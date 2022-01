Rodrigo Cuba y Ale Venturo: ¿Quién es la amiga de Natalie Vértiz que estaría saliendo con el futbolista?

Ale Venturo es una joven empresaria con un emprendimiento de comida saludable. (Foto: Instagram)

En los últimos días, el nombre de Ale Venturo ha sonado con frecuencia en la farándula local por mantener un presunto romance con Rodrigo Cuba luego de ser captados disfrutando de un ameno momento en la playa junto a sus menores hijas.

Tras la escandalosa ruptura de su exesposa Melissa Paredes luego de que fuera ampayada besándose con Anthony Aranda el pasado 20 de octubre del 2021, el “Gato” Cuba ha sido protagonista de diferentes situaciones como la vez que fue grabado junto a Yamilé Alberti y luego saliendo de fiesta en varias noches.

Sin embargo, en las imágenes difundidas por el portal Instarándula desde el inicio del 2022 todo parece indicar que el futbolista ha decidido darse una nueva oportunidad en el amor y es que estaría saliendo con Alexandra Venturo.

Con el paso de las horas, muchas personas se preguntan quién es la chica que sale en los vídeos y que recibe comentarios de corazones y caritas enamoradas en sus publicaciones de Instagram por parte del deportista.

¿QUIÉN ES ALE VENTURO?

Alexandra Venturo o Ale Venturo, como se hace llamar en sus redes sociales, es una joven empresaria que se dedica a la vida saludable pues tiene un emprendimiento llamado La Nevera Fit, que se encuentra en Miraflores, Surco y La Molina. Además, es conocido porque varios influencers han promocionado su negocio.

En el perfil de su cuenta oficial de Instagram, se califica como “pastelera y cocinera”. Asimismo, es la madre de una pequeña niña llamada Aria a quien presume constantemente publicando varias fotografías que se pueden ver en su red social.

Foto: Instagram

Ale Venturo no es ajena al mundo del espectáculo pues también es la mejor amiga de la modelo Natalie Vértiz desde los 6 años y, hasta hoy, mantienen una sólida relación puesto que en sus últimas declaraciones, la exreina de belleza destacó algunas cualidades de su amiga de colegio.

Pero eso no es todo, a mediados del 2017 mantuvo una relación sentimental con el exchico reality Ernesto Jiménez luego de que él finalizara su romance con Alejandra Baigorria. Pese a que se mostraban muy entusiasmados, no duraron mucho tiempo.

“Estamos avanzando poco a poco, a ver hasta dónde llegamos. Tenemos muchísimas cosas en común, siempre hacemos cosas nuevas, divertidas, nunca nos aburrimos”, expresó aquel entonces el fotógrafo.

La empresaria de dedica a difundir los beneficios de la comida saludable y algunas recetas de platillos que vende en su negocio. Hasta el momento, no se ha pronunciado sobre las recientes especulaciones de su acercamiento con el deportista pero se espera que niegue o confirme un romance.

¿QUÉ DIJO NATALIE VÉRTIZ DEL POSIBLE ROMANCE ENTRE ALE VENTURO Y RODRIGO CUBA?

Durante la emisión de América Espectáculos del pasado 03 de enero, se presentó un informe de los diferentes titulares de la prensa en donde señalaban que el futbolista y Ale Venturo habrían pasado Año Nuevo Juntos. Tras ello, la ex Miss Perú comenzó acotando que ella no conocía al “Gato” Cuba.

“Es verdad, Alexandra Venturo es mi mejor amiga, la conozco desde los 6 años, hemos estudiado en el mismo colegio, toda la vida. Yo al ‘Gato’ Cuba lo conozco desde chibola porque íbamos a las mismas fiestas, pero la verdad nunca hemos sido amigos, incluso cuando él estuvo casado con Melissa Paredes, tampoco lo conocía”, dijo.

“Un aviso público, yo no he presentado a estos seres humanos, parece que el destino los ha unido, no sé, por redes sociales. Lo único que puedo decir es sobre mi amiga, es una chica linda, no solamente físicamente, sino que es una mamá super trabajadora, emprendedora y me consta que es una super persona (...) No he tenido la oportunidad de verlos juntos, me imagino que si todo va bien me juntaré con ella”, agregó.

