Perú

¿Qué pasará con los exalcaldes reelectos que postularon como primeros regidores?

El Jurado Nacional de Elecciones aseguró que los exalcaldes que hayan sido electos como primeros regidores para este periodo municipal, no podrán asumir el cargo por sucesión o vacancia

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha establecido que Rafael López Alegra no podría asumir la alcaldía de Lima si la lista de Renovación Popular resulta ganadora. Descubre las razones basadas en la Constitución y el reglamento electoral. | JNE TV
Guardar

Ninguno de los exalcaldes del periodo 2022-2026 que fueron electos como primeros regidores para el periodo 2026-2030 podrán asumir como burgomaestres bajo ninguna circunstancia, incluso si es por sucesión o vacancia del titular de las listas municipales, lo que afecta directamente al exalcalde de Lima y líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga.

Una vocera del JNE anunció que los tenientes alcaldes que fueron burgomaestres en el periodo inmediatamente anterior no recibirán credenciales para asumir el cargo por sucesión. La medida también alcanzaría a Jesús Maldonado, exalcalde de San Juan de Lurigancho, y a Franco Vidal, de Ate; además de otros a nivel nacional.

PUBLICIDAD

La secretaria general del JNE, Jessica Clavijo, explicó que encabezar una lista de regidores no garantiza el acceso a la alcaldía. Si el primer integrante ya ejerció ese cargo durante el periodo municipal inmediatamente anterior, quedará impedido de recibir las credenciales para la nueva gestión, aunque su organización política obtenga la victoria electoral.

Según el especialista en derecho municipal y electoral, Martín D’Acevedo, incluso si alguno de los funcionarios electos que se considere afectado inicia un proceso ante el Tribunal Constitucional, una resolución final podría llegar “dentro de 2 o 3 años, el asunto va a estar consumado”, indicó a Panamericana.

PUBLICIDAD

Un hombre con gorra azul, saco negro y camisa clara sostiene un micrófono frente a un fondo azul con banderas.
Rafael López Aliaga ofrece declaraciones frente a un micrófono durante una conferencia ante la prensa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

D’Acevedo explicó en una entrevista con Panamericana que la restricción se basa en el artículo 194 de la Constitución. “No hay reelección inmediata para alcaldes”, sostuvo al referirse a los impedimentos para los exburgomaestres.

El especialista indicó que los afectados podrían presentar acciones de amparo, aunque señaló que el Jurado Nacional de Elecciones sostiene que esos recursos no proceden en asuntos electorales. “El Jurado sostiene que no hay amparo electoral”, dijo.

Según D’Acevedo, los artículos 142 y 181 de la Constitución establecen que el Jurado Nacional de Elecciones es la única autoridad en materia electoral y que sus decisiones no admiten otra vía de impugnación. En caso de que los impedidos no asuman, el cargo correspondería a los funcionarios electos que siguen al primer regidor en el orden de sucesión.

López Aliaga anuncia que “saldrá a las calles”

Por su parte, Rafael López Aliaga anunció que presentará recursos penales, civiles y constitucionales contra integrantes del JNE antes de convocar a movilizaciones, luego de que el organismo fijara un criterio que le impediría asumir nuevamente la Alcaldía de Lima como primer regidor de Renovación Popular.

Tras las decisión del JNE de no nombrarlo alcalde de Lima por una relección encubierta - RLA

Vamos a salir a la calle. Pero primero, primero voy a meter los recursos penales, civiles y constitucionales”, afirmó. También dijo que buscará demostrar supuestos actos de corrupción detrás de la decisión electoral, aunque no presentó pruebas durante su discurso.

López Aliaga acusó a Burneo de integrar un “grupo criminal” y anunció una denuncia penal por una presunta omisión de funciones. “Usted se ganó su denuncia penal”, expresó al dirigirse al titular del organismo electoral. Además, cuestionó que el presidente del JNE no hubiera dado una declaración pública sobre el criterio aplicado al proceso de proclamación de autoridades municipales.

El dirigente de Renovación Popular también vinculó sus críticas con las elecciones generales de abril, en las que participó como candidato presidencial. Según señaló, hubo fallas en la distribución del material electoral y en el sistema de transmisión de resultados que, a su juicio, perjudicaron a zonas de Lima Norte como Carabayllo y Puente Piedra.

“Me dejó sin votar a muchas partes de Lima en las cuales he trabajado”, dijo al recordar esos comicios. Cuestionó el sistema de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y afirmó que sus personeros tuvieron dificultades para obtener copias de las actas de sufragio.

Temas Relacionados

JNEJurado Nacional de EleccionesRafael López AliagaRenovación Popularperu-politica

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Precio del GNV, GLP, diésel y gasolina en Perú para el domingo 8 de noviembre de 2026

Conductores, taxistas y transportistas pueden consultar Facilito para revisar tarifas declaradas, existencia de productos y ubicación de cada establecimiento

Precio del GNV, GLP, diésel y gasolina en Perú para el domingo 8 de noviembre de 2026

Temblor hoy en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del domingo 8 de noviembre de 2026

Dos sismos de magnitudes 3,5 y 3,8 se registraron durante la madrugada de este 8 de noviembre frente a la costa de Chimbote, en Áncash, según reportó el Instituto Geofísico del Perú

Temblor hoy en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del domingo 8 de noviembre de 2026

Perú, país de materias primas: exportaciones alcanzan los US$ 83 mil millones, pero minería concentra 80% del total

Los envíos no tradicionales (los que tienen valor agregado, y que dan más trabajo) apenas sumaron 17.026 millones de dólares y representaron el 20,3% del total nacional, de acuerdo con ADEX

Perú, país de materias primas: exportaciones alcanzan los US$ 83 mil millones, pero minería concentra 80% del total

Cómo ahorrar en combustible en Lima: estos son los grifos con los precios más bajos de gasolina y diésel

<p>El precio de las gasolinas cambia todos los días, por eso es importante mantenerse informado sobre su coste </p>

Cómo ahorrar en combustible en Lima: estos son los grifos con los precios más bajos de gasolina y diésel

Dónde ver Barcelona vs Atlético Madrid HOY en Perú: canal tv online del partido por LaLiga 2026-27

Los ‘azulgranas’ y ‘colchoneros’ se enfrentan en el estadio Riyadh Air Metropolitano por el primer lugar de la tabla de posiciones del campeonato español. Conoce cómo sintonizar el encuentro en vivo

Dónde ver Barcelona vs Atlético Madrid HOY en Perú: canal tv online del partido por LaLiga 2026-27
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Margiori Mejia Alva, de tan solo 28 años, se convertiría en la primera alcaldesa de San Juan de Lurigancho tras exclusión de Jesús Maldonado

Margiori Mejia Alva, de tan solo 28 años, se convertiría en la primera alcaldesa de San Juan de Lurigancho tras exclusión de Jesús Maldonado

López Aliaga anuncia que “saldrá a las calles” tras decisión del JNE de no proclamarlo alcalde de Lima, pero primero optará por la vía penal

Francis Allison celebra fallo del JNE que deja sin alcaldía a Rafael López Aliaga y felicita a Jeanette Alonzo

¿Cuándo se sabrá quién es el alcalde de Lima 2027-2030? JNE ya tiene fecha para definir al ganador de las Elecciones Municipales 2026

¿Qué pasará con RLA luego que el JNE rechazara su “reelección encubierta” a la alcaldía de Lima?

ENTRETENIMIENTO

Techo de la casa de Monique Pardo se desploma en Lince y ella es llevada al hospital por la impresión: “No sé cómo estoy viva”

Techo de la casa de Monique Pardo se desploma en Lince y ella es llevada al hospital por la impresión: “No sé cómo estoy viva”

Lucas Mamani, el niño arequipeño que encarna a Coquito en una película sobre el legado de Everardo Zapata

Alcalde de Comas interrumpió concierto de La Bella Luz para entregar flores a Mackeily Luján y generó críticas en redes

Ke Personajes vuelve a Lima en 2027: fecha, lugar y cómo comprar entradas para su concierto

Carla Campos Salazar habla sobre Curwen y Suemi Chang en medio de versiones sobre un romance: “Que triunfe el amor verdadero”

DEPORTES

Dónde ver Barcelona vs Atlético Madrid HOY en Perú: canal tv online del partido por LaLiga 2026-27

Dónde ver Barcelona vs Atlético Madrid HOY en Perú: canal tv online del partido por LaLiga 2026-27

Alianza Lima vs Los Chankas EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Clausura de Liga 1 2026

A qué hora juega Barcelona vs Atlético Madrid HOY en Perú: partido en el Metropolitano por LaLiga 2026-27

A qué hora juega Alianza Lima vs Los Chankas HOY: partido en Andahuaylas por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Sport Huancayo vs Cienciano 2-1: goles y resumen del gran triunfo en Cusco por Torneo Clausura de Liga 1 2026