Partidos de hoy, domingo 8 de noviembre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo.

Hoy domingo 8 de noviembre, el fútbol peruano e internacional tendrá una jornada con partidos de interés para los seguidores de la Liga 1, LaLiga y la Premier League, así como otros campeonatos a nivel mundial. Además, habría posible participación de jugasdores peruanos en el extranjero.
En Perú, la fecha 16 del Torneo Clausura incluirá el cruce entre Los Chankas y Alianza Lima. El cuadro ‘íntimo’ se aferra a la chance de ganar este certamen, aunque los de Andahuaylas no se lo pondrán nada fácil.
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Sport Boys se enfrentará a UTC en otro de los partidos previstos. Asimismo, Deportivo Garcilaso recibirá a Comerciantes Unidos en Cusco.
Universitario de Deportes cerrará su participación en esta jornada frente a CD Moquegua. El equipo ‘crema’ llegará con la obligación de ganar para trepar a la punta del Clausura.
Por otro lado, la programación europea tendrá como uno de sus principales atractivos el cotejo entre Atlético Madrid y Barcelona. Antes, Villarreal será local ante Getafe.
En tanto, en la Premier League, Sunderland jugará de local contra Chelsea. El equipo ‘blue’ no quiere desprenderse de la parte alta de la tabla e intentará sacar una victoria.
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Crystal Palace jugará frente a Liverpool, mientras que Manchester United será local ante Aston Villa en otro de los compromisos del fútbol inglés.
La actividad de los peruanos en el exterior incluirá a Felipe Chávez, quien podría ser considerado por FC Magdeburgo para el partido ante St. Pauli por la segunda división de Alemania.
Marcos López figura como alternativa en Copenhague, que se enfrentará a Brondby en Dinamarca. Joao Grimaldo podría disputar con Sparta Praga el encuentro ante Viktoria Plzen en República Checa. Adrián Ugarriza aparece entre las opciones de Hapoel Be’er Sheva para el partido frente a Hapoel Tel Aviv en Israel. En Croacia, el sueco-peruano Matteo Pérez Vinlof podrá ser considerado por Dinamo Zagreb contra NK Varazdin.
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Renato Tapia forma parte de Al Wasl, que jugará ante Al Jazira en Emiratos Árabes Unidos. Jesús Pretell completa la lista de posibles peruanos en acción: LDU de Quito enfrentará a Barcelona SC en Ecuador.
Partidos de Liga 1
- Los Chankas vs Alianza Lima (13:00 horas / L1 MAX)
- Sport Boys vs UTC (15:30 horas / L1 MAX)
- Deportivo Garcilaso vs Comerciantes Unidos (18:00 horas / L1 MAX)
- Universitario vs CD Moquegua (20:30 horas / L1 MAX)
Partidos de LaLiga
- Elche vs Real Betis (08:00 horas / ESPN 3, Disney+)
- Real Sociedad vs Rayo Vallecano (10:15 horas / ESPN 3, Disney+)
- Villarreal vs Getafe (12:30 horas / DSports)
- Celta de Vigo vs Levante (12:30 horas / ESPN 3, Disney+)
- Atlético Madrid vs Barcelona (15:00 horas / ESPN, Disney+)
Partidos de Premier League
- Sunderland vs Chelsea (09:00 horas / ESPN, Disney+)
- Ipswich Town vs Bournemouth (09:00 horas / Disney+)
- Crystal Palace vs Liverpool (09:00 horas / Disney+)
- Brighton vs Brentford (09:00 horas / Disney+)
- Manchester United vs Aston Villa (11:30 horas / ESPN, Disney+)
Partidos de Serie A
- Napoli vs Lazio (06:30 horas / ESPN, Disney+)
- Genoa vs AC Milan (09:00 horas / Disney+)
- AC Monza vs Atalanta (09:00 horas / Disney+)
- Inter de Milán vs Como 1907 (12:00 horas / ESPN 7, Disney+)
- Fiorentina vs Juventus (14:45 horas / ESPN 2, Disney+)
Partidos de Ligue 1
- Stade Rennes vs Lille (09:00 horas / Disney+)
- Le Mans vs AS Mónaco (11:15 horas / Disney+)
- Stade Brestois vs Olympique de Lyon (11:15 horas / Disney+)
- Angers SCO vs Niza (11:15 horas / Disney+)
- Le Havre vs Lorient (11:15 horas / Disney+)
- Lens vs Olympique de Marsella (14:45 horas / Disney+)
Partidos de Bundesliga
- Colonia vs Bayer Leverkusen (09:30 horas / Disney+)
- Friburgo vs Union Berlin (11:30 horas / Disney+)
- Hoffenheim vs Schalke 04 (13:30 horas / Disney+)
Partido de Bundesliga 2
- FC Magdeburgo vs St Pauli (07:30 horas / Disney+)
Partido de liga de Dinamarca
- Copenhague 1-0 Brondy (Finalizado)
Partido de liga de República Checa
- Viktoria Plzen vs Sparta Praga (12:00 horas)
Partido de liga de Croacia
- NK Varazdin vs Dinamo Zagreb (12:00 horas)
Partido de liga de Israel
- Hapoel Be’er Sheva vs Hapoel Tel Aviv (13:30 horas)
Partido de liga de Emiratos Árabes Unidos
- Al Jazira vs Al Wasl (07:55 horas)
Partidos de Liga MX
- Querétaro vs Puebla (19:00 horas / FOX One)
- León vs Chivas de Guadalajara (21:10 horas / FOX One)
Partido de fútbol argentino
Central Córdoba vs Lanús (17:30 horas / TNT Sports, Max)
Partido de Copa de Brasil
- Vasco da Gama vs Palmeiras (15:00 horas / Globo, Premiere, SporTV, Amazon Prime)
Partidos de fútbol colombiano
- Independiente de Santa Fe vs Deportivo Pasto (14:00 horas / RCN, Win Sports)
- Jaguares de Córdoba vs Atlético Bucaramanga (16:05 horas / RCN, Win Sports)
- Deportes Tolima vs Millonarios (18:10 horas / RCN, Win Sports)
- Alianza FC vs Llaneros FC (20:20 horas / RCN, Win Sports)
Partidos de fútbol ecuatoriano
- CD Macará vs Universidad Católica (11:15 horas / Zapping)
- Deportivo Cuenca vs Orense SC (11:30 horas / Zapping)
- Aucas vs Independiente del Valle (13:45 horas / Zapping)
- Barcelona SC vs LDU Quito (16:30 horas / Zapping)
Partidos de fútbol paraguayo
- Cerro Porteño vs Deportivo Recoleta (15:00 horas / Tigo Sports)
- Sportivo Trinidense vs Sportivo Ameliano (17:30 horas / Tigo Sports)
Partidos de fútbol chileno
- Audax Italiano vs Coquimbo Unido (10:30 horas / TNT Sports, Max)
- Universidad Católica vs Deportes Limache (10:30 horas / TNT Sports, Max)
- Ñublense vs Colo Colo (13:00 horas / TNT Sports, Max)
- Universidad de Chile vs Cobresal (13:00 horas / TNT Sports, Max)
- Unión La Calera vs Huachipato (15:30 horas / TNT Sports, Max)
- Universidad de Concepción vs O’Higgins (18:00 horas / TNT Sports, Max)
Partidos de fútbol boliviano
- Nacional Potosí vs Real Potosí (14:00 horas / Fútbol Canal)
- Bolívar vs The Strongest (16:15 horas / Fútbol Canal)
- Blooming vs Oriente Petrolero (18:30 horas / Fútbol Canal)
Partidos de fútbol venezolano
- Portuguesa FC vs Metropolitanos FC (16:00 horas / YouTube Liga FUTVE)
- Deportivo La Guaira vs Carabobo FC (16:30 horas / YouTube Liga FUTVE)
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