Reniec habilita trámites virtuales ante las lluvias por el Fenómeno El Niño: ¿cuáles puedes realizar sin ir a una oficina?

El Reniec ofrece campañas gratuitas de tramitación de DNI en cinco distritos de Lima afectados por las recientes lluvias. (Composición: Infobae Perú)

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Ante el panorama de lluvias intensas asociadas al Fenómeno El Niño, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) anunció el refuerzo de sus plataformas digitales para que los ciudadanos realicen trámites de identificación y registro civil sin necesidad de acudir a una oficina física. La medida busca reducir los desplazamientos en zonas donde las condiciones climáticas puedan afectar las vías de acceso.

La institución enmarcó esta decisión dentro de la campaña “Contamos a todos, para que todos cuenten”, según informó Andina Noticias. El objetivo declarado es acercar los servicios del organismo a ciudadanos de distintas regiones del país, en especial a aquellos con dificultades de conectividad terrestre por las lluvias.

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Once trámites disponibles por internet

El Reniec puso a disposición de los usuarios un total de once trámites a través de su página web oficial. Entre las opciones habilitadas se encuentran:

Duplicado de DNI azul a DNI electrónico.

Duplicado de DNI electrónico.

Renovación del DNI electrónico por caducidad.

Consulta del estado del trámite de DNI.

Rectificación de domicilio vía web.

Rectificación del estado civil de soltero a casado.

Actualización del PIN de seguridad del DNI electrónico.

Solicitud de copias certificadas de actas o partidas.

Obtención del Certificado de Inscripción (C4).

Validación de copias certificadas de actas.

Solicitud de devolución de pagos de tasas mediante la Mesa de Partes Virtual.

Para acceder a estos servicios, los ciudadanos deben ingresar al portal institucional y seguir el proceso correspondiente a cada gestión, sin necesidad de presentarse en las oficinas de atención del organismo.

Dos apps necesarias para los trámites

Los trámites de renovación de DNI y duplicado de DNI azul a electrónico requieren el uso obligatorio de la aplicación DNI BioFacial3.0, una herramienta que permite validar la identidad del solicitante y capturar la fotografía que figurará en el nuevo documento. En paralelo, las gestiones de cambio de domicilio y duplicado de DNI electrónico necesitan la aplicación ID Perú, diseñada para verificar la identidad del usuario antes de dar curso a la solicitud. Ambas plataformas funcionan como filtro de seguridad previo a la emisión o actualización de los documentos.

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Cuando el trámite exige una nueva fotografía para el DNI, el Reniec recomendó tomarla con buena iluminación, fondo blanco y sin sombras. La institución sugirió además solicitar la ayuda de otra persona para capturar la imagen y mantener una distancia de entre 1 y 1,5 metros al momento de la toma.

App DNI Biofacil de Reniec. (Composición)

Cinco opciones para pagar los trámites

El organismo recomendó cancelar el costo del trámite antes de iniciar el proceso en línea. Para ello, habilitó cinco canales de pago: la propia página web de Reniec, la aplicación Yape, agentes BCP, la plataforma págalo.pe y el Banco de la Nación.

En el caso específico de Yape, el procedimiento requiere generar primero un ticket de pago a través del enlace proporcionado por la institución. Luego, el usuario debe ingresar a la aplicación, seleccionar la opción “Yapear servicios”, elegir “Reniec” y escribir el número de ticket generado para completar la transacción.

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