Alcalde de Comas interrumpió concierto de La Bella Luz para entregar flores a Mackeily Luján y generó críticas en redes

El gesto de Jean Paul Granados hacia la cantante generó opiniones divididas entre usuarios de redes sociales

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El alcalde de Comas, Jean Paul Granados, subió al escenario durante un concierto de La Bella Luz en el Estadio Musga para entregar un ramo de flores y un reconocimiento a la cantante Mackeily Luján. El gesto, que la autoridad atribuyó al talento de la intérprete, provocó cuestionamientos entre usuarios de redes sociales por haberse realizado en plena presentación de la agrupación.

El hecho ocurrió la noche del viernes 6 de noviembre, durante un evento musical que reunió a vecinos del distrito en el recinto deportivo. La orquesta de cumbia animaba la jornada cuando el burgomaestre interrumpió el espectáculo para dirigirse a Luján, una de las vocalistas de La Bella Luz.

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El burgomaestre de Comas subió al escenario para reconocer a la intérprete, mientras las imágenes del momento provocaron opiniones divididas entre los seguidores de la orquesta. TikTok/ @Dandyclips

Granados entregó flores a la artista y tomó el micrófono para explicar el motivo del homenaje. “Mackeily, quiero hacerte este reconocimiento con mucho cariño”, expresó ante el público. Luego, afirmó que la distinción respondía al aporte de la cantante a la difusión de la música peruana.

“Es un reconocimiento por talentosa, que está llevando nuestras canciones muy lejos y está trascendiendo barreras”, manifestó el alcalde. También agradeció a la vocalista “por su arte” y le deseó que continuara con su carrera antes de pedir a los asistentes que siguieran disfrutando de la noche.

El alcalde de Comas subió al escenario para reconocer el trabajo artístico de la vocalista de La Bella Luz

Mackeily Luján agradeció el gesto sobre el escenario

Mackeily Luján recibió el ramo de flores y agradeció el reconocimiento con un abrazo a Jean Paul Granados. En los videos que circularon en TikTok se observa a la cantante junto al alcalde, mientras el público seguía atento a la escena que detuvo momentáneamente la actuación de La Bella Luz.

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La intérprete no realizó un discurso extenso tras recibir el detalle. Miró hacia los asistentes y agradeció el gesto antes de que la programación musical retomara su curso. La presentación formó parte de una actividad organizada en Comas, donde la agrupación interpretó varios de sus temas ante los asistentes.

La cantante atraviesa semanas de atención mediática luego de que se conociera el fin de su relación con Dimas Ysla. El gesto de la autoridad edil ocurrió en ese contexto, aunque Granados señaló de forma pública que el reconocimiento respondía únicamente al desempeño artístico de la vocalista.

Mackeily Luján recibió el homenaje del burgomaestre ante los asistentes al evento realizado en Comas

“¿Por qué solo a ella?”

Tras la difusión de los videos, usuarios de TikTok cuestionaron que el homenaje se dirigiera exclusivamente a Mackeily Luján y no al conjunto de integrantes de La Bella Luz. Otros comentarios apuntaron a que la interrupción del concierto no correspondía a una actividad de una autoridad municipal.

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“¿Por qué solamente a ella y por qué no a todo el grupo?”, escribió un usuario. Otro cuestionó la participación del alcalde durante el espectáculo y pidió explicaciones por la decisión. También aparecieron mensajes que especularon sobre las razones del gesto, sin que esos comentarios estén respaldados por declaraciones de Granados o de la cantante.

La publicación provocó reacciones divididas. Mientras algunos usuarios destacaron el reconocimiento a la intérprete, otros consideraron que el alcalde debió limitar su intervención o extender el homenaje a toda la orquesta.

Jean Paul Granados ejerce como alcalde de Comas tras ser elegido por Renovación Popular. Durante el evento, se presentó como anfitrión ante los asistentes y participó del momento de reconocimiento a la cantante.

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El Estadio Musga suele recibir eventos deportivos, artísticos y actividades masivas organizadas en el distrito. En esta oportunidad, La Bella Luz fue convocada para una presentación que congregó a miles de personas, según los registros compartidos desde el lugar.

La agrupación es una de las orquestas de cumbia con presencia constante en escenarios y celebraciones de Lima y otras regiones. Mackeily Luján integra el grupo como vocalista y forma parte de la puesta en escena de sus conciertos, junto a los demás miembros de la formación.

Jean Paul Granados entregó un ramo de flores a Mackeily Luján durante el concierto de La Bella Luz en el Estadio Musga