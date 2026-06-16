Perú Deportes

Sporting Cristal vs CNI: día, hora y canal TV del partido por fecha 2 de la Copa de la Liga 2026

Roberto Mosquera buscará su primer triunfo en La Florida. El conjunto de Iquitos también necesita ganar para seguir con chances de clasificar. Conoce todos los detalles

Guardar
Google icon
Sporting Cristal vs CNI: día, hora y canal TV del partido por fecha 2 de la Copa de la Liga 2026.
Sporting Cristal vs CNI: día, hora y canal TV del partido por fecha 2 de la Copa de la Liga 2026.

Sporting Cristal y CNI se medirán en la segunda jornada de la Copa de la Liga 2026. El encuentro adquiere relevancia para ambos equipos, ya que ninguno logró sumar una victoria en la fecha inicial. A continuación, la programación del partido.

Programación del Cristal vs CNI

El enfrentamiento, correspondiente al Grupo J, se jugará el domingo 21 de junio a las 15:30 (hora de Perú) en el estadio Carlos Vidaurre García de Tarapoto, el cual contará con la presencia de ambas hinchadas.

Con respecto a otros países, comenzará de la siguiente manera: a las 14:30 horas de México; a las 15:30 horas de Colombia y Ecuador; a las 16:30 horas de Estados Unidos, Chile, Venezuela y Bolivia; y a las 17:30 horas de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay.

PUBLICIDAD

El cuadro 'celeste' empató 1-1 con su rival de turno en Iquitos - Crédito: Bicolor .

Dónde ver Sporting Cristal vs CNI

La transmisión del partido entre Sporting Cristal y CNI por la Copa de la Liga estará a cargo de Bicolor +, el canal oficial de la Federación Peruana de Fútbol en YouTube. Esta opción de streaming permitirá ver el encuentro en todo el país desde dispositivos móviles y computadoras, ampliando la cobertura del torneo más allá de la televisión tradicional.

Infobae Perú ofrecerá una cobertura completa del certamen, con información previa, minuto a minuto, mejores jugadas, resultados actualizados y tabla de posiciones. Los aficionados podrán seguir todos los detalles del torneo a través de las plataformas digitales.

Alianza Lima - César Vallejo – Copa de la Liga – Perú – deportes – 3 junio
La Copa Caliente reunirá a clubes de la Liga 1 y la Liga 2 en un torneo que recorrerá buena parte del país. Treinta y cuatro equipos buscarán abrirse camino hacia el título. (Copa Caliente de la Liga)

Programación de la fecha 2 de la Copa de la Liga 2026

Viernes 19 de junio

  • ADT de Tarma vs. Alianza Universidad | Grupo E | 13:00 horas | Estadio Unión Tarma
  • Alianza Atlético vs. César Vallejo | Grupo A | 15:30 horas | Estadio Campeones del 36

Sábado 20 de junio

  • Academia Cantolao vs. San Martín | Grupo I | 11:00 horas | Estadio Hugo Sotil
  • FC Cajamarca vs. Deportivo Llacuabamba | Grupo C | 13:15 horas | Estadio Heroes de San Ramón
  • Unión Comercio vs. Comerciantes FC | Grupo J | 15:00 horas | Estadio Carlos Vidaurre García
  • Juan Pablo II vs. ADA Jaén | Grupo B | 15:30 horas | Complejo Deportivo Juan Pablo II
  • Carlos Mannucci vs. Alianza Lima | Grupo A | 20:00 horas | Estadio Mansiche

Domingo 21 de junio

  • Deportivo Moquegua vs. Bentín Tacna Heroica | Grupo H | 11:00 horas | Estadio 25 de Noviembre
  • Unión Minas vs. Sport Huancayo | Grupo E | 13:15 horas | Estadio IPD Huancayo
  • Santos FC vs. Ayacucho FC | Grupo G | 15:00 horas | Estadio Municipal de Nasca
  • Estudiantil CNI vs. Sporting Cristal | Grupo J | 15:30 horas | Estadio Carlos Vidaurre García
  • Cienciano vs. Deportivo Garcilaso | Grupo F | 18:00 horas | Estadio Inca Garcilaso de la Vega

Lunes 22 de junio

  • Deportivo Binacional vs. Cusco FC | Grupo F | 13:00 horas | Estadio Guillermo Briceño Rosamedina
  • Atlético Grau vs. Pirata FC | Grupo D | 15:15 horas | Estadio Municipal Ambrosio Maco Arroyo

Descansa: Universitario de Deportes

Así se jugará la fecha 2 de la Copa de la Liga 2026
Así se jugará la fecha 2 de la Copa de la Liga 2026

¿Cómo llegan?

Sporting Cristal igualó 1-1 ante Comerciantes FC en el debut de Roberto Mosquera en su tercera etapa al frente del equipo. Jair Moretti anotó el gol de los ‘celestes’ en Iquitos.

PUBLICIDAD

CNI, en tanto, perdió 3-1 frente a Unión Comercio. Breidy Goluz, Emiliano Álvarez y Alessandro Pinedo convirtieron para el conjunto de Moyobamba, mientras que Diego Cuadros descontó de penal.

Temas Relacionados

Sporting CristalCNICopa de la Ligaperu-deportes

Más Noticias

Irak vs Noruega EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por la fecha 1 del Grupo I del Mundial 2026

Erling Haaland guiará a los suyos al éxito en el estreno contra un elenco que marca su presencia en la gran cita tras asegurar el último boleto mundialista. Sigue las incidencias del duelo

Irak vs Noruega EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por la fecha 1 del Grupo I del Mundial 2026

Alianza Lima vs Carlos A. Mannucci: día, hora y canal TV del partido por fecha 2 de la Copa de la Liga 2026

Los ‘blanquiazules’ afrontarán este segundo encuentro con su equipo de Liga 3 ante un rival complicado con muchos jugadores de experiencia. Conoce todos los detalles

Alianza Lima vs Carlos A. Mannucci: día, hora y canal TV del partido por fecha 2 de la Copa de la Liga 2026

A qué hora juegan Argentina vs Argelia HOY en Perú: partido por el Grupo J del Mundial 2026

La vigente campeona del mundo se medirá ante un rival rápido, que tiene como mayor estrella a Riyad Mahrez, exManchester City. Conoce los horarios de este duelo

A qué hora juegan Argentina vs Argelia HOY en Perú: partido por el Grupo J del Mundial 2026

Dónde ver el Argentina vs Argelia HOY en Perú: Canal TV del debut de la Albiceleste en el Mundial 2026

Con Lionel Messi al frente, la ‘albiceleste’ intentará iniciar esta edición con un triunfo y defender el título obtenido en la última Copa del Mundo. Conoce cómo sintonizar este encuentro en vivo

Dónde ver el Argentina vs Argelia HOY en Perú: Canal TV del debut de la Albiceleste en el Mundial 2026

Dónde ver Irak vs Noruega HOY: Canal TV del partido por la fecha 1, Grupo I del Mundial 2026

El equipo nórdico, liderado por Erling Haaland, intentará sumar una victoria frente a una selección de Irak que accedió al Mundial tras superar el repechaje. Conoce las señales disponibles del duelo

Dónde ver Irak vs Noruega HOY: Canal TV del partido por la fecha 1, Grupo I del Mundial 2026
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Resultados ONPE al 99% EN VIVO: Keiko Fujimori y Roberto Sánchez en histórica definición electoral en Perú

Resultados ONPE al 99% EN VIVO: Keiko Fujimori y Roberto Sánchez en histórica definición electoral en Perú

Juntos por el Perú pide al JNE un plazo excepcional para pagar los S/3 millones de tasa por pedidos de nulidad

Fuerza Popular buscará formar un gabinete “amplio” y con “los mejores técnicos”, según Luis Galarreta

“No habrá obstrucción”: Partido de Roberto Sánchez reconoce ventaja de Keiko Fujimori y espera que indulte a Castillo

Keiko Fujimori volverá al Perú este miércoles con la victoria presidencial casi asegurada ante Roberto Sánchez

ENTRETENIMIENTO

Pamela López asegura que no volverá con Paul Michael tras separación: “No hay posibilidad”

Pamela López asegura que no volverá con Paul Michael tras separación: “No hay posibilidad”

Suhaila Jad, expareja de André Carrillo, expone presuntas infidelidades del futbolista y detalla fiestas con mujeres en la casa familiar

Facundo González no volvería a ‘Esto es Guerra’ tras lesión en el brazo: “Es probable que no me recupere”

Paul Michael revela que Samahara Lobatón y Renato Rossini Jr. se besaron tras el final de ‘La Granja VIP’: “Pobre Youna”

Angie Jibaja vuelve a Perú y será conductora de pódcast: “Hay cosas que yo no he contado”

DEPORTES

Irak vs Noruega EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por la fecha 1 del Grupo I del Mundial 2026

Irak vs Noruega EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por la fecha 1 del Grupo I del Mundial 2026

Alianza Lima vs Carlos A. Mannucci: día, hora y canal TV del partido por fecha 2 de la Copa de la Liga 2026

A qué hora juegan Argentina vs Argelia HOY en Perú: partido por el Grupo J del Mundial 2026

Dónde ver el Argentina vs Argelia HOY en Perú: Canal TV del debut de la Albiceleste en el Mundial 2026

Dónde ver Irak vs Noruega HOY: Canal TV del partido por la fecha 1, Grupo I del Mundial 2026