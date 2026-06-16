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Paul Michael revela que Samahara Lobatón y Renato Rossini Jr. se besaron tras el final de ‘La Granja VIP’: “Pobre Youna”

El cantante compartió en televisión y luego en redes sociales que los exparticipantes habrían iniciado un vínculo sentimental, mientras la audiencia espera una confirmación oficial

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Paul Michael revela relación entre Samahara Lobatón y Renato Rossini. Panamericana TV
Paul Michael revela relación entre Samahara Lobatón y Renato Rossini. Panamericana TV

El desenlace de la primera temporada de ‘La Granja VIP Perú’ dejó al descubierto una serie de cambios en las relaciones personales de sus participantes. En medio de la atención mediática que rodeó la gala final celebrada el sábado 13 de junio, el cantante Paul Michael sorprendió al público al revelar en el programa ‘Detrás de cámaras’, emitido por Panamericana Televisión, que Samahara Lobatón y Renato Rossini Jr. habrían iniciado una relación sentimental luego del cierre del reality. Según sus declaraciones, ambos fueron vistos besándose durante la fiesta posterior al evento, lo que ha generado especulaciones y comentarios en torno a los vínculos surgidos entre los concursantes.

La revelación se produjo durante una entrevista conducida por Kurt Villavicencio, donde Paul Michael abordó diversos temas relacionados con su paso por el programa, entre ellos el fin de su relación con Pamela López. El cantante, visiblemente emocionado, compartió detalles sobre su ruptura y, en ese contexto, hizo referencia a la cercanía entre Lobatón y Rossini Jr.. “Yo vi varios besitos en la fiesta ah, no diré de quiénes. Solo diré: Pobre Youna”, expresó el artista, refiriéndose a la expareja de Samahara Lobatón, comentario que captó la atención tanto de la audiencia como de los seguidores del reality.

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Imagen dividida mostrando a Renato Rossini Jr. a la izquierda con un sombrero y a Samahara Lobatón a la derecha con una sonrisa, ambos en primer plano
Renato Rossini Jr. y Samahara Lobatón se conocieron en La Granja VIP. (Panamericana TV)

A estas declaraciones se sumó el testimonio de Elías Montalvo, exintegrante de Esto es Guerra y corroboró la versión de Paul Michael. Montalvo aseguró que los hijos de Melissa Klug y Renato Rossini compartieron momentos íntimos durante la celebración posterior a la gala. “No había cámaras, pero vi unos besitos muy apasionados”, afirmó el exchico reality. Además, añadió que, después de la fiesta, ambos decidieron continuar la velada juntos, reforzando la teoría de un vínculo más allá de la amistad.

El impacto de estas declaraciones se reflejó en las redes sociales, donde Paul Michael sorprendió a sus seguidores al insinuar que el romance entre Samahara Lobatón y Renato Rossini Jr. era un secreto a voces dentro del círculo del programa. “Qué locazo lo que uno se entera en la calle. Ustedes ya lo sabían y no dicen nada”, escribió el cantante en sus plataformas digitales, frase que rápidamente fue replicada por diversos portales y foros de entretenimiento.

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Samahara Lobatón elogia a Renato Rossini Jr. y genera revuelo por su relación con Youna. Captura: La Granja Vip.
Samahara Lobatón elogia a Renato Rossini Jr. y genera revuelo por su relación con Youna. Captura: La Granja Vip.

Durante la emisión de ‘Detrás de cámaras’, también intervino Pati Lorena, quien intentó restar importancia a los rumores. Cuando se le preguntó sobre la presunta relación entre Lobatón y Rossini Jr., respondió: “Son hermanas, no pasa nada”, en un intento de desviar la atención. Sin embargo, tanto Paul Michael como Elías Montalvo insistieron en que la cercanía observada en la fiesta iba más allá de la amistad, lo que ha mantenido la especulación activa entre los seguidores del reality.

El programa ‘La granja VIP Perú’ ha sido escenario de diversos cambios en la vida personal de sus participantes. Desde el inicio de la temporada, se registraron rupturas sentimentales como la de Diego Chávarri con Thalía Bentín, mientras otros concursantes forjaron nuevos vínculos al interior del formato, como Shirley Arica y Pablo Heredia.

Paul Michael y Pamela López terminaron su relación

Pamela López, quien mantuvo una relación con Paul Michael antes y durante la competencia, confirmó a través de un comunicado el fin de su noviazgo. “Decidí apostar por el amor real, pero no resultó como esperaba”, señaló la expareja de Cueva, dando a entender que la ruptura fue definitiva tras la salida del reality.

Por su parte, Paul Michael manifestó en vivo que “es lo mejor para los dos” y compartió con la audiencia cuáles aspectos extrañará de la relación, mostrando un lado vulnerable ante las cámaras de Panamericana Televisión.

“Le deseo lo mejor del mundo, esta noticia para mí ha sido triste, yo ya lloré lo que tuve que llorar en mi casa. De mi lado me quedo con las cosas bonitas, no tengo intención de lastimar su imagen, mis respeto para ella, para sus hijos, para su familia”, dijo bastante afectado.

Montaje fotográfico que muestra a Paul Michael sonriendo con una gorra y a Pamela López sonriendo, separados por un desgarro vertical en el centro.
Una imagen editada simula la fractura de la relación entre Paul Michael y Pamela López, reflejando su separación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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