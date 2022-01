Jazmín Pinedo a Rodrigo Cuba por acercamiento con Ale Venturo: “Te acabas de divorciar, date un tiempo”

Jazmín Pinedo le recordó al 'Gato' Cuba sobre su reciente divorcio con Melissa Paredes. (Foto: Composición)

Todo parece indicar que Rodrigo Cuba encontró el amor este 2022. El exesposo de Melissa Paredes ha sido vinculado sentimentalmente con Ale Venturo, empresaria y mejor amiga de Natalie Vértiz. Sin embargo, Jazmín Pinedo no estaría de acuerdo con el posible romance.

Como se recuerda, el ‘Gato’ Cuba fue captado el fin de semana, el último de 2021, al lado de su hija y Ale Venturo, quien también asistió con su pequeña, en la playa. Al parecer, el futbolista decidió no pasar el Año Nuevo solo, al igual que Melissa Paredes con Anthony Aranda.

Instarándula, portal que difundió las imágenes en cuestión, dio a conocer que el deportista suele comentar las fotografías de la empresaria, lo que despierta todavía más los rumores sobre un posible romance.

Las especulaciones se incrementaron con las declaraciones de Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi en el bloque Más Espectáculos, conducido por Jazmín Pinedo durante la temporada de verano. Y es que la pareja les dio la bendición en vivo.

“Un aviso público, yo no he presentado a estos seres humanos, parece que el destino los ha unido, no sé, por redes sociales. Lo único que puedo decir es sobre mi amiga, es una chica linda, no solamente físicamente, sino que es una mamá súper trabajadora, emprendedora y me consta que es una super persona (...) No he tenido la oportunidad de verlos juntos, me imagino que si todo va bien me juntaré con ella”, empezó diciendo la ex reina de belleza.

“Lo que vaya a pasar en el futuro no depende de nosotros, porque ellos ya son dos personas hechas y derechas, grandes, que ya saben lo que están haciendo. No he tenido la oportunidad de conocer al ‘Gato’ Cuba, si es que todo va bien, seguro nos juntaremos los cuatro”, añadió.

El conductor de Mi Mamá Cocina Mejor que la Tuya también dio su opinión sobre el romance que estaría naciendo entre el ‘Gato’ Cuba y Ale Ventura. Recalcó que los dos se encuentran solteros y no dudó en bromear sobre su próximo reencuentro con la presunta ‘minina’ del ‘Gato’.

“ A mí me parece que ya están, prácticamente. No hay ningún problema. Los dos están solteros y ella es una chica súper capa , la quiero mucho”, comentó ante la mirada de Jazmín, quien, fiel a su estilo, se mostró en desacuerdo con sus declaraciones.

La popular ‘Chinita’ explicó que es muy pronto para que el futbolista inicie una relación amorosa, ya que se acaba de divorciar en tiempo récord de Melissa Paredes, exconductora de América Hoy que protagonizó un sonado ampay.

“Una no está para darle consejos a nadie, al fin cada uno es un mundo distinto. Pero a veces es mejor darse un tiempo, no por Ale sino por el Gato. Te acabas de divorciar, date un tiempo para ti mismo…”, señaló la presentadora.

Más adelante, Jazmín le brindó al Gato el mismo consejo que le dio a Melissa por pasar el Año Nuevo con el bailarín Anthony Aranda. “A veces cuando pasas por una cosa así, tratas de sentirte mejor más rápido, te apoyas donde no debes, pisas y miras donde no debes, te sueles equivocar”, agregó.

NO CREE EN LUTOS

Rodrigo Cuba ha dejado en claro que no cree en lutos; es decir, ese periodo de tiempo que algunas personas se dan para sanar las heridas que fueron ocasionadas por una dolorosa ruptura. Al parecer, el ‘Gato’ está listo para seguir adelante tras separarse de Melissa.

Luego de firmar su divorcio, Rodrigo fue captado por la prensa. Fue allí que el deportisa manifestó: “Feliz de esta nueva situación, ya ahora si oficialmente solte...divorciado. Mi familia siempre está conmigo. Yo no creo en los lutos, la vida continúa. Gracias”.

SEGUIR LEYENDO: