¿Qué pasará con los exalcaldes reelectos que postularon como primeros regidores?

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha establecido que Rafael López Alegra no podría asumir la alcaldía de Lima si la lista de Renovación Popular resulta ganadora. Descubre las razones basadas en la Constitución y el reglamento electoral. | JNE TV

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Ninguno de los exalcaldes del periodo 2022-2026 que fueron electos como primeros regidores para el periodo 2026-2030 podrán asumir como burgomaestres bajo ninguna circunstancia, incluso si es por sucesión o vacancia del titular de las listas municipales, lo que afecta directamente al exalcalde de Lima y líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga.

Una vocera del JNE anunció que los tenientes alcaldes que fueron burgomaestres en el periodo inmediatamente anterior no recibirán credenciales para asumir el cargo por sucesión. La medida también alcanzaría a Jesús Maldonado, exalcalde de San Juan de Lurigancho, y a Franco Vidal, de Ate; además de otros a nivel nacional.

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La secretaria general del JNE, Jessica Clavijo, explicó que encabezar una lista de regidores no garantiza el acceso a la alcaldía. Si el primer integrante ya ejerció ese cargo durante el periodo municipal inmediatamente anterior, quedará impedido de recibir las credenciales para la nueva gestión, aunque su organización política obtenga la victoria electoral.

Según el especialista en derecho municipal y electoral, Martín D’Acevedo, incluso si alguno de los funcionarios electos que se considere afectado inicia un proceso ante el Tribunal Constitucional, una resolución final podría llegar “dentro de 2 o 3 años, el asunto va a estar consumado”, indicó a Panamericana.

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Rafael López Aliaga ofrece declaraciones frente a un micrófono durante una conferencia ante la prensa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

D’Acevedo explicó en una entrevista con Panamericana que la restricción se basa en el artículo 194 de la Constitución. “No hay reelección inmediata para alcaldes”, sostuvo al referirse a los impedimentos para los exburgomaestres.

El especialista indicó que los afectados podrían presentar acciones de amparo, aunque señaló que el Jurado Nacional de Elecciones sostiene que esos recursos no proceden en asuntos electorales. “El Jurado sostiene que no hay amparo electoral”, dijo.

Según D’Acevedo, los artículos 142 y 181 de la Constitución establecen que el Jurado Nacional de Elecciones es la única autoridad en materia electoral y que sus decisiones no admiten otra vía de impugnación. En caso de que los impedidos no asuman, el cargo correspondería a los funcionarios electos que siguen al primer regidor en el orden de sucesión.

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López Aliaga anuncia que “saldrá a las calles”

Por su parte, Rafael López Aliaga anunció que presentará recursos penales, civiles y constitucionales contra integrantes del JNE antes de convocar a movilizaciones, luego de que el organismo fijara un criterio que le impediría asumir nuevamente la Alcaldía de Lima como primer regidor de Renovación Popular.

Tras las decisión del JNE de no nombrarlo alcalde de Lima por una relección encubierta - RLA

“Vamos a salir a la calle. Pero primero, primero voy a meter los recursos penales, civiles y constitucionales”, afirmó. También dijo que buscará demostrar supuestos actos de corrupción detrás de la decisión electoral, aunque no presentó pruebas durante su discurso.

López Aliaga acusó a Burneo de integrar un “grupo criminal” y anunció una denuncia penal por una presunta omisión de funciones. “Usted se ganó su denuncia penal”, expresó al dirigirse al titular del organismo electoral. Además, cuestionó que el presidente del JNE no hubiera dado una declaración pública sobre el criterio aplicado al proceso de proclamación de autoridades municipales.

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El dirigente de Renovación Popular también vinculó sus críticas con las elecciones generales de abril, en las que participó como candidato presidencial. Según señaló, hubo fallas en la distribución del material electoral y en el sistema de transmisión de resultados que, a su juicio, perjudicaron a zonas de Lima Norte como Carabayllo y Puente Piedra.

“Me dejó sin votar a muchas partes de Lima en las cuales he trabajado”, dijo al recordar esos comicios. Cuestionó el sistema de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y afirmó que sus personeros tuvieron dificultades para obtener copias de las actas de sufragio.

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