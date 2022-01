Rodrigo Cuba y Ale Venturo gritan su amor en redes con románticos mensajes

El 'Gato' Cuba y Ale Venturo se mostraron más enamorados que nunca en redes. (Foto: Instagram)

¿Ya no ocultan su amor? Los rumores sobre una posible relación entre Rodrigo Cuba, exesposo de Melissa Paredes, y Ale Ventura están más fuertes que nunca. Y es que luego de ser captados juntos paseando por una playa, los dos han compartido misteriosos mensajes en redes sociales.

Fiel a su estilo, el ‘Gato’ Cuba ha permanecido en silencio ante las especulaciones sobre un nuevo amor en su vida. Lo mismo sucede con Alexandra, empresaria y mejor amiga de Natalie Vértiz, quien ha evitado pronunciarse sobre las imágenes donde aparecen juntos con sus respectivas hijas.

Sin embargo, el futbolista de Sport Boys estaría listo para hacer pública su relación con Ale Venturo. A través de su cuenta oficial de Instagram, el ‘Gato’ demostró que su corazón tendría dueña a tan solo dos meses de haber firmado su divorcio con Melissa Paredes.

“ Da igual quién movió los hilos, si fue casualidad o destino, los dos nos merecíamos ”, fue el mensaje que escribió Rodrigo en su plataforma, avivando los rumores sobre un romance con Venturo, quien tampoco se quedó atrás y compartió una misteriosa publicación.

Post de Rodrigo Cuba. (Foto: Captura Instagram)

La joven empresaria también compartió una reflexión en su cuenta de Instagram. “ Se trata de conexión, no de tiempo ”, se lee en su post. Al parecer, este mensaje sería una respuesta a sus detractores, que han criticado a la pareja por empezar una relación demasiado “pronto”.

Post de Ale Venturo. (Foto: Instagram)

Recordemos que Jazmín Pinedo, conductora de Más Espectáculos, reprochó al ‘Gato’ Cuba por iniciar una relación sentimental con Ale Venturo al poco tiempo de separarse de Melissa Paredes. Según la ‘Chinita’, Rodrigo estaría intentando sanar las heridas de la ruptura con otra persona.

“Una no está para darle consejos a nadie, al fin cada uno es un mundo distinto. Pero a veces es mejor darse un tiempo, no por Ale sino por el Gato. Te acabas de divorciar, date un tiempo para ti mismo”, le dijo durante el bloque de espectáculos.

“A veces cuando pasas por una cosa así, tratas de sentirte mejor más rápido, te apoyas donde no debes, pisas y miras donde no debes, te sueles equivocar”, agregó la expareja de Gino Assereto en su comentario.

NATALIE Y YACO LES DAN LA BENDICIÓN

La pareja se mostró sorprendida por las imágenes de Ale Venturo paseando por la playa con Rodrigo Cuba. Recordemos que la rubia empresaria es amiga íntima de Natalie Vértiz y su hermana Mariana Vértiz.

“Lo que vaya a pasar en el futuro no depende de nosotros, porque ellos ya son dos personas hechas y derechas, grandes, que ya saben lo que están haciendo. No he tenido la oportunidad de conocer al ‘Gato’ Cuba, si es que todo va bien, seguro nos juntaremos los cuatro”, expresó en Más Espectáculos.

Por su parte, Yaco Eskenazi también dio su opinión sobre el romance que estaría naciendo entre el ‘Gato’ Cuba y Ale Venturo. El conductor de televisión recalcó que los dos se encuentran solteros y no dudó en bromear sobre su próximo reencuentro con la amiga de su pareja.

“A mí me parece que ya están, prácticamente. No hay ningún problema. Los dos están solteros y ella es una chica súper capa, la quiero mucho. Al Gato tampoco lo conozco tanto, los dos son deportistas y si se han encontrado en esta etapa de sus vidas, le deseo lo mejor. Nos vemos el viernes en la parrilla”, comentó.

