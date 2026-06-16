PJ suspende juicio contra José María Balcázar por su viaje al Vaticano para reunirse con el papa León XIV

José María Balcázar confirmó un viaje al Vaticano el 18 de junio para reunirse con el papa León XIV y formalizar una invitación al Perú. (Composición: Infobae)

El Poder Judicial suspendió la instalación del juicio oral contra el presidente interino José María Balcázar por presunta apropiación ilícita debido a que no se encuentra en el país, sino en la Ciudad del Vaticano para reunirse con el papa León XIV.

Para esta martes 16 de junio estaba previsto que inicie el juzgamiento contra Balcázar por presuntamente, cuando era decano del Ilustre Colegio de Abogados de Lambayeque (ICAL) entre 2019 y 2020, haber ordenado que los pagos de los agremiados se depositen en dos cuentas personales suyas.

Al inicio de la audiencia, la defensa de Balcázar solicitó que se suspenda la instalación del juicio debido a que este se encontraba fuera del país, cumpliendo funciones de presidente de la República. La Fiscalía no se opuso.

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El Juzgado accedió al pedido y reprogramó la instalación del juicio oral para el 30 de junio a las 9 de la mañana. Balcázar deberá presentarse necesariamente, sino podría ser declarado reo contumaz.

Las gratificaciones de los CAS no se pagarían completas. Gobierno de José María Balcázar busca aplicar gradualidad a la norma aprobada. - Crédito Presidencia

El caso

Los hechos que se le imputan a José María Balcázar se remontan a su gestión como decano del ICAL entre 2019 y 2020. Según la acusación de la Fiscalía, el mandatario habría ordenado que los pagos de los agremiados —colegiaturas, cuota ordinaria, fondo mortuorio y otros conceptos— fueran depositados en dos cuentas personales que abrió en la Caja Municipal Trujillo, en lugar de hacerlo en las cuentas institucionales del colegio, como lo exige el estatuto.

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Los informes periciales contables determinaron que, durante 2019 y 2020, los movimientos en esas cuentas personales registraron depósitos por más de S/ 616,000, con retiros que no tendrían justificación documentada. Al cierre de su mandato, en diciembre de 2020, la cuenta fue cancelada y el saldo retirado el 2 de enero de 2021, sin que se haya determinado el destino de esos fondos.

La directora de Economía de la institución, Rosa Pizarro Piscoya, y el vicedecano Yuri Díaz Jaime le exigieron por escrito la devolución del dinero, sin que Balcázar lo hiciera.

La Fiscalía solicitó un año de prisión suspendida y una reparación civil de S/ 348.344.90 a favor del ICAL.

El Congreso de la República aprobó el viaje del presidente José María Balcázar a Ciudad del Vaticano, París y Roma del 15 al 19 de junio de 2026. La agenda incluye reuniones con el papa León XIV, el secretario general de la OCDE y el director general de la FAO.

Balcázar abre la puerta a una amnistía para políticos

El presidente José María Balcázar fue más allá de la pregunta sobre un eventual indulto al exmandatario Pedro Castillo y planteó algo de mayor alcance: una amnistía general para líderes políticos con procesos penales pendientes, que se coordinaría con la Comisión Permanente del Congreso.

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En entrevista con Exitosa, Balcázar reconoció que un indulto ordinario a Castillo —condenado en primera instancia a más de 11 años de prisión por el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022— “legalmente no procede” porque la sentencia aún no es firme. Pero dejó abierta otra vía: “Otra cosa es estirar el tema”, dijo, en referencia a la posibilidad de un indulto humanitario.

La propuesta más llamativa, no obstante, apunta a un horizonte más amplio. “Nosotros lo que tenemos es la idea de que en su momento podremos evaluar todo tipo de indultos o amnistía en coordinación con la Comisión Permanente del Congreso que va a quedar, porque en realidad lo que el país necesita es una pacificación. Hay tantos procesos penales contra líderes políticos que tienen años y no han podido ser probados”, afirmó.

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Para respaldar su argumento, Balcázar recurrió a dos referentes históricos: la transición española tras la muerte del dictador Francisco Franco y la reconstrucción alemana después de la Segunda Guerra Mundial. “Tenemos que hacer un punto de quiebre, algo como hicieron los españoles tras la caída de Franco o los alemanes mismos después de la Segunda Guerra Mundial. Todos los alemanes depusieron intereses personales, políticos y se unieron para hacer un país moderno y nuevo”, señaló.

Al ser confrontado con el hecho de que varios de esos procesos sí tienen fundamentos sólidos, el mandatario respondió que “cada caso tiene su propia peculiaridad” y que el objetivo es llegar a consensos. “No se puede gobernar un país dividido”, apuntó.

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