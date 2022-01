Bailarín de El gran show a Gisela Valcárcel: “Gracias por hacerme quedar más gil de lo que soy”

Joel Fuentes es un bailarín profesional y creador de contenidos en la plataforma Tiktok.

La plataforma de Tiktok nos permite conocer a nuevos personajes que rápidamente se ganan los ‘likes’ y ‘follows’ de la comunidad en la ya famosa red social. Son los adolescentes y jóvenes quienes han encontrado a personalidades con intereses en común que los hacen seguir el día a día de sus actividades, así como revisar sus publicaciones.

Entre la lista de tiktokers peruanos que ya han ganado notoriedad en la red social se encuentra el bailarín profesional Joel Fuentes, quien ha participado en realities de televisión, además de ser autor de un video viral que se popularizó en el país donde se le puede ver asistiendo a la boda de los muñecos de su hermana.

Él se unió al trend “¿Cuál ha sido la experiencia más incómoda con un famoso?” . Lo que parecía ser un video cómico en su perfil, terminó por revelar varias anécdotas que le tocó vivir al lado de la conductora de televisión Gisela Valcárcel, quien cada año estrena programas en su casa televisiva, América TV (canal 4).

En su narración comienza indicando cuál era su rol en el programa de la ‘Señito’, además de mencionar la cantidad de veces en la que fue expuesto en vivo por Valcárcel, poniéndole el micro enfrente para que las cámaras logren captarlo.

“Algunos de ustedes saben que yo trabaje en canal 4, en El gran show. Para los que no saben qué es, es un programa de televisión aquí, en Perú. Estuve bailando por ahí en el 2019 y hasta incluso el año pasado. Al estar ahí me encontraba todos los días con personas famosas, pero uno de los momentos más incómodos, que me pasó dos o tres veces, pero fue antes de empezar a bailar en el escenario, en vivo, Gisela, la conductora del programa, se acercaba a hablarme”, sentenció.

Joel Fuentes, bailarín y tiktoker, se sumó a un trend para exponer un curioso momento que vivió al lado de la conductora Gisela Valcárcel.

Añadió que esas situaciones lo ponían muy nervioso. Incluso, en uno de los registros que él mostró en Tiktok se puede ver a Gisela Valcárcel acercándose a él una y otra vez, preguntándole sobre su cabello, datos para que lo ubiquen, y si se encontraba soltero.

“Mis amigos me explicaron que esta era la manera de “darnos pantalla” (notoriedad en la TV) para hacernos un poco conocidos, pero lo único que hice fue hacer el ridículo porque fue muy incómodo. No sabía que decir, cómo actuar. Lo único que pasaba por mi cabeza era recordar la coreografía”.

Según la explicación de Joel Fuentes, le costaba captar la indirectas de la conductora de El artista del año, por lo que en muchas ocasiones se quedó inmóvil y sin poder pronunciar alguna palabra. Esto causó que sus compañeros del elenco le digan de todo por no “aprovechar” la exposición que estaba teniendo en esos momentos.

“Hubo una vez en la que me preguntó por un kion, fue un chiste con una segunda tan indirecta que no la entendí y quedé como imbécil. Gracias, tía Gise, por hacerme quedar más gil de lo que soy. Recordé otro momento en el que estaba a punto de bailar, solo tenía un chaleco y estaba con el pecho desnudo. Entonces ella se me acercó y me dijo, ‘no te vayas a mover muy fuerte con eso, ah, muévete despacio, nomas’, con la indirecta de que me mueva bastante para ser sensual. Y yo todo sano y hue... le dije, ‘sí, sí, no te preocupes, no me voy a mover’ y no me moví. Ella se quedó esperando a que yo me moviera para hacer el chiste, pero no me moví, me quede parado. Luego salimos a backstage y mis amigos me dijeron ‘eres un huev...’”.

Cabe indicar que antes de sumar más de 750 mil seguidores en Tiktok, el artista peruano ya tenía una carrera como bailarín. Lo hemos podido ver en Rivales de EEG, grabando videos con Zumba y como participante en el reality Los cuatro finalistas que se transmitió por Latina Televisión.

