Laura Bozzo agradece por el éxito de su libro y anuncia segunda parte: “se los contaré todo”

Laura Bozzo vuelve a ser noticia y esta vez por revelar que publicará muy pronto la segunda parte de su libro “Más allá del infierno”, en donde contará los detalles de lo que vivió durante el año 2021 mientras se encontraba prófuga de la justicia mexicana.

Recordemos que la conductora de televisión acaparó por varios meses las portadas de los medios de comunicación tras la denuncia en su contra por evasión fiscal y tuvo que huir de las autoridades hasta que el pasado 22 de noviembre fue notificada de la suspensión definitiva de su orden de captura.

La presentadora utilizó sus redes sociales para mostrar su felicidad ante el éxito que ha tenido en ventas su libro publicado 21 de mayo del 2018, que trata de su vida cuando fue arrestada en el año 2000 y decidió cumplir prisión domiciliaria en las instalaciones de un estudio de televisión por tres años.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Bozzo compartió con sus más de 665 mil seguidores la emoción que siente al saber que su libro contará con una secuela para que la gente sepa “el infierno que vivió”, puesto que tuvo que se alejó de las pantallas y vivió en la clandestinidad.

“Gracias a mi público hispano en USA por haber hecho un éxito de mi libro a través de Amazon. Ahora se viene la segunda parte donde contaré todo parece una película de terror lo que he vivido y no sé cómo pude sobrevivir. Hoy más fuerte que nunca, ¿cómo lo logré? se los contaré”, escribió en el post junto a una fotografía de la portada de su libro.

El post que fue publicado el pasado 11 de enero cuenta con más de 6 mil reacciones de “Me encanta” y cientos de comentarios por parte de sus fanáticos en donde la felicitan y demuestran estar ansiosos por leer el ejemplar.

“¡Hermosa! ¡Que emoción! Muchas felicidades”, “¡Felicidades! ¡Te lo mereces Laura!”, “Yo lo tengo y lo recomiendo ampliamente, sobre a todo a esas personas que hablan mal de ti, este libro cambia totalmente la perspectiva que tienen sobre tu persona, te amo”, escribieron algunos de sus fans.

LAURA BOZZO Y SU DRAMÁTICA CONFESIÓN

En una entrevista con la prensa, Laura Bozzo reveló que tuvo un 2021 bastante trágico, además de haber malgastado su dinero y ser víctima de estafa. La presentadora se calificó de inmadura y de haber vivido una vida descontrolada, donde confió en personas que la terminaron traicionando.

“Siempre he sido una persona inmadura, nunca me he preocupado de mi futuro, siempre he malgastado lo que he ganado, siempre he tenido gente que me ha estafado, me ha engañado, contador, pero es mi responsabilidad, pero yo solo sirvo para la tele, pa’ lo demás estoy negada”, señaló la conductora a los medios de comunicación.

“Yo tengo la suerte de tener abogados que realmente se están ocupando del caso y han presentado las pruebas que se han requerido para demostrar que nunca hubo un tipo de depositario ilegal, es más, en algún momento yo ofrecí la casa y me la negaron”, agregó.

“Jamás he cometido ese tipo de delitos y el registro público me dio la certificación de que no había ningún embargo. [...] Soy abogada. Tan bruta no voy a ser de vender una casa embargada”, enfatizó.

