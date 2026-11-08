Fernando Gaibor tras empate de Alianza Lima ante Los Chankas en Andahuaylas: “No importa quién nos toque en la final”

El volante ecuatoriano afirma que el plantel afrontará primero el duelo ante FC Cajamarca antes de evaluar posibles cruces con Sporting Cristal o Sport Huancayo por el título nacional vigente (L1 MAX)

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Alianza Lima igualó 1-1 ante Los Chankas en Andahuaylas en un partido válido poR la fecha 16 del Torneo Clausura que dejó sensaciones encontradas en el plantel blanquiazul.

El mediocampista ecuatoriano Fernando Gaibor fue uno de mejores jugadores de los visitantes y al término del encuentro y, en declaraciones a L1 Max, reconoció la frustración por el tanto recibido en los minutos finales, pero subrayó el nivel mostrado por el equipo a lo largo de los 90 minutos.

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El volante también puso el foco en el próximo compromiso de local antes de proyectar cualquier escenario de definición por el título.

El sabor amargo de un empate sobre el final

El conjunto blanquiazul dejó escapar dos puntos cuando parecía tener el triunfo asegurado. Tras el encuentro, Gaibor valoró el rendimiento colectivo, aunque admitió que el desenlace dejó un sabor amargo en el vestuario. (Alianza Lima)

El tanto de la igualdad llegó cuando Alianza Lima parecía encaminado a llevarse los tres puntos desde la ciudad de Andahuaylas. Para Gaibor, el resultado no refleja del todo lo que el equipo propuso sobre el campo. “Nos vamos con buenas sensaciones, intentamos buscar el arco rival, hicimos un buen partido, al final tuvimos esa mala pasada y nos empataron, pero pensaremos en el siguiente rival”, afirmó el mediocampista al concluir el cotejo.

El jugador reconoció que el plantel sintió el golpe del empate, pero no tardó en redirigir la mirada hacia lo que viene. La dinámica del torneo obliga al equipo a procesar rápido los resultados y concentrarse en el siguiente escalón, sin detenerse demasiado en lo que pudo haber sido. Esa capacidad de sobreponerse a los tropiezos es, según el propio Gaibor, parte del ADN que el grupo ha construido a lo largo de la temporada.

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El encuentro ante Los Chankas se disputó en una ciudad ubicada a considerable altitud, condición que históricamente representa un obstáculo para los equipos visitantes. Alianza Lima, sin embargo, no cedió ante ese factor y extendió una racha que el plantel considera uno de sus logros más representativos del año.

Un invicto en altura que el plantel defiende como bandera

El empate en Andahuaylas no borró uno de los registros que más orgullo genera en el vestuario blanquiazul. Gaibor resaltó la capacidad del equipo para competir en condiciones adversas y adelantó cuál será su siguiente objetivo (Alianza Lima)

Más allá del sabor amargo del empate, Gaibor destacó con orgullo el rendimiento colectivo del equipo en las canchas de altura a lo largo del campeonato. Para el volante, sostener el invicto en esas condiciones no es un dato menor, sino el reflejo de un trabajo sostenido y riguroso que el grupo viene ejecutando desde el inicio de la temporada.

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“Hemos hecho un trabajo excepcional durante el año, se mantiene el invicto y no es fácil lograr eso, seguimos pensando en crecer y mejorar de cara al siguiente rival, FC Cajamarca en casa”, señaló el ecuatoriano, quien también dejó en claro que el equipo no se conforma con lo conseguido y busca seguir perfeccionando su rendimiento.

La mención al próximo rival no fue casual. Alianza Lima tiene pendiente el cierre de la fase regular y ese partido, ante FC Cajamarca como local, concentra toda la atención del plantel en este momento. El mediocampista fue enfático en ese punto: primero hay que resolver lo que queda del calendario antes de mirar más lejos.

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El invicto en ciudades de altura se convirtió en uno de los sellos distintivos del equipo blanquiazul en este Torneo Clausura. Mantenerlo implicó esfuerzo físico, adaptación táctica y una mentalidad competitiva que el propio Gaibor reconoce como fruto del trabajo diario. Cada punto sumado fuera de Lima, en condiciones adversas, tiene para el grupo un valor que va más allá de la tabla de posiciones.

La final, un tema que todavía no entra en los planes

Sporting Cristal y Sport Huancayo aparecen como posibles rivales en una definición del campeonato, pero el volante ecuatoriano no quiso adelantarse a los acontecimientos. Su mensaje fue claro: primero deben terminar el torneo (Liga 1)

Con Sporting Cristal y Sport Huancayo como posibles rivales en una eventual definición del campeonato, los periodistas intentaron que Gaibor se pronunciara sobre sus preferencias de cara a un cruce por el título. La respuesta del volante fue directa y sin rodeos: en el vestuario no hay lugar para ese tipo de especulaciones mientras el torneo sigue en curso.

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“Hasta que no termine el torneo, no pensaremos en la final, jugaremos lo que queda y luego veremos, no importa quién nos tocará en las finales”, subrayó el mediocampista, quien también aclaró que le resulta indistinto enfrentar a Cristal o a Huancayo en una hipotética definición.

La postura de Gaibor refleja el discurso que el cuerpo técnico y el plantel de Alianza Lima han mantenido durante toda la campaña: partido a partido, sin saltearse etapas ni adelantar escenarios que aún no están confirmados. El equipo blanquiazul sabe que primero debe resolver el cierre de la fase regular antes de pensar en cualquier instancia posterior.

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La última fecha del Torneo Clausura definirá el cuadro de eventuales finalistas. Alianza Lima llegará a ese encuentro con el invicto en altura intacto y con la confianza que otorga una campaña sólida, aunque con la lección de Andahuaylas todavía fresca: en el fútbol peruano, ningún partido está cerrado hasta el pitazo final.