The Economist reveló cuál es la verdadera cifra de muertes por COVID-19 en el Perú, según sus estadísticas

Personal de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) en el Perú en una sala COVID-19. Foto: Andina

El diario británico The Economist reveló, según sus propios cálculos y análisis, cuál es la verdadera cifra de muertes debido a la pandemia por cada país, entre los que se encuentran Perú y las naciones de Latinoamérica y el Caribe.

La publicación informó que es una aproximación estimada porque, en muchas ocasiones, las estadísticas publicadas por las provincias de los países son inexactas. Y solo consiguieron obtener los datos sobre la mortalidad total de 84 de 156 naciones que “actualizan sus cifras con regularidad; otros solo las han publicado una vez”.

Para The Economist hay personas en el mundo que fallecen infectados por el COVID-19, sin embargo, no entran a los datos oficiales mientras que otros mueren de otras dolencias, pero ingresan en las estadísticas de haber perecido por el coronavirus.

“¿Y qué pasa con las personas que murieron por causas evitables durante la pandemia, porque los hospitales llenos de pacientes de covid-19 no pudieron tratarlos? Si esos casos cuentan, deben compensarse con las muertes que no se produjeron pero que lo habrían hecho en tiempos normales, como las causadas por la gripe o la contaminación atmosférica”, explicaron en el artículo.

Se supone que el número oficial por las muertes de COVID-19 es de 5,5 millones de personas, pero The Economist consideró que hay un “95% de posibilidades de que el valor real se sitúe entre 11,8 millones y 22,1 millones de muertes”.

“Nuestro recuento final utiliza las cifras oficiales de exceso de mortalidad de los gobiernos siempre y cuando estén disponibles, y las estimaciones del modelo en todos los demás casos”, agregaron.

Médicos de EsSalud están pendientes de los enfermos de COVID en el Perú. Foto: Andina

Así, en Perú informó que oficialmente hay 203,019 fallecidos por COVID-19 (608,6 por 100,000 habitantes) y sus estimaciones plantearon que existe una muerte real por este virus de 210,000 a 200,000 fallecidos, un 5% más.

Mientras que en América Latina y el Caribe, África y Asia arrojan las peores cifras con 50%, 900% y 700% más de víctimas fatales por este virus; en Norteamérica y Europa solo alcanza a un 30%.

The Economist no encontró información disponible sobre los datos de mortalidad por la COVID-19 en Brasil y México, así que utilizaron el modelo de aprendizaje automático para llenar las estadísticas.

Hay algunas cifras que no se han utilizado en el estudio, describió el medio inglés: no hay datos sobre las vacunaciones en los países y no hay información sobre las nuevas variantes como la alfa, delta, ómicron y deltacron.

Estadística de The Economist sobre las muertes reales en Perú, según su equipo de datos. Captura: The Economist.

CORONAVIRUS EN PERÚ

Después que el ministro de Salud, Hernando Cevallos, declarara que el Perú ya se encuentra ante una tercera ola por contagios del COVID-19, se conoció que hay un disparo de infectados en 15 regiones del país.

Según el analista Rodrigo Parra, la lista está encabezada por Lima Metropolitana con un promedio 3,701, un aumento de 114% en los últimos siete días. Siguen Cusco con 502%, y Arequipa con el 324%. Ayacucho (233%), San Martín (208%), Lambayeque (181%), Puno (178%), Madre de Dios (175%), Cajamarca (164%) y Moquegua (160%).

Callao (136%), Áncash (120%), Pasco (120%), Huánuco (117%) y La Libertad (109%) tuvieron un gran aumento en los últimos siete días, también.

SEGUIR LEYENDO