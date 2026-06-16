Qué es trabajo comunitario en Perú, su obligatoriedad y las consecuencias que traería si no se cumple

Personas realizando trabajo comunitario de limpieza en una calle de Perú, mientras la imagen de Magaly Medina en un recuadro superior resalta el debate sobre su reciente condena a esta sanción. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El reciente fallo judicial que impone a Magaly Medina la obligación de realizar trabajo comunitario tras el juicio promovido por Jefferson Farfán ha puesto en el centro del debate nacional el significado real de esta sanción en el sistema penal peruano. Más allá de los titulares y figuras públicas, la pena de prestación de servicios a la comunidad constituye una herramienta legal estricta y reglamentada cuyo incumplimiento puede llevar directamente a prisión.

A diferencia de un voluntariado, este tipo de sanción en el Perú responde a un mandato judicial que busca reparar el daño causado por delitos menores o faltas, sin ingresar al sistema penitenciario tradicional. Según el Código Penal y el Código de Ejecución Penal, se trata de una pena limitativa de derechos que opera bajo parámetros legales claros y procedimientos supervisados por el Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

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Hombres cumplen con labores de prestación de servicios a la comunidad en una zona rural de Perú, bajo la supervisión de personal con chalecos y cascos de seguridad, en un campo abierto con montañas nevadas al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La obligatoriedad de cumplir con estas labores recae en todos los sentenciados que reciban esta medida, sin excepción. El marco legal establece que la persona debe desempeñar tareas gratuitas y útiles para la sociedad, bajo la supervisión de entidades públicas o privadas que cumplen un fin social, educativo o de salud. Estas actividades suelen realizarse en hospitales, escuelas públicas o municipalidades.

El marco legal y las condiciones de cumplimiento

La pena de prestación de servicios a la comunidad está regulada en el Artículo 34 del Código Penal Peruano y se aplica a delitos de baja gravedad, como la conducción en estado de ebriedad o la omisión de asistencia familiar. El cumplimiento es obligatorio desde el momento en que el fallo queda firme, y las jornadas se programan habitualmente los fines de semana o feriados. El objetivo es no interferir en el empleo del sentenciado ni afectar a su entorno económico.

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Un grupo de personas, incluyendo hombres y mujeres con chalecos y cascos de seguridad, participa en trabajos comunitarios en una zona rural de Perú, simbolizando la aplicación de penas de servicio a la comunidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El rango de duración de la pena oscila desde 10 hasta 156 jornadas semanales. El juez que dicta la sentencia puede ajustar la modalidad según las aptitudes del condenado y su situación laboral, facilitando que las tareas designadas aporten valor real a la entidad receptora.

El INPE, a través de su Dirección de Medio Libre y las Oficinas de Medio Libre (OML), coordina el proceso operativo de principio a fin. El sentenciado debe presentarse en la oficina correspondiente tras recibir la notificación judicial, donde un equipo especializado evalúa su perfil profesional, horario laboral y ubicación geográfica para asignarlo a la entidad más adecuada.

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En Perú, personas cumplen con la prestación de servicios a la comunidad, una sanción judicial que implica labores sociales bajo estricta supervisión para su cumplimiento efectivo, crucial en el sistema penal del país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Supervisión y control del trabajo comunitario

El control sobre la ejecución de la pena descansa en varios mecanismos articulados por el INPE y las entidades receptoras. Cada jornada queda registrada en un cuaderno de control interno, donde el responsable directo de la institución receptora certifica con firma y huella digital la asistencia y desempeño del sentenciado. Además, el INPE realiza visitas sorpresivas para verificar el cumplimiento efectivo de las tareas y el comportamiento en el puesto asignado.

Cada dos meses, las entidades involucradas envían informes detallados al INPE sobre la conducta y el rendimiento del sancionado. Una vez finalizadas todas las jornadas, se remite un informe de cumplimiento al Poder Judicial, que autoriza el cierre definitivo del caso.

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Este sistema busca evitar simulaciones o incumplimientos, asegurando que la sanción cumpla su función social y preventiva.

En Perú, funcionarios coordinan la entrega de documentos para la ejecución de servicios a la comunidad, una pena alternativa que busca reintegración social y cumplimiento legal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consecuencias legales del incumplimiento

La inasistencia injustificada o el abandono de las labores asignadas acarrea sanciones automáticas y severas. Si el INPE detecta incumplimiento, informa al juez para que se revoque la pena alternativa y se convierta en prisión efectiva, con una regla de proporcionalidad: un día de prisión por cada jornada no realizada.

Por ejemplo, si un sentenciado deja de cumplir 40 jornadas, el juez ordena su reclusión inmediata por 40 días en un penal. Además, el Ministerio Público puede abrir un nuevo proceso penal por Desobediencia o Resistencia a la Autoridad, generando antecedentes adicionales y aumentando el tiempo de condena.

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Impacto social y rol del trabajo comunitario en la política criminal

La aplicación estricta y supervisada de la pena de prestación de servicios a la comunidad genera beneficios medibles en la política criminal peruana. El principal es el deshacinamiento de los penales, ya que impide el ingreso de infractores por delitos de baja lesividad, permitiendo que los recursos estatales se concentren en delincuentes de mayor peligrosidad.

Personas con uniformes y pañuelos bicolores participan en actividades de prestación de servicios a la comunidad, una pena legal rigurosa en el sistema judicial peruano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otra dimensión relevante es la prevención del contagio criminal. Al cumplir la sanción en su entorno laboral y familiar, el sentenciado evita el contacto con organizaciones criminales dentro de las prisiones, lo que disminuye la tasa de reincidencia.

Finalmente, la ejecución de labores útiles en hospitales, escuelas y municipalidades aporta un beneficio directo y tangible a la sociedad. Muchas instituciones públicas, que suelen operar con recursos limitados, reciben apoyo operativo gracias a este mecanismo.

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El éxito de la medida depende de la coordinación efectiva entre el Poder Judicial, el INPE y las entidades receptoras, así como del seguimiento riguroso de cada caso para asegurar que la sanción cumpla su fin reeducador y reparador.