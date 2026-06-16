Perú

Facundo González no volvería a ‘Esto es Guerra’ tras lesión en el brazo: “Es probable que no me recupere”

El argentino ya lleva más de un mes en recuperación y prioriza su salud pese a que le han llegado más ofertas de trabajo

Guardar
Google icon
Imagen dividida: a la izquierda, Facundo González sin camisa con cabestrillo azul. A la derecha, Facundo con cabestrillo abrazando a otra persona con casco
Facundo González aparece con cabestrillo tras sufrir una lesión en el brazo, generando incertidumbre sobre su regreso al programa "Esto es Guerra".

El futuro de Facundo González en la televisión peruana permanece incierto tras la grave lesión que sufrió en el brazo derecho, la cual lo obligó a someterse a una operación de urgencia. Desde hace más de un mes, el argentino se encuentra fuera de las competencias de “Esto es Guerra” y no descarta la posibilidad de no regresar al formato, ya que su recuperación aún no le permite retomar la exigente actividad física que demanda el programa.

González se accidentó durante uno de los desafíos del reality, donde una caída le provocó la rotura del tendón del bíceps. Este incidente derivó en una intervención quirúrgica y un proceso de rehabilitación que se ha extendido más de lo previsto.

PUBLICIDAD

“Estoy mejorando con full terapias y mínimo un mes y medio más seguiré, dependiendo de cómo vayamos avanzando”, explicó el argentino al referirse a su estado actual. En ese contexto, Facundo González admitió que su retorno a la competencia es una decisión incierta: “Por eso no sabría decir si continuaré (EEG), porque es probable que no me recupere al 100%”.
Facundo Gonzalez acostado en una cama de hospital, con el torso descubierto, el brazo izquierdo vendado y sostenido por un cabestrillo blanco
Facundo Gonzalez, presentador y modelo, se recupera en el hospital tras sufrir una grave lesión en el brazo que pone en duda su continuidad en el programa 'Esto es Guerra'.

La lesión no solo lo alejó de las pantallas, sino que también alteró sus planes laborales. González confesó que recibió ofertas para sumarse a reality shows en España y Chile, oportunidades que tuvo que descartar por las limitaciones físicas que enfrenta.

“Me han llamado para un reality de España y de Chile. Lamentablemente, no puedo porque tengo el brazo así, pero primero es la salud. Quiero recuperarme para después ver qué voy a hacer”, relató el argentino a Trome, al detallar las oportunidades internacionales que debió dejar de lado.

El proceso de rehabilitación de Facundo González incluye sesiones intensivas de fisioterapia y un seguimiento médico constante. Aunque el entorno del participante se mantiene optimista, el propio concursante prefiere no generar expectativas sobre un posible regreso a la televisión en el corto plazo.

PUBLICIDAD

Facundo Gonzalez, sin camiseta y en shorts negros, con un cabestrillo azul en el brazo izquierdo, gesticula mientras habla en una sala de estar
Facundo Gonzalez, con un cabestrillo azul en el brazo, comparte su preocupación sobre la grave lesión que podría impedirle volver al popular programa EEG.

Facundo González terminó con Oriana Marzoli

En paralelo a su proceso de recuperación, Facundo González confirmó el fin de su relación sentimental con la influencer española Oriana Marzoli. El anuncio se realizó a través de la cuenta personal de Instagram del argentino, donde explicó la decisión sin dar lugar a especulaciones.

González compartió un mensaje en el que destacó el respeto y el cariño que persiste entre ambos, pese a la separación. “Queremos compartir con ustedes que hemos decidido poner fin a nuestra relación de pareja con Ori, cerramos un ciclo lleno de aprendizaje y amor”, publicó el argentino en sus redes sociales.

Facundo González y su novia Oriana Marzoli. iNSTAGRAM.
Facundo González y su novia Oriana Marzoli. iNSTAGRAM.

La relación, que duró dos años, se caracterizó por la exposición mediática y la atención de los seguidores de ambos. Facundo señaló que, aunque sus caminos como pareja se separan, el vínculo amical permanece intacto: “Aunque nuestros caminos como pareja se separan, el cariño y la relación amical se mantendrán. Fueron dos años de momentos muy felices y una relación muy sana”.

Tras el anuncio, el participante de “Esto es Guerra” pidió comprensión y privacidad, solicitando respeto para el proceso personal que ambos atraviesan. “Pedimos respeto a nuestra intimidad en estos momentos y gracias por todo el cariño que nos dieron”, concluyó González, cerrando una etapa marcada por la exposición pública y el apoyo de sus seguidores.

Temas Relacionados

Facundo GonzálezEsto es GuerraEEGperu-entretenimiento

Más Noticias

Lima tendrá un invierno caluroso similar al de 2023 por el impacto del Niño Costero

La agricultura figura entre los sectores más vulnerables, ya que numerosos cultivos requieren determinadas horas de frío para completar adecuadamente sus ciclos de desarrollo

Lima tendrá un invierno caluroso similar al de 2023 por el impacto del Niño Costero

Shanaiya Aymé revela que no jugará la Liga Peruana de Vóley 2026/2027 por tierno motivo: “Voy a ser mamá”

La atacante nacional hará una pausa a su carrera por una decisión personal. La última temporada estuvo en Regatas Lima

Shanaiya Aymé revela que no jugará la Liga Peruana de Vóley 2026/2027 por tierno motivo: “Voy a ser mamá”

Paul Michael revela que Samahara Lobatón y Renato Rossini Jr. se besaron tras el final de ‘La Granja VIP’: “Pobre Youna”

El cantante compartió en televisión y luego en redes sociales que los exparticipantes habrían iniciado un vínculo sentimental, mientras la audiencia espera una confirmación oficial

Paul Michael revela que Samahara Lobatón y Renato Rossini Jr. se besaron tras el final de ‘La Granja VIP’: “Pobre Youna”

Coraima Gómez reveló por qué usa la camiseta de Carla Rueda en la selección peruana: la explosiva reacción de la ‘Cotito’

La atacante nacional confesó el contundente motivo por la que dejó su tradicional dorsal 18 para ponerse la camiseta de la exvoleibolista: “Me encantó”

Coraima Gómez reveló por qué usa la camiseta de Carla Rueda en la selección peruana: la explosiva reacción de la ‘Cotito’

Juntos por el Perú presenta demanda ante el PJ para anular votos del extranjero: “Se hizo con una norma que nunca debió existir”

Partido de Roberto Sánchez no reconoce la derrota y busca revertir los resultados intentando dejar sin efecto el voto de cerca de 300 mil peruanos y peruanas fuera del país

Juntos por el Perú presenta demanda ante el PJ para anular votos del extranjero: “Se hizo con una norma que nunca debió existir”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Juntos por el Perú presenta demanda ante el PJ para anular votos del extranjero: “Se hizo con una norma que nunca debió existir”

Juntos por el Perú presenta demanda ante el PJ para anular votos del extranjero: “Se hizo con una norma que nunca debió existir”

Juntos por el Perú pidió ayuda para pagar tasas electorales, pero ahora deberá rendir cuentas ante la ONPE, según experto

Resultados ONPE al 99% EN VIVO: Keiko Fujimori y Roberto Sánchez en histórica definición electoral en Perú

Histórica definición electoral en Perú EN VIVO: Al 99.033 % ONPE termina el conteo de actas quedando pendientes las enviadas al JEE

López Chau: “El fracaso de Roberto Sánchez vino porque nos unimos muy tarde; Keiko Fujimori va a dividir el país”

ENTRETENIMIENTO

Paul Michael revela que Samahara Lobatón y Renato Rossini Jr. se besaron tras el final de ‘La Granja VIP’: “Pobre Youna”

Paul Michael revela que Samahara Lobatón y Renato Rossini Jr. se besaron tras el final de ‘La Granja VIP’: “Pobre Youna”

Angie Jibaja vuelve a Perú y será conductora de pódcast: “Hay cosas que yo no he contado”

Jefferson Farfán insiste a Magaly Medina sobre servicio comunitario y comparte mensaje: “Ahora pides privacidad y respeto”

Magaly Medina desafía a Jefferson Farfán a exhibir pruebas por incumplimiento de trabajo comunitario: “Ante el Poder Judicial”

Magaly Medina responde a Jefferson Farfán y confirma llegará hasta el Tribunal Constitucional por sentencia: “Se atropellaron mis derechos”

DEPORTES

Shanaiya Aymé revela que no jugará la Liga Peruana de Vóley 2026/2027 por tierno motivo: “Voy a ser mamá”

Shanaiya Aymé revela que no jugará la Liga Peruana de Vóley 2026/2027 por tierno motivo: “Voy a ser mamá”

Coraima Gómez reveló por qué usa la camiseta de Carla Rueda en la selección peruana: la explosiva reacción de la ‘Cotito’

A qué hora ver Francia vs Senegal HOY en Perú: partido por el Grupo I del Mundial 2026

Dónde ver Francia vs Senegal HOY: Canal tv en Perú del duelo por fecha 1 del Grupo I del Mundial 2026

Tabla de posiciones de la Copa de la Liga 2026: así quedaron los equipos tras la fecha 1