¿Disputa en Juntos por el Perú? Diputado Marlon Aguirre denuncia bloqueo de siete proyectos por parte de Ernesto Zunini

Marlon Aguirre denunció que Ernesto Zunini, vocero de Juntos por el Perú, impide el avance de siete proyectos de ley de su autoría al no otorgar las firmas requeridas

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El diputado Marlon Aguirre, de Juntos por el Perú (JP), denunció este domingo que el vocero de su bancada, Ernesto Zunini, obstaculiza el trámite de siete proyectos legislativos de su autoría al no otorgarles las firmas necesarias ni realizar las gestiones para su procesamiento.

De acuerdo con información difundida por su despacho, las iniciativas permanecen sin avanzar debido a estas trabas. El parlamentario sostiene que esta situación perjudica su labor legislativa y el ejercicio de su representación por la región Junín.

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Los proyectos tratan sobre el ejercicio profesional de tecnólogos médicos, procesos de amparo, investigación preparatoria y acusación fiscal, deporte y transporte terrestre, prescripción de la acción penal, actuación fiscal y derechos patrimoniales en uniones de hecho.

La denuncia se produce en medio de discrepancias políticas entre ambos legisladores por el liderazgo y el control interno de la agrupación, que llevó como candidato presidencial a Roberto Sánchez.

Zunini no respondió a las consultas de Infobae. La controversia se suma a las diferencias que Aguirre reconoció en agosto pasado, cuando cuestionó la forma en que se adoptan las decisiones dentro de la bancada y señaló al portavoz como su principal interlocutor en los desacuerdos.

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Las iniciativas abordan salud, amparo, investigación fiscal, deporte, transporte terrestre, prescripción penal y derechos patrimoniales de uniones de hecho

“Hay una discrepancia como cualquier bancada política. A veces, cuando hay dos liderazgos, no pueden brillar en un solo firmamento”, sostuvo durante una entrevista con RPP.

En aquella ocasión, el legislador identificó como uno de los principales motivos de conflicto los acuerdos para definir las presidencias de determinadas comisiones parlamentarias, entre ellas las designaciones de Yenifer Paredes y Catherin Palomino, ambas allegadas al expresidente Pedro Castillo (2021-2022).

Aguirre cuestionó que las propuestas lleguen previamente definidas a las reuniones de bancada y que los parlamentarios deban limitarse a votar sobre acuerdos ya establecidos.

“Es un tema que ya no existe democracia, dónde está la lucha del pueblo, ese eslogan de campaña, y ese es el tema que se quiere plantear. No hay democracia, lo afirmo, porque siempre nos han puesto un acuerdo de Junta de Portavoces y ha sido una decisión ya dada”, manifestó.

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Zunini no respondió a las consultas de Infobae sobre esta denuncia, aunque antes defendió que las decisiones internas se toman por consenso o, si no lo hay, mediante votación

También criticó que, durante las reuniones internas, los congresistas reciban propuestas previamente acordadas y tengan que pronunciarse sobre ellas. “Siempre nos han puesto un acuerdo de Junta de Portavoces, ya es una decisión ya dada. Y por eso, cuando había reuniones de bancada, ya eran propuestas que nos daban y nos tocaba votar”, señaló.

Por su parte, Zunini rechazó los cuestionamientos sobre el funcionamiento interno de JP y respondió a las versiones que vinculan a Aguirre con una posible salida hacia Fuerza Popular. El portavoz sostuvo que las decisiones del grupo se adoptan mediante consenso y, cuando este no se alcanza, se someten a votación.

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“Cuando no alcanzan consenso se someten a votación. Él ha sido electo por el pueblo para legislar por JP. Cada diputado es responsable de las decisiones que pueda tomar al respecto”, declaró.

Aguirre, por su parte, negó en agosto tener acercamientos con Fuerza Popular y señaló que todavía no había decidido si continuaría en la bancada. En ese momento, afirmó que buscaría agotar el diálogo antes de definir su futuro político.