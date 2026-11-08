Gobierno peruano se pronuncia tras atentado en Cracovia que dejó seis muertos y confirma situación de los connacionales en Polonia

Ministerio de Relaciones Exteriores. (Foto: Agencia Andina)

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El Gobierno peruano expresó su rechazo al atentado perpetrado en Cracovia, Polonia, y manifestó su solidaridad con las personas afectadas por el ataque. La reacción oficial también incluyó una actualización sobre la situación de los ciudadanos peruanos que residen o se encuentran en ese país europeo.

A través de un pronunciamiento, el Perú informó que, hasta la fecha, no existen reportes de connacionales fallecidos ni heridos como consecuencia del atentado. Esta información fue difundida en medio de la preocupación por las consecuencias del episodio y las posibles afectaciones a la comunidad extranjera.

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La situación motivó la activación de los canales de atención consular para atender cualquier emergencia que involucre a ciudadanos peruanos en territorio polaco. La representación diplomática mantiene la alerta ante eventuales solicitudes de apoyo.

La medida está a cargo de la Sección Consular de la Embajada del Perú en Polonia, que puso a disposición de los connacionales un número telefónico y una dirección de correo electrónico para recibir consultas y brindar asistencia.

¿Cómo ocurrió el ataque en Cracovia?

Agentes de policía montan guardia cerca de la plaza del mercado principal, tras un tiroteo masivo, en Cracovia (Polonia). 8 noviembre 2026. REUTERS/Jakub Porzycki

El atentado ocurrió el sábado 7 de noviembre en la plaza del Mercado Principal de Cracovia, uno de los espacios más concurridos del centro histórico de la ciudad. Según informó CNN en Español, el presunto atacante ingresó con un vehículo a la zona y abrió fuego contra las personas que transitaban por el lugar.

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El balance preliminar de las autoridades polacas reportó seis personas fallecidas y otras 15 heridas. Entre las víctimas mortales figuran cuatro mujeres y dos hombres. Los servicios de emergencia acudieron al lugar para atender a los afectados, mientras la Policía desplegó un operativo de seguridad.

La Policía identificó al presunto responsable como un ciudadano polaco de 24 años. De acuerdo con la información recogida por CNN, el hombre vestía ropa de estilo militar y utilizó un arma de características militares. Durante la intervención, los agentes dispararon contra él y lo trasladaron a un hospital con heridas de bala.

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Investigación en Polonia tras el hallazgo de otros tres cuerpos

Una mujer habla con unos agentes de policía junto a la cinta que delimita una zona acordonada alrededor de la plaza del mercado principal tras un tiroteo masivo, en Cracovia (Polonia). 8 noviembre 2026. REUTERS/Jakub Porzycki

El caso adquirió nuevas dimensiones luego de que las autoridades encontraron otros tres cuerpos sin vida en la vivienda del presunto atacante, situada en la localidad de Ostrowiec Świętokrzyski, fuera de Cracovia.

Según información de CNN en Español y la agencia EFE, las víctimas fueron identificadas como el padre, la madre y la hermana del sospechoso. Los tres presentaban heridas de bala. Las circunstancias de estas muertes también forman parte de las investigaciones policiales.

El primer ministro polaco, Donald Tusk, participó en una reunión de emergencia con representantes de los organismos de seguridad y autoridades locales para conocer los avances del caso. Asimismo, la Fiscalía abrió una investigación por terrorismo, de acuerdo con la información difundida por Deutsche Welle el 8 de noviembre.

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Las autoridades también examinan los posibles motivos del ataque. Según DW, existen indicios de que el presunto responsable sentía fascinación por ideologías de extrema derecha. Esta hipótesis forma parte de las pesquisas y no constituye una determinación definitiva sobre las causas del crimen.

Embajada del Perú mantiene atención para los connacionales

Ante la gravedad de los hechos, la Sección Consular de la Embajada del Perú en Polonia mantiene activos sus canales de atención para los ciudadanos peruanos que necesiten asistencia. La representación diplomática informó que no existen reportes de compatriotas fallecidos ni heridos hasta la fecha de su pronunciamiento.

Los peruanos que requieran comunicarse con el consulado pueden utilizar los siguientes medios oficiales:

Teléfono de emergencias: +48 601 083 987.

Correo electrónico: consulado@perupol.pl.

La atención está dirigida a los integrantes de la comunidad peruana que se encuentren en Polonia y necesiten comunicar alguna situación de emergencia relacionada con el atentado.

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