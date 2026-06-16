Facundo González no volvería a ‘Esto es Guerra’ tras lesión en el brazo: “Es probable que no me recupere”

El futuro de Facundo González en la televisión peruana permanece incierto tras la grave lesión que sufrió en el brazo derecho, la cual lo obligó a someterse a una operación de urgencia. Desde hace más de un mes, el argentino se encuentra fuera de las competencias de “Esto es Guerra” y no descarta la posibilidad de no regresar al formato, ya que su recuperación aún no le permite retomar la exigente actividad física que demanda el programa.
González se accidentó durante uno de los desafíos del reality, donde una caída le provocó la rotura del tendón del bíceps. Este incidente derivó en una intervención quirúrgica y un proceso de rehabilitación que se ha extendido más de lo previsto.
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“Estoy mejorando con full terapias y mínimo un mes y medio más seguiré, dependiendo de cómo vayamos avanzando”, explicó el argentino al referirse a su estado actual. En ese contexto, Facundo González admitió que su retorno a la competencia es una decisión incierta: “Por eso no sabría decir si continuaré (EEG), porque es probable que no me recupere al 100%”.
La lesión no solo lo alejó de las pantallas, sino que también alteró sus planes laborales. González confesó que recibió ofertas para sumarse a reality shows en España y Chile, oportunidades que tuvo que descartar por las limitaciones físicas que enfrenta.
“Me han llamado para un reality de España y de Chile. Lamentablemente, no puedo porque tengo el brazo así, pero primero es la salud. Quiero recuperarme para después ver qué voy a hacer”, relató el argentino a Trome, al detallar las oportunidades internacionales que debió dejar de lado.
El proceso de rehabilitación de Facundo González incluye sesiones intensivas de fisioterapia y un seguimiento médico constante. Aunque el entorno del participante se mantiene optimista, el propio concursante prefiere no generar expectativas sobre un posible regreso a la televisión en el corto plazo.
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Facundo González terminó con Oriana Marzoli
En paralelo a su proceso de recuperación, Facundo González confirmó el fin de su relación sentimental con la influencer española Oriana Marzoli. El anuncio se realizó a través de la cuenta personal de Instagram del argentino, donde explicó la decisión sin dar lugar a especulaciones.
González compartió un mensaje en el que destacó el respeto y el cariño que persiste entre ambos, pese a la separación. “Queremos compartir con ustedes que hemos decidido poner fin a nuestra relación de pareja con Ori, cerramos un ciclo lleno de aprendizaje y amor”, publicó el argentino en sus redes sociales.
La relación, que duró dos años, se caracterizó por la exposición mediática y la atención de los seguidores de ambos. Facundo señaló que, aunque sus caminos como pareja se separan, el vínculo amical permanece intacto: “Aunque nuestros caminos como pareja se separan, el cariño y la relación amical se mantendrán. Fueron dos años de momentos muy felices y una relación muy sana”.
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Tras el anuncio, el participante de “Esto es Guerra” pidió comprensión y privacidad, solicitando respeto para el proceso personal que ambos atraviesan. “Pedimos respeto a nuestra intimidad en estos momentos y gracias por todo el cariño que nos dieron”, concluyó González, cerrando una etapa marcada por la exposición pública y el apoyo de sus seguidores.
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