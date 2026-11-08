El Pisco conquista 48 medallas en competencia internacional de Argentina y supera los reconocimientos obtenidos durante la edición de 2025

La delegación nacional superó las 28 distinciones conseguidas en la edición anterior. Difusión

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La participación de productores peruanos en competencias internacionales de bebidas espirituosas sumó nuevos reconocimientos en Mendoza, Argentina. El pisco destacó en una evaluación que reunió a representantes del sector y permitió exhibir la producción nacional ante especialistas y potenciales compradores del mercado argentino.

La tercera edición del Argentina Spirits Awards (ASA 2026) otorgó 48 medallas a bebidas peruanas, una cifra superior a las 28 distinciones conseguidas durante la edición de 2025. El certamen se desarrolló del 28 al 31 de octubre y reconoció productos de distintas bodegas y empresas nacionales.

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Los resultados incluyeron premios para el pisco y otras bebidas elaboradas en el Perú. Entre los reconocimientos también figuró una distinción especial para una bodega de Arequipa, además de galardones para productos de whisky, gin y crema de pisco.

La participación peruana contó con actividades paralelas destinadas a presentar las características de sus destilados ante representantes comerciales, empresarios y especialistas argentinos. La agenda incluyó degustaciones, demostraciones de coctelería y encuentros con integrantes del sector vitivinícola.

Siete bodegas peruanas obtuvieron 16 medallas Gran Oro

Se entregaron 16 medallas Gran Oro, 24 de Oro, siete de Plata y una de Bronce. Difusión

De acuerdo con la información difundida por la Cancillería peruana, las empresas nacionales consiguieron 48 reconocimientos en el Argentina Spirits Awards 2026. El resultado se distribuyó en 16 medallas Gran Oro, 24 de Oro, siete de Plata y una de Bronce.

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Las 16 distinciones Gran Oro correspondieron a siete bodegas peruanas, que destacaron entre los participantes de la competencia. La cantidad total de premios superó en 20 unidades los obtenidos durante 2025, cuando los productos nacionales alcanzaron 28 medallas.

Otro reconocimiento destacado fue el otorgamiento del título de “Mejor Destilería Internacional 2026″ a Viñas Toro Muerto, empresa ubicada en Arequipa.

La premiación también incluyó productos peruanos de otras categorías de bebidas espirituosas. El Black Whiskey Single Barrel, de Don Michael; la crema de pisco y algarrobina, de Franchettis; y el Gin London Dry Cruz del Valle recibieron medallas Gran Oro en sus respectivas categorías.

Argentina Spirits Awards reconoció otras bebidas peruanas

El Consulado General del Perú en Mendoza y la Cancillería organizaron actividades para acercar a los productores nacionales con importadores, empresarios y especialistas. Difusión

Los resultados de Mendoza también permitieron mostrar la variedad de productos elaborados por empresas peruanas. Además del pisco, el concurso distinguió bebidas de whisky, gin y preparaciones que incorporan ingredientes nacionales.

Entre ellas figuró la crema de pisco con algarrobina de Franchettis, mientras que Don Michael obtuvo un reconocimiento por su Black Whiskey Single Barrel. Por su parte, el Gin London Dry Cruz del Valle recibió una medalla Gran Oro dentro de su categoría.

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Estos premios formaron parte de las 48 distinciones conseguidas por la delegación peruana en la competencia internacional.

Cancillería organizó actividades para acercar el pisco al mercado argentino

La participación en el concurso estuvo acompañada por una agenda de promoción comercial impulsada por el Consulado General del Perú en Mendoza y la Cancillería. Las actividades buscaron establecer contactos entre productores nacionales y representantes del mercado argentino.

Uno de los encuentros reunió a importadores, empresarios vitivinicultores, sommeliers e influencers de Argentina. La convocatoria permitió generar acercamientos con potenciales socios comerciales interesados en los destilados peruanos y en futuras oportunidades de exportación.

La programación también incluyó una presentación dirigida por la sommelier peruana Lucero Villagarcía, quien realizó una cata para explicar la historia, las características y las posibilidades de consumo del pisco.

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Las actividades de difusión incluyeron una cata magistral con maridaje de pisco y chocolates peruanos. Esta presentación permitió mostrar alternativas de combinación del destilado con productos de la gastronomía nacional.

Asimismo, se realizó una demostración de coctelería para presentar distintas preparaciones elaboradas con pisco. Estas actividades estuvieron dirigidas a los asistentes vinculados con el sector gastronómico, comercial y especializado en bebidas.

Según informó la Cancillería, la promoción internacional del pisco continuará a través de sus misiones en el exterior y en coordinación con el sector empresarial, con actividades orientadas a ampliar las oportunidades comerciales de los productos peruanos.