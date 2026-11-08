Perú

López Aliaga amenaza al jefe del JNE: “Usted va a terminar en la cárcel. Me voy a encargar de perseguirlo”

El líder de Renovación Popular cuestionó la resolución que le impide asumir un nuevo período como alcalde de Lima y acusó a Roberto Burneo de integrar una “mafia”

El líder de Renovación Popular cuestionó la resolución que le impide asumir un nuevo período como alcalde de Lima y acusó a Roberto Burneo de integrar una “mafia”
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El líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, amenazó este domingo al presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, con perseguirlo hasta enviarlo a prisión, luego de que el organismo resolviera que no podrá asumir la alcaldía de Lima para el período 2027-2030 por haber ejercido ese cargo en el mandato inmediatamente anterior.

“Yo sí me voy a encargar de perseguirlo a usted. Pues voy a tenerlo claramente en la mira, en la mira en el Congreso, en la mira en el Poder Judicial, Poder Constitucional y poder civil también”, manifestó durante una actividad política en el distrito limeño de San Miguel.

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El dirigente advirtió al titular del organismo electoral que acabaría en prisión, “no solamente por lo de lo que acaba de hacer”, sino por “lo que hizo o no hizo (en) abril”, en referencia a los retrasos en la instalación de algunos de los principales centros de votación durante las elecciones generales. “Usted es cómplice de una mafia corrupta que ha secuestrado al Perú”, afirmó.

López Aliaga sostuvo que el proceso electoral habría vulnerado la “voluntad ciudadana” y aseguró que las irregularidades afectaron tanto la primera vuelta presidencial como la participación de electores en Lima y el extranjero.

Roberto Burneo viste un traje oscuro, anteojos y una cinta oficial roja y blanca mientras habla por un micrófono ante un podio
El dirigente de Renovación Popular lanzó amenazas contra el presidente del organismo, Roberto Burneo, a quien dijo que perseguiría hasta que termine en prisión

“Este Perú está fregado por gente así, y gente delincuente, avalada en la ONPE, en el Jurado Nacional de Elecciones, robando dos veces la voluntad popular. Y eso es un crimen gravísimo. El peor crimen en una democracia es robar la voluntad popular”, declaró.

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“Dos veces me han robado la presidencia, una vez no me han podido robar la alcaldía y ahora quieren robarme la alcaldía. Pero no lo vamos a dejar pasar así nomás, porque la voluntad popular está por encima de todo (...) y se respeta”, avanzó.

En otro momento, López Aliaga calificó de “mafia” al grupo de integrantes del organismo electoral y aseguró que tendrán un “pésimo futuro”. “La mafia de la cual usted es parte, señor Burneo, y todo su grupete, ese trío de delincuentes que han violado la Constitución y han violado la ley, tienen un pésimo futuro”, afirmó.

“Usted está haciendo lo que le da la gana. Mejor se proclama dictador de una vez. Para qué diablos tenemos elecciones, usted va a elegir a dedo o va a quitarle la voluntad al pueblo para elegir a la gente que el pueblo quiere tener como dirigente”, expresó.

López Aliaga acusó a Burneo y a otros integrantes del sistema electoral de integrar una “mafia” y de haber vulnerado la voluntad popular
López Aliaga acusó a Burneo y a otros integrantes del sistema electoral de integrar una “mafia” y de haber vulnerado la voluntad popular

Finalmente, detalló que trabaja con sus abogados en acciones legales contra el organismo electoral y cuestionó que deba dedicar tiempo a defenderse de las decisiones del JNE, en lugar de atender asuntos de seguridad ciudadana o el fenómeno climático El Niño.

“Me tienen trabajando en estupideces, en defenderme de un jurado corrupto y de una ONPE recontracorrupta”, concluyó.

El máximo órgano electoral informó en la víspera que los candidatos a primeros regidores en las elecciones municipales del pasado 4 de octubre no podrán recibir credenciales de alcaldes si ejercieron ese cargo durante el período inmediatamente anterior.

Al no poder ser proclamado nuevamente alcalde de Lima, el cargo quedará en manos de Jeanette Alonzo Contreras, segunda regidora en la lista de Renovación Popular, el partido más votado en las elecciones municipales de la capital.

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