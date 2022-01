Presidente Pedro Castillo lamentó que la derecha silencie los “esfuerzos” de su gobierno en 5 meses de gestión

Presidente de la República, Pedro Castillo. Foto: Presidencia.

Desde Moquegua, el presidente de la República, Pedro Castillo, lamentó que los esfuerzos de su gestión hayan sido “silenciados” por aquellos grupos de poder que aún no aceptan que perdieron las elecciones generales, hace más de cinco meses.

En ese sentir, Castillo detalló que su gobierno ha venido “trabajando” por el pueblo desde que juró como jefe de Estado, por lo que no les da espacio a las distracciones provenientes de la oposición.

“Hemos hecho todos estos esfuerzos estos cinco meses. Quién sabe, hemos sido silenciados por gente que aún no asume que conduzcamos el país, pero no estamos entretenidos en eso. No vamos a dar cabida a esos espacios porque hemos venido a trabajar por el país”, manifestó.

Asimismo, el mandatario destacó que su administración recuperó de forma pacífica y mediante al diálogo el lote 1 en la región Piura. Además, adelantó que se “recuperarán” los lotes 192 y 64 en beneficio del país.

“Estamos viendo la posibilidad de acelerar (la masificación del gas), de iniciar el trabajo con la refinería de Talara. Cosas así, como dar sorpresa como instalar una planta propia en el país para la producción de urea. Esa es parte del compromiso de este Gobierno”, precisó.

Cabe precisar que Pedro Castillo brindó estas declaraciones durante la segunda sesión descentralizada del Consejo de Ministros, que se desarrolló en Moquegua.

“Hemos liderado una nueva edición del Consejo de Ministros Descentralizado en la región de Moquegua, que tiene como propósito desarollar una agenda regional, la cual impulsará la productividad y competitividad de toda la región”, comentó desde su cuenta de Twitter.

“Esta importante agenda recoge las necesidades de las provincias y distritos de la región Moquegua, las que serán priorizadas con la participación de gobernantes y gobernados. Estamos siempre comprometidos con las necesidades de nuestro pueblo”, agregó.

En cuanto a la pandemia de la COVID-19 que causa estragos en el país, el presidente de la República conminó a la ciudanía a actuar con responsabilidad ante la aparición de nuevas variantes, ya que desconocen lo perjudicial que podría significar para todos.

“Se viene una ola, no sabemos cuál es su dimensión, pero tenemos que estar dispuestos para controlarla, ya hay un todo un esfuerzo hecho a través del Ministerio de Salud y agradezco al gabinete que ha tomado con seriedad estas medidas frente a la COVID-19″, sostuvo.

PIDE A MINISTROS ATENDER A LA POBLACIÓN

En medio del II Consejo de Ministros Descentralizado, el presidente Pedro Castillo instó a su equipo de trabajo a atender con responsabilidad a las exigencias de la población en busca de “transparentar” la capacidad de cada sector.

“Exhorto a los ministros de Estado para que no solo abran las puertas de los ministerios de los sectores a los alcaldes y a la población, sino que asumamos con responsabilidad los compromisos. También hay que transparentar la capacidad que tiene cada sector para responder a nuestra población”, señaló.

PEDRO CASTILLO SE PRONUNCIÓ ANTE SISMO

“Pueblo peruano, mantengamos la calma, pero estemos prevenidos ante cualquier otra réplica. Con las debidas precauciones, cuidemos a nuestras familias: a los niños, adultos mayores y personas con discapacidad. Como Gobierno, estamos monitoreando para salvaguardar a la ciudadanía”, es el mensaje que envió, a través de las redes sociales, el presidente tras el sismo de magnitud 5,6 que se registró a las 5:27 de esta mañana en Lima.

Por último, el mandatario hizo un llamado a la calma y a estar atentos a posibles réplicas que se puedan presentar en el transcurso del día.

SEGUIR LEYENDO