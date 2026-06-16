Fuerza Popular buscará formar un gabinete “amplio” y con “los mejores técnicos”, según Luis Galarreta

Conservative presidential candidate Keiko Fujimori addresses supporters following early results of the runoff against left-wing candidate Roberto Sanchez, in Lima, Peru June 7, 2026. REUTERS/Alessandro Cinque

En medio del conteo de votos de la segunda vuelta, el candidato a la vicepresidencia por Fuerza Popular, Luis Galarreta, aseguró que Fuerza Popular buscará coinformar un gabinete ministerial amplio y sin sesgos partidarios si se confirma que Keiko Fujimori ganó las elecciones presidenciales.

Durante una entrevista con RPP, el candidato a la primera vicepresidencia afirmó que al interior del partido están “esperando que ya se consolide y empezar ya, sobre todo Keiko, a aterrizar”. Esto debido a que la lideresa de Fuerza Popular se encuentra actualmente de viaje junto a su hija fuera del país.

“Como en cualquier país, un grupo que gana una elección no tiene que tener complejos de que su partido ha ganado la elección, lo que nosotros estamos pensando es que tienen que estar los mejores”, indicó el vocero del fujimorismo.

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Galarreta también dijo que Fujimori dejo indicaciones sobre la conformación del gabinete ministerial. “Lo que lo ha dicho Keiko es primero que va a ser amplio”, señaló sobre la incorporación de figuras de distintas fuerzas políticas.

La candidata a la Presidencia de Perú Keiko Fujimori (c) celebra junto a simpatizantes tras los resultados de la segunda vuelta de las elecciones este domingo, en Lima (Perú). EFE/ Paul Vallejos

¿Por qué Keiko Fujimori salió del país?

En medio del proceso de conteo de votos de las segunda vuelta electoral, la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, anunció que dejará temporalmente el Perú para viajar al extranjero en compañía de su hija, Kyara Villanella, aunque afirmó que se mantendrá comunicada con representantes de su partido.

“Antes de la elección, le hice una promesa a Kyara: estar a su lado en su primer viaje al inicio de esta nueva etapa de su vida. Ha llegado el momento de cumplir esa promesa. Se trata de un viaje estrictamente familiar, por lo que estaré fuera del país solo por unos días (...)”, indicó la lideresa de Fuerza Popular.

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La hija de la candidata presidencial ya había indicado en dejaría el Perú para el mes de agosto debido al inicio de un programa educativo especializado en medicina forense.

Pese a la distancia, Keiko Fujimori aseguró que seguirá “en comunicación permanente con el comando nacional de personeros”, cuya labor en los últimos días cobró relevancia a raíz de la estrecha diferencia de votos que existe con el candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez.

La candidata de Fuerza Popular afirmó que el motivo del viaje es cumplir una promesa a su hija. (Keiko Sofia Fujimori Higuchi﻿ cuenta de Facebook)

Keiko Fujimori volverá al Perú este miércoles

Luis Galarreta, informó este lunes que la candidata Keiko Fujimori tiene previsto regresar al Perú este 17 de junio, después de un viaje familiar junto a su hija mayor y registrar un resultado favorable en el balotaje.

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“Más que vacaciones, ella tenía un compromiso con su hija para el tema de la universidad. Entonces, ha salido un par de días y el miércoles creo que está por acá”, indicó en diálogo con RPP cuando la aspirante registra 9′117,689 votos (50.084 %) frente a los 9′087,248 votos (49.916 %) que suma Roberto Sánchez (Juntos por el Perú).

Aunque hasta ahora la diferencia entre ambos es de 30,441 votos, Galarreta señaló que han tenido acceso a las actas mediante sus personeros y que, según esos cálculos, la diferencia final estaría “entre 40 y 45 mil” votos. “Es la mayor diferencia que las elecciones del 2021 y el 2016, que fue por cuarenta y pico”, remarcó.

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