Rodrigo Cuba y sus tiernos mensaje con Ale Venturo tras los fuertes rumores sobre una posible relación

Rodrigo Cuba en salidas con Ale Venturo. (Foto: Instagram)

Después que Rodrigo Cuba y la empresaria Ale Venturo fueran captados juntos, según la publicación de Instarándula, el futbolista no tuvo ningún reparo en dedicarle un tierno mensaje a la joven y a su hija.

Como se recuerda, la pareja y la hija de Ale Venturo fueron captados caminando en la playa durante las celebraciones de Año Nuevo.

Después de ello, Venturo publicó una foto en su cuenta de Instagram, donde aparece cargando a su pequeña. Esta imagen recibió numerosos me gusta y buenos comentarios. Incluso, el futbolista no dudó en expresar lo que sentía.

“Hermosas”, escribió Gato Cuba, quien añadió unas caritas con ojitos de corazón. Sin embargo, ella no se quedó atrás, pues contestó con un par de emojis que dan besitos.

Esta interacción no tardó en generar revuelo entre los fans de ambas figuras, quienes se atrevieron a felicitarnos por “su relación”. Sin embargo, la pareja no se ha pronunciado al respecto.

Ale Venturo y el tierno comentario del Gato Cuba. (Foto: Instagram)

Ale Venturo y su respuesta al Gato Cuba. (Foto: Instagram)

El intercambio de mensajes entre ellos no es nada nuevo. Todo indica que habrían iniciado desde Navidad, pues según se puede ver, Gato Cuba no duda en llamarla hermosa y dedicarle emoticones, y Ale no se ha mantenido ajena a la situación.

Ale Venturo y el tierno comentario del Gato Cuba. (Foto: Instagram)

Ale Venturo y el tierno comentario del Gato Cuba. (Foto: Instagram)

Ale Venturo y sus mensajes con el Gato Cuba. (Foto: Instagram)

Recientemente publicó un mensaje donde se daría a entender que es sobre la situación sentimental que está atravesando

“García Márquez dijo: ‘Ni el amor es una jaula, ni la libertad es estar solo. El amor es la libertad de volar acompañado, es dejar sin poseer’. Y cuánta razón en sus palabras”, fue la publicación que hizo la joven en su cuenta de Instagram este último 3 de enero del 2022.

Ale Venturo publica reflexivo mensaje. (Foto: Instagram)

Mientras las especulaciones están presenten, Rodrigo y Ale no dejan de disfrutar de su compañía. Ambos publicaron lo que estaban comiendo, ahí se puede ver que tanto el futbolista como la empresaria deleitan del mismo platillo. ¿Coincidencia?

Rodrigo Cuba y Ale Ventura disfrutan de su compañía y esta es la prueba. (Foto: Instagram)

¿QUIÉN ES ALE VENTURO?

Alexandra Venturo o Ale Venturo, como se hace llamar en sus redes sociales, es una joven empresaria que se dedica a la vida saludable pues tiene un emprendimiento llamado La Nevera Fit, que se encuentra en Miraflores, Surco y La Molina. Además, es conocido porque varios influencers han promocionado su negocio.

En el perfil de su cuenta oficial de Instagram, se califica como “pastelera y cocinera”. Asimismo, es la madre de una pequeña niña llamada Aria, a quien presume constantemente publicando varias fotografías que se pueden ver en su red social.

Ale Venturo no es ajena al mundo del espectáculo pues también es la mejor amiga de la modelo Natalie Vértiz desde los 6 años y, hasta hoy, mantienen una sólida relación puesto que en sus últimas declaraciones, la exreina de belleza destacó algunas cualidades de su amiga de colegio.

Pero eso no es todo, a mediados del 2017 mantuvo una relación sentimental con el exchico reality Ernesto Jiménez luego de que él finalizara su romance con Alejandra Baigorria. Pese a que se mostraban muy entusiasmados, no duraron mucho tiempo.