Leslie Shaw revela por qué creo su Onlyfans: “Es un ingreso para invertir en mi carrera musical”

Leslie Shaw cuenta por qué abrió su Onlifans. (Foto: Instagram)

A través de una entrevista para Amor y Fuego, Leslie Shaw contó que no fue fácil decidir ser una artista independiente y dejar una disquera tan grande como lo es Sony Music, sobre todo en época de pandemia. Sin embargo, indicó estar bastante tranquila, pues tiene las riendas de su carrera.

Asimismo, contó que como artista independiente, la inversión para una carrera musical es bastante fuerte. Es por ello que tomó una decisión, generar ingresos creando su propia cuenta de Onlyfans.

“No fue nada fácil porque el sueño de todo cantante es estar con una disquera gigante, y lo cumplí, creo que me ayudó muchísimo, estoy muy agradecida con ellos, pero tomé esta decisión a raíz de la pandemia porque yo quería tener las riendas absolutas de mi carrera”, señaló la también actriz.

LESLIE SHAW HACE ACLARACIÓN SOBRE SU ONLYFANS

Asimismo, contó detalles de su ingreso a esta popular red, donde ya son muchos los famosos que se están agregando a esta fiebre que promete a sus fans las fotos más candentes que no han visto antes.

“Cuando empezó la pandemia y cuando empezaron a cancelarse los contratos, yo quería ser artista independiente y eso requería de mucha inversión, pensé en el Onlifans como un ingreso para seguir invirtiendo en mi carrera musical, porque ya no habían conciertos. Me fue muy bien cuando recién la abrí, tuve muchos subscriptores, pero algunos no renovaron porque pensaron que iba a tener un contenido erótico y no es así”, aclaró.

“Ya mis subscriptores saben el tipo de contenido (que publico). Que son fotos sexys, detrás de cámaras de videoclips que aún no han salido, que ya van a salir. Es un contenido exclusivo para mis fans”, acotó.

¿CUÁNTO COBRA LESLIE SHAW POR UN SALUDO?

El pasado mes de diciembre, Magaly TV La Firme, emitió un informe sobre Milett Figueroa, Andrea Luna, Leslie Shaw, Néstor Villanueva y más personajes de la farándula que, al mismo estilo que Laura Bozzo, venden sus saludos en la página Famosos.com. ¿Cuánto cobran por un video de cerca de un minuto de duración?

Un saludo personalizado Milett Figueroa, modelo, actriz y exparticipante de Esto es Guerra, cuesta 424 soles. Mientras que Andrea Luna, quien hace poco estuvo en el ojo de la tormenta por un enfrentamiento con su expareja Pietro Sibille, cobra 255 soles.

Además del OnlyFans, Leslie Shaw también vende sus saludos personalizados por 170 soles. El actor argentino que radica en Perú, Pablo Heredia, no es ajeno a este negocio, ya que por solo 149 soles puede enviarte un saludo personalizado y hasta cantarte una canción.

Néstor Villanueva, actual pareja de Florcita Polo Díaz, cobra 42 soles por el mismo servicio. Angie Jibaja también se encuentra en la plataforma, donde vende sus videos saludos por el precio de 75 soles. Toño Centella cobra 100 soles por un minuto y medio de video.

Los integrantes de JB en ATV se han unido a esta moda. Aunque no tiene una tarifa fija, Dayanita reveló que mucha gente la escribe a través de sus redes sociales para comprar sus saludos. Walter “Cachito” Ramírez pide 100 soles por grabar un video saludo, mientras que Martín Farfán cobra la “voluntad” de sus seguidores, que oscila entre los 100 a 150 soles.