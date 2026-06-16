Tren de Aragua: el importante aviso de la Policía peruana a Estados Unidos sobre el Niño Guerrero

La Policía Nacional del Perú advirtió a Estados Unidos sobre Juste Jhor Guerrero como líder del Tren de Aragua.

La Policía Nacional del Perú (PNP) advirtió a las autoridades de Estados Unidos sobre la existencia de Héctor Rusthenford Guerrero, conocido como el Niño Guerrero, líder del Tren de Aragua, según confirmó el general Víctor Revoredo, uno de los principales responsables de los operativos contra la organización en Perú.

En conferencia de prensa, el alto mando aseguró que su institución alertó a las agencias de seguridad de Estados Unidos y de otros países sobre la presencia y el papel de Rusthenford Guerrero como el número uno de la megabanda criminal venezolana.

Revoredo, por ese entonces aún como coronel, detalló que desde el año 2018 la policía peruana tenía identificada la importancia del Niño Guerrero dentro de la estructura criminal, así como su implicancia en actos ilícitos a nivel internacional.

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Niño Guerrero, líder del Tren de Aragua, estaba incluido en Programa de Recompensas del Ministerio del Interior. (Foto: Captura Mininter)

El ahora general relató que, tras el asesinato de alias el Cholo Isaac en un local de comida rápida en Lince, la policía peruana detectó que Guerrero mantenía influencia en Perú y dirigía operaciones desde el penal de Tocorón, en Venezuela.

Documentación y cooperación

Revoredo, además, explicó que la Brigada Especial contra la Criminalidad Nacional y Extranjera de Homicidios fue la responsable de recopilar pruebas y documentar las actividades del Tren de Aragua en territorio peruano.

El material, que incluyó documentación y teléfonos celulares incautados en múltiples operativos contra integrantes como Catire, Héctor Prieto Materano (Mamut) y Mamera, fue compartido con autoridades de Estados Unidos y sirvió para fortalecer la cooperación internacional.

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Parte de la información remitida contribuyó a que Guerrero se convirtiera en un objetivo prioritario para los organismos policiales de la región. “La Policía Nacional del Perú siempre puso los dedos y dijo: ‘Rusthenford Guerrero existe y está haciendo daño a la humanidad’”, agregó.

Miembros de Los Gallegos del Norte, facción del Tren de Aragua, fueron detenidos por la PNP en Lima Este tras extorsiones a transportistas en Santa Anita. (Foto: El Peruano)

Perfil de un líder criminal

Héctor Rustherford Guerrero Flores, alias Niño Guerrero, fue considerado el cabecilla más buscado de Sudamérica y lideró el Tren de Aragua desde 2015, año en que, según InSight Crime, se autoproclamó jefe en una fiesta celebrada en Aragua. Su carrera delictiva comenzó en el año 2000, con ataques a la policía local y participación en actividades de microtráfico.

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Guerrero fue condenado en 2018 a 17 años de prisión, aunque mantuvo control sobre la organización desde el penal de Tocorón, donde llegó a disfrutar de lujos poco habituales para un recluso. La estructura que dirigía fue acusada por delitos de extorsión, secuestro y trata de personas, delitos por los cuales era buscado internacionalmente.

De acuerdo con la información oficial, la muerte del Niño Guerrero se produjo durante un operativo conjunto entre autoridades de Venezuela y el Comando Sur de Estados Unidos en el estado Bolívar.

El anuncio oficial fue realizado por el expresidente estadounidense Donald Trump a través de su red Truth Social. Tras una búsqueda internacional que duró más de un año, el líder criminal fue localizado y abatido.

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Unos tres agentes de una división policial especializada contra el crimen organizado custodian los exteriores de una vivienda intervenida en Lima. (Mininter)

El contexto de la operación incluyó una reciente extradición de Nicolás Maduro, así como la publicación de recompensas tanto por parte del Departamento de Estado de Estados Unidos como de la administración venezolana. El despliegue policial en Tocorón en 2023 ya había puesto al descubierto la magnitud de la organización y el rol central de Guerrero.

La posición de la Policía peruana

El general Revoredo valoró la colaboración internacional y reiteró que la policía peruana nunca dejó de señalar la peligrosidad del Niño Guerrero. Destacó la importancia de la cooperación con organismos extranjeros y reafirmó el compromiso de la Policía Nacional del Perú frente a la criminalidad transnacional.

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El oficial también se refirió a la posible liberación de Wanda del Valle, la apodada Bebecita del crimen, identificada como vinculada a la organización y bajo sentencia en Perú, señalando la disposición de la policía a actuar dentro del marco legal.

La actuación de la Policía peruana y su comunicación temprana a Estados Unidos sobre el liderazgo de Guerrero en el Tren de Aragua fue un factor central en la articulación de la respuesta internacional contra la organización criminal, remarcó Revoredo.