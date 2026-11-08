Perú

Ángelo Fukuy, Lucho Cuéllar, John Kelvin y más artistas se reúnen en ‘Voces de la Cumbia’: fecha, lugar y entradas

Las voces de las emblemáticas agrupaciones de cumbia peruana se alistan para un show imperdible. Conoce todos los detalles.

Seis hombres con vestimenta formal posan frente a un fondo iluminado con reflectores de colores y notas musicales flotantes
Varios intérpretes peruanos de cumbia posan para la imagen promocional del evento Voces de la Cumbia sobre un fondo de luces de colores.
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El próximo 27 de noviembre, el escenario del Huaralino Internacional reunirá a intérpretes que pasaron por algunas de las agrupaciones más conocidas de la cumbia peruana. El concierto, titulado ‘Voces de la Cumbia’, contará con la participación de Ángelo Fukuy, Lucho Cuéllar, John Kelvin, Edu Lecca, Dantes Cardosa, Leonard León, Esaud Suárez, Mathías Colmenares, Toño Sosaya y Darwin Torres.

La propuesta reunirá canciones asociadas a distintas etapas de orquestas como Grupo 5, Caribeños de Guadalupe, Hermanos Yaipén y Papillón. También se anunció la participación de Amor Rebelde y Los 4 de la Cumbia.

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Ángelo Fukuy es natural de Chiquitoy, una localidad peruana ubicada en el distrito de Santiago de Cao en la provincia de Ascope de la Región La Libertad.
Ángelo Fukuy es natural de Chiquitoy, una localidad peruana ubicada en el distrito de Santiago de Cao en la provincia de Ascope de la Región La Libertad.

¿Cuándo será el concierto ‘Voces de la Cumbia’?

El espectáculo está programado para el 27 de noviembre. La producción difundió la fecha como una reunión de artistas que formaron parte de agrupaciones de la cumbia peruana y que ahora compartirán escenario con canciones de sus respectivas trayectorias.

Uno de los anuncios apunta al reencuentro de cantantes vinculados a una de las formaciones de Grupo 5. John Kelvin adelantó que volverá a coincidir con colegas con los que compartió una etapa en la orquesta de Monsefú.

Han pasado más de diez años que no nos juntamos en un escenario y creo que es un bonito momento para abrazarnos sobre un escenario y recordar lo que significó en el tiempo la época dorada del Grupo de Oro del Perú”, señaló el cantante en declaraciones difundidas por la producción.

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Concierto Voces de la cumbia.
Concierto Voces de la cumbia.

¿Dónde se realizará ‘Voces de la Cumbia’?

El encuentro tendrá lugar en el Huaralino Internacional, local de espectáculos ubicado en el distrito de Independencia, en Lima. El recinto recibirá a un cartel integrado por artistas que estuvieron ligados a Grupo 5, Caribeños de Guadalupe, Hermanos Yaipén, Papillón y otros proyectos musicales.

Ángelo Fukuy formó parte de Grupo 5 antes de continuar su carrera como solista. Lucho Cuéllar se consolidó como una de las voces de Los Caribeños de Guadalupe. Leonard León, Dantes Cardosa, Edu Lecca, Esaud Suárez, Mathías Colmenares, Toño Sosaya y Darwin Torres completan la lista de intérpretes anunciados.

John Kelvin sostuvo que el concierto buscará recordar el aporte de aquellos artistas a la escena tropical. “Es un homenaje para ellos por todo lo que han aportado a la cumbia peruana”, indicó.

La producción informó que el repertorio incluirá temas relacionados con las carreras de los artistas convocados. Entre las canciones anunciadas están “Lárgate”, “Quédate con él”, “Payaso”, “Mix Caribeños”, “La Fan”, “Punto de partida”, “El ritmo de mi corazón” y “La culebrítica”.

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El concierto pondrá el foco en canciones que tuvieron presencia en las presentaciones de distintas orquestas del género y que permanecen en el repertorio de sus seguidores. ‘Voces de la Cumbia’ reunirá en una sola fecha a intérpretes de generaciones y agrupaciones distintas.

¿Dónde comprar entradas para ‘Voces de la Cumbia’?

Las entradas para el concierto están disponibles en Joinnus y mediante Yape, según informó la producción. Los interesados deberán verificar los canales oficiales de venta para conocer el precio de los boletos, las zonas habilitadas y las condiciones de ingreso.

El evento se realizará el 27 de noviembre en el Huaralino Internacional, con un cartel que reúne a exvocalistas de algunas de las agrupaciones más escuchadas de la cumbia peruana.

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