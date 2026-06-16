Madre, hija y nuera lideraban el clan familiar que marcó y asesinó a un hombre por S/30 mil retirados de un banco en SMP

Este video incluye una entrevista a un oficial de policía y metraje de cámaras de seguridad. Las imágenes de seguridad muestran escenas urbanas con un automóvil, dos personas caminando y una motocicleta en el suelo, elementos resaltados con círculos rojos. Un cintillo en pantalla informa sobre la detención de un clan familiar por marcaje en bancos. El contenido se enfoca en la cobertura de un evento policial en desarrollo.

La Policía Nacional del Perú (PNP) desarticuló una presunta organización criminal dedicada al marcaje y reglaje, integrada por miembros de una misma familia, que estaría involucrada en el asesinato de un hombre de 53 años que había retirado S/30.000 de una entidad bancaria ubicada en la avenida Perú en el distrito limeño de San Martín de Porres.

La captura se logró luego de cuatro meses de investigaciones realizadas por la División de Investigación de Robos (Dirinrob), que identificó a los integrantes de la banda y sus funciones dentro de la estructura criminal.

El jefe de la División de Investigación de Robos, coronel Roy Cano, informó que las detenidas son Sumi Suárez Rodríguez, Brianna Fuentes Suárez y Maricielo Dayana Pasaches —madre, hija y nuera—, quienes se encargaban de seleccionar a las víctimas dentro de los bancos para luego alertar al resto de la organización.

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Una madre, su hija y su nuera, cuyas identidades se muestran en las fotos, fueron señaladas por las autoridades de alertar a cómplices para robar y asesinar a un hombre en San Martín de Porres tras retirar dinero del banco. (Panamericana)

“Se ha logrado la desarticulación de una peligrosa, lesiva, violenta y sanguinaria banda criminal dedicada a los atracos a mano armada en la modalidad de marcaje y reglaje”, declaró el oficial a las cámaras del noticiero de Panamericana.

Seguimiento desde el banco

Según la investigación policial, el crimen ocurrió en abril pasado, cuando la víctima retiró una fuerte suma de dinero de una entidad bancaria ubicada en la avenida Perú.

Las tres mujeres ingresaron al establecimiento financiero y observaron a las personas que realizaban retiros de efectivo. Tras identificar a la víctima, iniciaron un seguimiento coordinado que incluyó relevos durante el trayecto y el apoyo de vehículos que simulaban prestar servicio de taxi.

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Un altar con una vela encendida y la fotografía de Ronald Zamudio Blas, el hombre asesinado tras retirar dinero de un banco, rinde homenaje a su memoria. (Panamericana)

“Son personas que pasan desapercibidas, que pueden estar a tu costado y tú no te das cuenta de que te están fijando como objetivo criminal”, explicó Cano.

Le dispararon en la cabeza para robarle

De acuerdo con la versión policial, cuando el hombre llegó a su domicilio fue interceptado por otros integrantes de la banda, quienes descendieron armados para despojarlo del dinero.

La víctima habría intentado resistirse al asalto, momento en el que el sicario José Martínez Rivera le disparó en la cabeza. Pese a que el hombre se encontraba gravemente herido y su esposa pedía ayuda, los asaltantes le arrebataron el canguro donde guardaba el dinero y escaparon.

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La policía señaló que ya logró identificar al presunto autor del disparo y a las tres mujeres que habrían participado en el seguimiento previo.

Investigación continúa

Agentes de la policía detienen a presuntos integrantes de una banda criminal acusada de asesinar a un hombre tras retirar dinero de un banco en el distrito de San Martín de Porres. (Panamericana)

Las autoridades indicaron que durante el operativo fueron intervenidos otros sujetos que presuntamente habrían participado en el crimen. Varios de los detenidos son conocidos por las autoridades, pues registran antecedentes por delitos de marcaje y robo a clientes de entidades bancarias. Según la Policía, algunos de ellos ya habían sido capturados anteriormente por estos ilícitos, pero recuperaron su libertad y volvieron a ser investigados por actividades delictivas.

La intervención fue presentada en las instalaciones de la Dirinrob, desde donde la Policía destacó el trabajo de inteligencia que permitió reconstruir el recorrido de la víctima desde el banco hasta el lugar donde fue atacada.

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El caso ahora se encuentra en manos del Ministerio Público, que deberá sustentar las imputaciones contra los detenidos y solicitar las medidas correspondientes ante el Poder Judicial.

Líneas de emergencia

El Gobierno ha puesto en marcha la Central 111 de la Policía Nacional del Perú, un servicio gratuito y confidencial disponible las 24 horas del día para que los ciudadanos puedan denunciar extorsiones y otros delitos y obtener protección inmediata. Esta línea está conectada con la Central de Emergencias 105 y permitirá que las víctimas proporcionen pruebas como audios y videos.

También, los usuarios tienen las opciones de llamar a los siguientes números:

Línea 1818: Teléfono de emergencia para reportar extorsiones.

Celular 942841978: Contacto directo para denuncias de este tipo.

Comisarías: Puntos de denuncia en cada distrito.