Sporting Cristal vs CNI: día, hora y canal TV del partido por fecha 2 de la Copa de la Liga 2026.

Sporting Cristal y CNI se medirán en la segunda jornada de la Copa de la Liga 2026. El encuentro adquiere relevancia para ambos equipos, ya que ninguno logró sumar una victoria en la fecha inicial. A continuación, la programación del partido.
Programación del Cristal vs CNI
El enfrentamiento, correspondiente al Grupo J, se jugará el domingo 21 de junio a las 15:30 (hora de Perú) en el estadio Carlos Vidaurre García de Tarapoto, el cual contará con la presencia de ambas hinchadas.
Con respecto a otros países, comenzará de la siguiente manera: a las 14:30 horas de México; a las 15:30 horas de Colombia y Ecuador; a las 16:30 horas de Estados Unidos, Chile, Venezuela y Bolivia; y a las 17:30 horas de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay.
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Dónde ver Sporting Cristal vs CNI
La transmisión del partido entre Sporting Cristal y CNI por la Copa de la Liga estará a cargo de Bicolor +, el canal oficial de la Federación Peruana de Fútbol en YouTube. Esta opción de streaming permitirá ver el encuentro en todo el país desde dispositivos móviles y computadoras, ampliando la cobertura del torneo más allá de la televisión tradicional.
Infobae Perú ofrecerá una cobertura completa del certamen, con información previa, minuto a minuto, mejores jugadas, resultados actualizados y tabla de posiciones. Los aficionados podrán seguir todos los detalles del torneo a través de las plataformas digitales.
Programación de la fecha 2 de la Copa de la Liga 2026
Viernes 19 de junio
- ADT de Tarma vs. Alianza Universidad | Grupo E | 13:00 horas | Estadio Unión Tarma
- Alianza Atlético vs. César Vallejo | Grupo A | 15:30 horas | Estadio Campeones del 36
Sábado 20 de junio
- Academia Cantolao vs. San Martín | Grupo I | 11:00 horas | Estadio Hugo Sotil
- FC Cajamarca vs. Deportivo Llacuabamba | Grupo C | 13:15 horas | Estadio Heroes de San Ramón
- Unión Comercio vs. Comerciantes FC | Grupo J | 15:00 horas | Estadio Carlos Vidaurre García
- Juan Pablo II vs. ADA Jaén | Grupo B | 15:30 horas | Complejo Deportivo Juan Pablo II
- Carlos Mannucci vs. Alianza Lima | Grupo A | 20:00 horas | Estadio Mansiche
Domingo 21 de junio
- Deportivo Moquegua vs. Bentín Tacna Heroica | Grupo H | 11:00 horas | Estadio 25 de Noviembre
- Unión Minas vs. Sport Huancayo | Grupo E | 13:15 horas | Estadio IPD Huancayo
- Santos FC vs. Ayacucho FC | Grupo G | 15:00 horas | Estadio Municipal de Nasca
- Estudiantil CNI vs. Sporting Cristal | Grupo J | 15:30 horas | Estadio Carlos Vidaurre García
- Cienciano vs. Deportivo Garcilaso | Grupo F | 18:00 horas | Estadio Inca Garcilaso de la Vega
Lunes 22 de junio
- Deportivo Binacional vs. Cusco FC | Grupo F | 13:00 horas | Estadio Guillermo Briceño Rosamedina
- Atlético Grau vs. Pirata FC | Grupo D | 15:15 horas | Estadio Municipal Ambrosio Maco Arroyo
Descansa: Universitario de Deportes
¿Cómo llegan?
Sporting Cristal igualó 1-1 ante Comerciantes FC en el debut de Roberto Mosquera en su tercera etapa al frente del equipo. Jair Moretti anotó el gol de los ‘celestes’ en Iquitos.
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CNI, en tanto, perdió 3-1 frente a Unión Comercio. Breidy Goluz, Emiliano Álvarez y Alessandro Pinedo convirtieron para el conjunto de Moyobamba, mientras que Diego Cuadros descontó de penal.
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