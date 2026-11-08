Mapa del Estadio Nacional para recibir al papa León XIV este 12 de noviembre: rutas de ingreso y horarios de acceso

Un mapa de la Municipalidad de Lima detalla los accesos peatonales, los desvíos viales y los horarios para la vigilia en el Estadio Nacional. (Municipalidad de Lima)

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El Estadio Nacional desplegará un esquema detallado de accesos, cierres de calles y horarios para la vigilia que el papa León XIV sostendrá con jóvenes el jueves 12 de noviembre. El recinto espera la llegada de hasta 52.000 personas, por lo que las autoridades diseñaron un circuito de ingreso diferenciado para ordenar el flujo de asistentes y mantener despejadas las vías de evacuación.

El dispositivo contempla puertas específicas para el público y una vía reservada para la comitiva papal, de manera que ambos recorridos no se crucen durante la jornada. Las restricciones viales comenzarán a las 10:00, una vez concluya el ingreso de los proveedores encargados de la logística del evento, según indicó el comandante Mario Casareto, representante de la Municipalidad de Lima.

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La Municipalidad de Lima detalló el plan de seguridad y accesos al Estadio Nacional para la visita del papa León XIV este 12 de noviembre. (Crédito: MML)

Calles cerradas al tránsito

Los cortes de tránsito abarcarán el tramo comprendido entre la avenida 28 de Julio y Petit Thouars, además de las calles Enrique Palacios y José Gálvez, ubicadas en la zona posterior a la tribuna sur del recinto. El operativo incluye también un perímetro de aproximadamente tres cuadras sin estacionamientos alrededor del estadio.

La zona de control para los asistentes quedará delimitada por Paseo de la República, Madre de Dios y José Díaz. En esos puntos, el personal de seguridad verificará los boletos obtenidos a través de las plataformas oficiales antes de habilitar el paso hacia los accesos internos del estadio.

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Un representante de la Municipalidad de Lima explica el plan de restricciones viales alrededor del Estadio Nacional mediante un mapa informativo.

Ruta de llegada del pontífice

El papa León XIV se desplazará por la avenida 28 de Julio y Paseo de la República antes de ingresar al recinto por la puerta nueve, un acceso que permanecerá exclusivo para la comitiva pontificia durante toda la jornada. Mientras ese sector quede reservado, el público general accederá por las puertas 34, 27 y 18, de acuerdo con la distribución dispuesta para el evento.

Entre las calles habilitadas para la entrada de los asistentes figuran:

Manuel Corpancho

Saco Oliveros

Madre de Dios

José Díaz

Tribuna sur

Paseo de la República

Avenida 28 de Julio

La organización busca repartir el flujo de personas en distintos puntos de ingreso para evitar aglomeraciones en los accesos principales.

Un plano de la Municipalidad de Lima detalla los accesos peatonales y las restricciones viales en el Estadio Nacional ante la reunión del papa León XIV con jóvenes.

Horarios de ingreso al estadio

Las puertas del Estadio Nacional abrirán a las 11:00 y el ingreso del público se mantendrá habilitado hasta las 17:00. La vigilia de oración comenzará a las 18:00 y la actividad se extenderá hasta las 19:30, según la planificación difundida por las autoridades municipales.

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El aforo combinará las tribunas habituales, con capacidad para 43.000 asistentes, y los sectores denominados campo A, B, C y D, que permitirán completar el cupo estimado para el encuentro con el pontífice.

Recomendaciones para ingresar al estadio

Las autoridades recomendaron no utilizar vehículos particulares, dado que no habrá estacionamientos disponibles dentro del perímetro de seguridad establecido alrededor del estadio. La restricción busca mantener despejadas las rutas para ambulancias, unidades policiales y vehículos de la organización.

El comandante Casareto pidió además que los asistentes no acampen en las inmediaciones del recinto y respeten las indicaciones del personal desplegado en los distintos puntos de control durante el ingreso y la salida del público.

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