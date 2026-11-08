Perú

Clausura del Estadio San Marcos sin fecha de reapertura: The Strokes, Agua Marina, Maná y Robbie Williams, los conciertos en riesgo

La Municipalidad de Lima cerró el recinto tras detectar fallas en el control de accesos y exceso de ruido durante un espectáculo. La incertidumbre se extiende a toda la agenda de noviembre y diciembre

Estadio con pista atlética cruzado por cadenas metálicas y un candado, con varios músicos en primer plano bajo un cielo con nubes oscuras.
Las presentaciones de la banda The Strokes y la orquesta Agua Marina figuran entre los conciertos más próximos en riesgo, así como el de Maná o Robbie Williams. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) dispuso la clausura temporal del Estadio San Marcos, recinto de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), tras identificar incumplimientos de las disposiciones municipales durante un reciente concierto. La medida, comunicada este domingo 8 de noviembre, alcanza tanto a eventos deportivos como a espectáculos artísticos y pone en riesgo la realización de varios conciertos ya programados en el recinto.

La Gerencia de Fiscalización y Control formalizó el cierre del recinto

La decisión quedó registrada mediante el Acta de Clausura Temporal N.° 0002336, emitida por la Gerencia de Fiscalización y Control (GFC) de la comuna, bajo los alcances de la Ordenanza Municipal N.° 2200-MML y la Ley N.° 31914, que establece los supuestos para el cierre temporal de establecimientos. Según el documento, la diligencia de fiscalización se realizó el 8 de noviembre entre las 9:54 y las 10:12 de la mañana, en el inmueble ubicado en el jirón Carlos Germán Amézaga 375, en el Cercado de Lima.

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Las principales observaciones detectadas estuvieron relacionadas con el control de los accesos y las salidas del recinto, aspectos que la municipalidad considera fundamentales para prevenir situaciones de desorden y garantizar la seguridad de los asistentes. El acta también advierte sobre emisiones reiteradas de ruido desde el interior del estadio, con niveles superiores a los decibeles permitidos, y señala que la UNMSM no acató lo dispuesto en la Orden N.° D000916-2026-MML-GFC, emitida previamente por la comuna.

Municipalidad de Lima clausura el Estadio San Marcos por incumplimientos y exige a la universidad subsanar las observaciones para reabrirlo
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La clausura se produjo un día después del espectáculo Lima Latin Dúo, realizado el sábado 7 de noviembre con la participación de Juan Luis Guerra y Carlos Vives. La intervención, además, llegó pocos días después de que la municipalidad exhortara a las autoridades universitarias a reforzar el orden de las filas, evitar que los asistentes ocuparan calles y veredas aledañas, y garantizar el cumplimiento del horario máximo de los espectáculos, fijado en la 1:00 de la madrugada.

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The Strokes y Agua Marina, los conciertos más próximos en riesgo

El estadio mantiene una agenda confirmada de presentaciones para las próximas semanas, entre las que destacan los conciertos de The Strokes, programado para el viernes 20 de noviembre como parte de su gira Reality Awaits, y de Agua Marina, previsto para el sábado 28 del mismo mes, en el marco de los festejos por el 47 aniversario de la agrupación. Ambas fechas figuran entre los eventos más próximos y, por lo tanto, los más expuestos a la indefinición generada por la medida municipal.

Cinco miembros de la banda The Strokes posan en un fondo oscuro. Visten ropa casual, algunos con chaquetas y uno con traje de rayas. Miran en diferentes direcciones
La icónica banda de rock The Strokes se presenta en Lima, Perú, para un esperado concierto que ha generado gran expectativa entre sus fans.

La comuna no estableció una fecha concreta para la reapertura del recinto. Según el comunicado difundido por la municipalidad, el levantamiento de la clausura dependerá exclusivamente de que la UNMSM subsane las observaciones detectadas y cumpla con los procedimientos correspondientes. La entidad precisó que no ha dispuesto la cancelación de ningún espectáculo y que su objetivo es garantizar que los próximos eventos se desarrollen en condiciones adecuadas de seguridad.

Cuatro hombres, integrantes de la banda Maná, posan de pie con ropa oscura en una sala elegante con candelabros dorados y un suelo de madera
Los integrantes de Maná posan juntos antes de su esperado concierto en el Estadio San Marcos de Lima, donde se anunciaron los detalles de la preventa y precios de las entradas.
Después del atentado, Agua Marina anuncia su regreso y prepara conciertos por sus cinco décadas de historia
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“La decisión adoptada responde a las observaciones detectadas durante el evento y busca proteger la tranquilidad y el bienestar de los vecinos”, señaló la Municipalidad de Lima en su pronunciamiento oficial, difundido a través de sus redes sociales.

La agenda de diciembre también podría verse afectada si la medida se extiende

Más allá de las fechas de noviembre, el Estadio San Marcos tiene programados otros espectáculos de gran convocatoria para diciembre, entre ellos las presentaciones de Maná, el 2 de diciembre, en el marco de su gira “Vivir sin aire”; el concierto conjunto de Marc Anthony, Manuel Turizo, Fonseca y Kapo, previsto para el 4 de diciembre; y la presentación de Robbie Williams, programada para el 12 de diciembre como parte de su gira Britpop World Tour.

Composición de dos fotografías del cantante Robbie Williams: un retrato de estudio y una toma durante un concierto sobre el escenario
Robbie Williams confirmó su regreso a Lima tras publicar un mensaje de agradecimiento a sus seguidores peruanos en redes sociales.

Si bien estas fechas se encuentran a mayor distancia y la clausura mantiene carácter temporal, la ausencia de un plazo definido para la reapertura del recinto genera incertidumbre sobre la continuidad de toda la agenda de conciertos prevista en el estadio para el cierre de 2026. Por el momento, la municipalidad se ha limitado a exhortar a la universidad a corregir las deficiencias señaladas en el acta de fiscalización, sin precisar plazos para que el recinto retome sus actividades.

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