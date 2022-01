Amor y Fuego sale del aire por caso positivo de COVID-19 en su equipo de producción: ¿Cuándo volverá?

Amor y Fuego es suspendido por contagio de coronavirus en su producción. (Foto: Instagram)

La tercera ola de COVID-19 en el Perú se ha presentado con fuerza. Y es que el programa Amor y Fuego, que es conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre, tuvo que ser suspendido luego que se detectara un caso positivo en uno de los miembros de la producción.

Mediante un comunicado que publicó en sus redes sociales, Willax Televisión dio a conocer que su magazine no se emitirá este jueves 13 de enero por medidas de seguridad y para salvaguardar la salud de sus colaboradores.

“Willax Televisión comunica que realizando nuestros habituales controles de seguridad sanitaria de COVID-19, se detectó un caso positivo en el equipo de producción de Amor y Fuego ”, dice el mensaje de la casa televisiva.

Asimismo, el canal precisó que el programa de espectáculo nacional no saldrá al aire hasta que no estar seguros de que todos sus trabajadores se encuentran bien y sobre todo no estén infectados con el coronavirus.

“Es por eso que, salvaguardando la salud de todo el equipo, el espacio no se transmitirá hasta tener la certeza que no están expuestos a ningún riesgo de contagio ”, finalizó el comunicado.

De otro lado, el conductor Gonzalo Iwasaki fue el primero en alertar que Amor y Fuego no saldría el caso positivo de COVID-19 en su producción; sin embargo, señaló que Rodrigo González y Gigi Mitre se encuentran bien de salud.

Willax suspende hasta nuevo aviso Amor y Fuego. (Foto: Instagram)

NO ES LA PRIMERA VEZ QUE SALE DEL AIRE POR CASO POSITIVO DE COVI-19

En junio del 2021, durante la segunda ola de coronavirus, Willax Televisión también se vio en la obligación de suspender el programa Amor y Fuego debido a que en ese momento se detectó que uno de los integrantes del equipo de producción estaba infectado.

Cabe precisar que en aquella ocasión, los conductores del magazine no se contagiaron, por lo que a los pocos días volvieron al aire en su horario habitual, recomendando siempre no bajar la guardia para evitar los contagios.

TRABAJADOR DE AMOR Y FUEGO MURIÓ DE COVID-19

Uno de los trabajadores de Amor y Fuego lamentablemente falleció debido a que se contagió de COVID-19. Rodrigo González y Gigi Mitre fueron el encargados de anunciar la triste noticia en medio de lágrimas.

“Hoy empezamos el show de una manera distinta. Es un día difícil para nosotros porque, como les habíamos contado hace dos semanas, tres de nuestros compañeros habían dado positivo al COVID-19. (...) Uno de ellos era don Fidel, quien hasta anoche habían logrado estabilizarlo, pero a las 6 de la mañana no pudo resistir y nos dejó ”, expresó.

Finalmente el conductor de televisión expresó la gran admiración que le tenía a su compañero y le envió un conmovedor mensaje a los amigos y familiares del trabajador de Amor y Fuego que estuvo a su lado desde que empezó el programa.

SEGUIR LEYENDO: