Liga contra el Cáncer lanza campaña: “Octógonos Solares” para prevenir el cáncer de piel

Foto: Difusión

El Perú es unos de los países con mayor radiación solar en el mundo alcanzando índices históricos de hasta 20 puntos, un nivel considerado “extremo”, que pone en peligro la salud de todos los peruanos. Razón por la cual día a día aumentan los casos de cáncer de piel, el cual viene a ser uno de los tipos de cáncer más agresivos y mortales.

Por ello, la Liga contra el Cáncer lanza la campaña “Octógonos solares”, enfocada a alertar a la población sobre aquellas zonas, escenarios y/u horarios que son altos en radiación solar, para así concientizar y motivar la correcta protección de piel este verano. Esta idea viene de los octógonos utilizados en los productos que contienen alta cantidad de ‘grasas saturadas’ o ‘sodio’.

“El cáncer de piel es una enfermedad que podemos prevenir desde hoy de manera práctica, protegiéndonos. Solo el 15% de los hogares peruanos adquieren productos de protección solar, es decir que, de cada 10 hogares, solo 1.5 se protege frente a estos efectos dañinos. Muchas veces no somos conscientes que el daño que hoy recibimos quizás no lo vemos hoy pero podemos pagar las consecuencias más adelante ¡Disfrutemos del sol protegidos!”, agregó Adolfo Dammert, presidente de la Liga Contra el Cáncer.

Una marcha de unidades móviles saldrán a las calles y visitarán loa puntos donde hay mayor exposición solar en Lima y Callao, también para realizar descartes gratuitos de cáncer de piel a la población en riesgo, regalando 50 mil sobres de protectores solares.

Este recorrido comenzó en el Parque Huayna Capac el viernes 7 y sábado 8 de enero, luego el viernes 14 y sábado 15 estarán en la Playa Sombrillas, luego en Parque La pera el viernes 21 y sábado 22, y finalmente en la Plaza de Armas La Punta el viernes 28 y sábado 29 de enero.

Además se incluirán en la campaña las provincias de Moquegua, Piura (12 de enero), Cusco (20 de enero), Arequipa (25 de enero) y en Ica (26 de enero) , ya que tienen una gran radiación.

Para agendar una cita puede ingresar al siguiente enlace.

¿CUÁNTO SOL SE DEBE TOMAR Y CUÁNTO TIEMPO PARA EVITAR CÁNCER DE PIEL?

Lo que los expertos recomiendan normalmente es tomar sol entre 15 y 20 minutos de sol sin protección en la cara y en los brazos. Con eso es suficiente para que se produzca la cantidad de vitamina D que el cuerpo necesita.

Para tomar sol hay que evitar las horas que van desde 10:30 u 11 de la mañana hasta las 16, que es cuando -para darse una idea- la sombra es más corta que la estatura, lo que indica que los rayos solares llegan con más intensidad a la Tierra.

En estas horas se produce un aumento de posibilidades de tener cáncer a la piel, así se use o no protector solar.

Los factores de riesgo para el desarrollo del cáncer de piel son varios, entre ellos, la piel clara, el pelo rubio o pelirrojo, los ojos claros y la presencia de muchos lunares, al igual que tener antecedentes familiares de este tipo de cáncer. Sin embargo, esto no implica que quienes no presentan estos rasgos no tengan posibilidades de desarrollar un cáncer de piel: la radiación ultravioleta, sea por la exposición solar o por el uso de camas solares, es uno de los factores de riesgo más importantes.





