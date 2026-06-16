Elecciones 2026: Perú enfrenta los comicios más ajustados de América Latina en tres décadas

La reñida contienda electoral en Perú se ilustra con un gráfico de barras, donde una lupa amplifica la mínima ventaja de Keiko Fujimori sobre Roberto Sánchez en el recuento de votos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La jornada electoral en Perú ha dejado al país al borde de un desenlace inédito en su historia reciente. La diferencia entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez no supera los 40 mil votos, a partir del conteo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Con más del 99% de las actas contabilizadas y más de 19 millones de sufragios revisados, este proceso se perfila como la elección presidencial más reñida de América Latina desde el inicio de las transiciones democráticas en la década de 1990.

De acuerdo con AFP, la ventaja de la candidata conservadora Fujimori sobre el aspirante de izquierda Sánchez se sitúa en apenas 0,10 puntos porcentuales. Si la tendencia se mantiene hasta el cierre oficial del escrutinio, el desenlace superará en estrechez a otras segundas vueltas históricas de la región, como las de Perú en 2016 (0,24 puntos porcentuales de diferencia) y 2021 (0,25), y la de El Salvador en 2014 (0,25), según datos del Centro de Ciencias Sociales WZB de Berlín y la base PPEG, procesados por la agencia de noticias francesa.

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ONPE ya no pone fecha para el traslado de 9 actas de Loreto mientras Keiko Fujimori mantiene mínima ventaja sobre Roberto Sánchez. Captura: ONPE.

Márgenes históricos: América Latina y la comparación regional

La recopilación de resultados oficiales de cerca de 150 comicios en 18 países latinoamericanos revela que, en términos absolutos, El Salvador registró el margen más ajustado en 2014. En esa ocasión, Salvador Sánchez Cerén superó a Norman Quijano por apenas 7.400 votos. En Costa Rica, en 2006, la diferencia entre el Premio Nobel de la Paz Óscar Arias Sánchez y Ottón Solís fue de 18.200 votos, mientras que en República Dominicana, en 1994, solo 22.300 votos separaron al vencedor Joaquín Balaguer de José Francisco Peña Gómez.

Más recientemente, las elecciones generales de noviembre de 2025 en Honduras estuvieron marcadas por acusaciones de irregularidades y una espera de tres semanas para conocer los resultados definitivos. Finalmente, Nasry Asfura —candidato respaldado por Donald Trump— se impuso sobre Salvador Nasralla por una diferencia de apenas 26.300 papeletas, lo que representó un margen de 0,72 puntos porcentuales.

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ONPE ya no pone fecha para el traslado de 9 actas de Loreto mientras Keiko Fujimori mantiene mínima ventaja sobre Roberto Sánchez. Captura: ONPE.

El caso peruano: récords y contexto demográfico

En comparación con esos antecedentes, Perú, con una población entre tres y seis veces mayor que la de los países mencionados, ha protagonizado derrotas con márgenes igualmente mínimos. Keiko Fujimori perdió en 2016 frente a Pedro Pablo Kuczynski por unos 41.000 votos y, en 2021, ante Pedro Castillo por cerca de 44.000, según las cifras de la ONPE citadas por AFP.

Durante los últimos 20 años, el país andino se ha consolidado como el escenario donde se registran los comicios presidenciales más apretados de la región. El promedio de diferencia entre los dos principales candidatos se ubica en 2,2 puntos porcentuales, frente a una media de 16,9 puntos en el resto de América Latina, según el análisis de la base de datos PPEG y los estudios del WZB.

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Ciudadanos peruanos observan con angustia en una pantalla los ajustados resultados de la ONPE que muestran un empate técnico entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, reflejando la incertidumbre del proceso electoral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Metodología y excepciones

El estudio elaborado por AFP abarca los resultados de primeras y segundas vueltas decisivas en 18 países latinoamericanos donde el español o el portugués son idiomas oficiales. Cuba queda fuera del análisis, ya que su sistema político no contempla elecciones presidenciales mediante sufragio universal y directo.

El desenlace definitivo de las elecciones peruanas podría conocerse recién a finales de junio, según declaró Bernardo Pachas, jefe de la ONPE, a la agencia francesa. El funcionario explicó que el plazo dependerá de las observaciones que se presenten sobre las actas electorales.

FILE PHOTO: Conservative presidential candidate Keiko Fujimori addresses the media as the presidential count enters a third day as left-wing candidate Roberto Sanchez has taken a slim lead against Fujimori, in Lima, Peru, June 9, 2026. REUTERS/Alessandro Cinque/File Photo

Un país marcado por la inestabilidad política

El ganador de estos comicios se convertirá en el noveno mandatario de Perú en apenas una década. La elevada rotación presidencial ha sido una constante en la vida política nacional, lo que añade presión sobre el proceso actual. El desenlace de esta elección, con márgenes tan estrechos, refuerza la imagen de Perú como el país latinoamericano con los mayores niveles de competencia electoral en la presidencia, según el análisis de AFP.

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