Perú

Carrera 7K ‘Yo Vivo sin Drogas’ en Lima: fecha, ruta y cómo participar gratis este domingo 21 de junio

La actividad gratuita reunirá a familias y estudiantes en una jornada deportiva que busca promover estilos de vida saludables y prevenir el consumo de drogas. El evento es organizado por Devida, la PNP, la MML y el IPD

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Corredores de diversas edades en una maratón urbana sobre calle mojada. Visten ropa deportiva, algunos con dorsales y edificaciones al fondo
Un grupo de corredores de diversas edades y géneros participa en un maratón en una calle urbana mojada, con varios dorsales y logotipos visibles en sus camisetas. (Devida)

La lucha contra el consumo de drogas también puede impulsarse desde el deporte. Con ese objetivo, el próximo 21 de junio se realizará en Lima la Carrera 7K “Yo Vivo sin Drogas”, una actividad gratuita que busca promover hábitos saludables, la actividad física y el uso positivo del tiempo libre entre niños, jóvenes y adultos.

La iniciativa es organizada por la Dirección Antidrogas de la Policía Nacional del Perú (Dirandro), la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida), la Municipalidad Metropolitana de Lima y el Instituto Peruano del Deporte (IPD), en el marco de las actividades por el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, que se conmemora cada 26 de junio por disposición de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

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Carrera 7K ‘Yo Vivo sin Drogas’: fecha, hora y lugar del evento

La Carrera 7K “Yo Vivo sin Drogas” se desarrollará el domingo 21 de junio en el Circuito Mágico del Agua, ubicado en el Parque de la Reserva, en el Cercado de Lima.

De acuerdo con los organizadores, la concentración de los participantes comenzará desde las 6:00 a. m., mientras que la partida oficial está programada para las 8:00 a. m. La actividad permitirá que los asistentes recorran la ruta caminando, trotando o corriendo, según sus posibilidades y preferencias.

La competencia forma parte de una campaña preventiva que busca acercar a la ciudadanía mensajes de concientización sobre los riesgos del consumo de drogas a través de actividades recreativas y deportivas. Además, pretende fortalecer espacios de integración familiar y convivencia comunitaria.

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El presidente ejecutivo de Devida, Hugo Begazo de Bedoya, destacó que este tipo de eventos permite transmitir mensajes preventivos de manera cercana a la población, fomentando valores como la disciplina, el esfuerzo y el trabajo en equipo.

Vista frontal de tres atletas en sillas de ruedas de competición en la línea de salida sobre una calle mojada. Un arco inflable blanco con letras azules y público observando
Múltiples atletas con discapacidad se preparan para competir en una carrera inclusiva utilizando sillas de ruedas de competición, bajo un arco inflable con el hashtag #PonteEnModoDeVida, mientras espectadores y medios capturan el momento. (Devida)

La carrera está dirigida a familias, estudiantes, deportistas, corredores aficionados y público en general, quienes podrán participar sin costo alguno tras completar el proceso de inscripción.

Cómo inscribirse gratis y cuáles son las categorías disponibles

La participación en la Carrera 7K “Yo Vivo sin Drogas” es completamente gratuita. Las inscripciones se encuentran abiertas desde el 4 de junio.

Para registrarse, los interesados deben completar el formulario habilitado por los organizadores en la plataforma oficial del evento. Aunque actualmente los kits de participación están agotados, cualquier persona puede sumarse a la carrera y participar en el recorrido.

Las categorías habilitadas para damas y varones son:

  • Libre: de 18 a 39 años.
  • Máster: de 40 a 64 años.
  • Discapacidad física: mayores de 18 años que utilicen silla de ruedas y presenten carnet de Conadis o certificado de discapacidad.
  • Discapacidad visual: mayores de 18 años con carnet de Conadis o certificado de discapacidad.
  • Discapacidad auditiva: mayores de 18 años con carnet de Conadis o certificado de discapacidad.

Los organizadores señalaron que el evento busca ser inclusivo y promover la participación de diversos sectores de la población, reforzando el mensaje de que la prevención del consumo de drogas involucra a toda la sociedad.

Asimismo, recordaron que la entrega de polos y kits estará sujeta a la disponibilidad de stock al momento del recojo.

Ruta de la carrera y entrega de kits para los participantes

Diagrama azul y blanco de la ruta de la Carrera 7K 'Yo Vivo Sin Drogas', mostrando un mapa detallado con calles, puntos de partida y llegada, y horarios
Este diagrama detallado muestra la ruta oficial de la Carrera 7K 'Yo Vivo Sin Drogas' en Lima, incluyendo los puntos de partida y llegada en el Circuito Mágico del Agua y los horarios clave del evento. (Devida)

La partida y llegada de la competencia estarán ubicadas en el Circuito Mágico del Agua del Parque de la Reserva. El recorrido comprenderá distintos tramos de la ciudad, incluyendo la avenida Arequipa, la calle La Habana y vías aledañas, antes de retornar al punto inicial.

Para participar, quienes lograren inscribirse podrán recoger previamente su kit en la Explanada Sur del Estadio Nacional, frente al Circuito Mágico del Agua, específicamente en la puerta N.° 32.

La entrega se realizará en las siguientes fechas:

  • 18 de junio: de 10:00 a. m. a 1:00 p. m. y de 3:00 p. m. a 6:00 p. m.
  • 19 de junio: de 10:00 a. m. a 1:00 p. m. y de 3:00 p. m. a 6:00 p. m.
  • 20 de junio: de 9:00 a. m. a 1:00 p. m. y de 3:00 p. m. a 6:00 p. m.

Para el recojo personal será necesario presentar el DNI físico o virtual, además del código de inscripción y el código QR correspondiente. En caso de que un tercero recoja el kit, deberá portar la documentación del participante junto con los códigos requeridos.

La Carrera 7K “Yo Vivo sin Drogas” se ha convertido en una de las actividades de prevención más importantes de la región. Su origen se remonta a 2011 en Guayaquil, Ecuador, como una iniciativa impulsada por oficiales policiales para generar conciencia sobre el creciente consumo de sustancias sujetas a fiscalización, especialmente entre escolares.

Con el paso de los años, la propuesta se expandió a más de 26 ciudades ecuatorianas y llegó a países como Perú, Guatemala, El Salvador, Panamá, Paraguay, México, Costa Rica, Argentina y Bolivia.

El impacto de la actividad también se refleja en la convocatoria alcanzada en ediciones anteriores. Solo el año pasado participaron más de 10 mil corredores y, de manera simultánea, la carrera se desarrolló en nueve regiones del Perú y en varios países de América Latina, consolidando una red regional que promueve una vida saludable y libre de drogas mediante el deporte.

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