega Alianza Lima vs Los Chankas HOY: partido en Andahuaylas por Torneo Clausura de Liga 1 2026
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

¿Qué pasará con los exalcaldes reelectos que postularon como primeros regidores?

¿Qué pasará con los exalcaldes reelectos que postularon como primeros regidores?

Margiori Mejia Alva, de tan solo 28 años, se convertiría en la primera alcaldesa de San Juan de Lurigancho tras exclusión de Jesús Maldonado

López Aliaga anuncia que “saldrá a las calles” tras decisión del JNE de no proclamarlo alcalde de Lima, pero primero optará por la vía penal

Francis Allison celebra fallo del JNE que deja sin alcaldía a Rafael López Aliaga y felicita a Jeanette Alonzo

¿Cuándo se sabrá quién es el alcalde de Lima 2027-2030? JNE ya tiene fecha para definir al ganador de las Elecciones Municipales 2026

ENTRETENIMIENTO

Techo de la casa de Monique Pardo se desploma en Lince y ella es llevada al hospital por la impresión: “No sé cómo estoy viva”

Techo de la casa de Monique Pardo se desploma en Lince y ella es llevada al hospital por la impresión: “No sé cómo estoy viva”

Lucas Mamani, el niño arequipeño que encarna a Coquito en una película sobre el legado de Everardo Zapata

Alcalde de Comas interrumpió concierto de La Bella Luz para entregar flores a Mackeily Luján y generó críticas en redes

Ke Personajes vuelve a Lima en 2027: fecha, lugar y cómo comprar entradas para su concierto

Carla Campos Salazar habla sobre Curwen y Suemi Chang en medio de versiones sobre un romance: “Que triunfe el amor verdadero”

DEPORTES

A qué hora juega Universitario vs CD Moquegua HOY: partido en el Monumental por Torneo Clausura de Liga 1 2026

A qué hora juega Universitario vs CD Moquegua HOY: partido en el Monumental por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Dónde ver Barcelona vs Atlético Madrid HOY en Perú: canal tv online del partido por LaLiga 2026-27

Alianza Lima vs Los Chankas EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Clausura de Liga 1 2026

A qué hora juega Barcelona vs Atlético Madrid HOY en Perú: partido en el Metropolitano por LaLiga 2026-27

A qué hora juega Alianza Lima vs Los Chankas HOY: partido en Andahuaylas por Torneo Clausura de Liga 1 2026