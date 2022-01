¿Qué pasó entre Michelle Soifer y Jazmín Pinedo? La historia detrás de su enemistad

Las exchicas reality protagonizaron fuertes peleas en Esto es Guerra. (Foto: Instagram)

Son guapas, talentosas y queridas por el público, pero por alguna extraña razón Michelle Soifer y Jazmín Pinedo se declararon la guerra años atrás, protagonizando las peleas más picantes de Esto es Guerra, reality de competencia donde ganaron gran cantidad de seguidores.

Hoy en día cada una está con lo suyo-Michelle con su carrera musical y Jazmín en la conducción de + Espectáculos-, por lo que no tienen problemas en mencionarse de vez en cuando, demostrando así que llevan una relación cordial sin la necesidad de ser mejores amigas.

Pero hasta la fecha, los ‘Michilovers’ y los fieles fanáticos de la popular ‘Chinita’ continúan enfrentándose en redes sociales. Y es que por más que pasen los años, pocos olvidan los tremendos enfrentamientos que protagonizaron las exchicas reality. ¿Pero por qué se pelearon Michelle Soifer y Jazmín Pinedo?

Su historia de enemistad inició en el 2013 debido a un triángulo amoroso. En aquel entonces, Michelle Soifer y Gino Assereto formaban parte del reality juvenil del momento, Esto es Guerra. Ambos protagonizaron un romántico videoclip, cuyo final estuvo marcado por un apasionado beso.

Los rumores sobre un posible romance iniciaron y la producción no dudó en consultarle a la cantante qué sentía por su compañero de reality. “Disfruto de su compañía, es un chico lindo. Lo extraño cuando no estoy con él”, contestó la popular ‘Solcito’.

Gino Assereto no se quedó atrás y, en un intento de ganarse el corazón de Michelle, confirmó que también estaba empezando a sentir cosas por ella. “Eres una excelente mujer, me encantas en todos los aspectos…”, le decía con ternura.

Todo parecía indicar que el amor había nacido en Esto es Guerra. La rumoreada parejita no dejaba de coquetear en vivo y hasta se besaron en una de las giras del programa, demostrando así que algo que existía más que una simple amistad.

JAZMÍN PINEDO LLEGA ESTO ES GUERRA

En medio de su ruptura con Jesús Neyra, que acaparó varias portadas de la prensa, Jazmín Pinedo fue anunciada como el nuevo jale de Esto es Guerra. Su primera aparición ocurrió el 12 de junio de 2013.

Fue en allí que la ‘Chinita’ conoció a Assereto, quien hoy es el padre de su hija. La química entre ambos fue instantánea y, al parecer, está íntima cercanía molestó a Michelle Soifer, quien estaba segura que Gino estaba por oficializarla como su enamorada.

Pasaron los meses y durante uno de los interrogatorios de Esto es Guerra, Jazmín confesó delante de Michelle Soifer que sí gustaba de Gino Assereto y que estaba saliendo con él. Debido a esta confesión y al posible triángulo amoroso que existía, la producción de EEG aprovechó la tensión para enfrentar a las competidoras en cada uno de los juegos del programa.

Por su parte, Michelle Soifer dejó en claro que nunca tuvo nada con Assereto y le advirtió a su compañera que no deseaba pelear por un chico. No obstante, ninguna dio su brazo a torcer y continuaron discutiendo durante gran parte de la temporada.

GINO Y JAZMÍN FORMALIZAN

En julio de 2013, Gino y Jazmín decidieron formalizar su relación frente a cámaras. “Estoy templado de Jazmín Pinedo”, declaró Assereto en plena emisión de Esto es Guerra mientras Michelle veía la escena desde lejos.

Poco tiempo después, Soifer encontró el amor con el dominicano Erick Sabater; sin embargo, continuó burlándose del desempeño de Jazmín en las pruebas y mandándole una que otra chiquita para poner a prueba su paciencia.

Uno de los momentos más tensos fue cuando Michelle le cantó en vivo a Gino Assereto la canción “Me enamoré de ti y qué” del grupo 5 como parte de un juego de karaoke del reality. Todo esto delante de Jazmín Pinedo.

“Uno, esa canción cántasela a Erick, ¿no tienes un romance con él? Olvídate de Gino, ya fue. Somos dos, no tres. Y número dos, no me parece gracioso que vengas a cantarme luego que me has aplastado el pie. Y no es que sea delicada, es porque peso la mitad que tú”, le dijo furiosa Jazmín Pinedo.

Finalmente, las aguas se calmaron cuando ‘Michi’ dejó Esto es Guerra por un tiempo, pero incluso así siguieron arremetiendo una contra la otra en cada oportunidad que tenían.

SE VEN LAS CARAS DE NUEVO

En enero de 2020, Jazmín Pinedo y Michelle Soifer se volvieron a ver las caras en el set de Esto es Guerra. Mientras que la cantante ingresó como competidora, la ‘Chinita’ hizo lo mismo pero en calidad de conductora.

“Nosotras tuvimos muchos problemas y nuestros fans se han quedado con eso... pero quiero decir que no tengo problemas con Jazmín Pinedo y tampoco con Gino Assereto (expareja de la ‘Chinita’). Ahora cada uno está en otra etapa de su vida y creo que esta será una temporada bonita”, señaló Michelle.

Las entonces figuras de América Televisión dejaron atrás sus conflictos por el ‘Tiburón’ con un comentado abrazo.

No obstante, los problemas entre ellas resurgieron cuando ‘Michi’ criticó a Jazmín por no mantener su posición como conductor debido a que tildó de “víctima” y “pobrecito” a Said Palao por incumplir la regla de un juego.

“Mantén tu posición de conductora y si Alejandra, porque es su novio (Said Palao) quiere apoyarlo y decirle que es el mejor, me parece absurdo que tú quieras decir ‘para mi Hugo fue mejor’(...) Me parece desatinado. Creo que cada uno mantenga su posición, porque ella (Baigorria) no te va a decir nada”, manifestó Soifer evidentemente molesta.

