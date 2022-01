Arley Rodríguez tras renovar con Alianza Lima: “Siempre me quise quedar” | ENTREVISTA

Arley Rodríguez con el trofeo de campeón de Alianza Lima. | Foto: Liga 1

Uno de los jugadores más queridos durante el título nacional que consiguió Alianza Lima en la temporada 2021, fue el colombiano Arley Rodríguez. Lo dijeron en su momento las redes sociales cuando tras el título y la incertidumbre de su situación, los hinchas blanquiazules comenzaron a exigir su renovación por lo que hizo en la cancha.

Y es que el colombiano con su velocidad y calidad para definir cada vez que se encontró de cara al arco no solo se ganó la confianza del profesor Carlos Bustos cuando ingresó, sino el respeto de la exigente hinchada de La Victoria durante los 23 partidos que disputó en la Liga 1.

Después de días de negociación, su agente César Espinoza llegó a un acuerdo con la directiva de Alianza Lima para que Arley Rodríguez se quede por un año más.

Por eso, el extremo hizo maletas y el último martes se unió a la pretemporada de Alianza Lima, donde fue bien recibido por sus compañeros. Luego, de dos entrenamientos, Arley Rodríguez atendió a Infobae Perú para hablar sobre la pretemporada, sus objetivos y lo que significa vestir la camiseta blanquiazul.

¿Cómo tomas esta nueva oportunidad de seguir un año más en Alianza Lima?

Muy contento, feliz, agradecido con Dios por la oportunidad que me brindan. Ahora tengo que retribuir de la mejor manera logrando nuevos objetivos con este club donde siempre me quise quedar y estar. Hoy que se me da la oportunidad de continuar solo queda aprovecharlo al máximo.

Los hinchas de Alianza Lima te tienen mucho cariño.

Estoy muy agradecido. Pienso que me gané su cariño y respeto, que es lo más importante por encima de todo. Espero que me puedan seguir apoyando en esta nueva temporada que van a estar desde el estadio alentándonos y seguramente van a ser una pieza fundamental porque como se dice: el hincha es el jugador número 12, y en nuestra cancha nos podamos hacernos más fuerte. El trabajo, los pies sobre la tierra y la humildad no deben faltar para poder lograr nuevos objetivos.

¿Cómo te has sentido en estos días de la pretemporada al mando del profesor Carlos Bustos?

No te imaginas la felicidad que tengo de poder estar con el grupo y disfrutar una vez más con mis compañeros en busca de nuevos objetivos. Estoy muy feliz y, como te dije anteriormente, espero retribuir de la mejor manera la confianza, que sea un gran año y, Dios mediante, poder lograr cosas importantes.

Arley Rodríguez llegó a Alianza Lima este 2021 y salió campeón nacional. | Foto: FPF

¿Has conversado con el profesor Carlos Bustos sobre lo que espera de ti para esta temporada?

El profesor sabe que me puede poner en cualquier posición y lo intento hacer de la mejor manera. Aportarle al equipo desde donde me toque. Incluso, cuando era desde el banco lo trataba de aprovechar y espero que este año no sea la excepción. Él sabe que soy un jugador que siempre quiere estar y dar lo mejor por la institución. Él sabe lo que tiene, sé está armando un gran plantel, un lindo equipo, ya que ahora se vamos a tener dos o tres torneos. Creo que todos vamos a ser fundamentales y estoy seguro que voy a tener más minutos. Bustos es una persona tranquila que ya tiene mucha experiencia y ha logrado cosas en su carrera. Nosotros ya sabemos lo que tenemos que hacer y el trabajo será lo que te ponga en la parte alta.

¿Qué significa para ti vestir la camiseta de Alianza Lima?

Es un orgullo estar en este hermoso equipo y poder disfrutar de esta institución. Esperamos estar a la altura como se estuvo la temporada pasada que salimos campeones. Para mí, es muy importante.

¿Cómo manejar la presión que habrá por ocupar plaza de extranjero?

Las exigencias siempre van a estar y más en un equipo tan grande e importante. Cuando llegué al club tenía ese cosquilleo que tiene el jugador de saber cómo va a entrar al grupo y salió de la mejor manera este año. Para esta temporada tengo las mismas ganas, con otros objetivos, vengo de ser campeón, que te da otro plus y vencer esa tarea pendiente que es la Copa Libertadores.

¿Farfán te ha dicho algo sobre tu renovación en Alianza Lima?

Agradecido con él porque estoy seguro que aportó su granito de arena para poder seguir. Más que lo deportivo, creamos una linda amistad. Jefferson aporta al grupo porque es un jugador muy importante.

¿Jugando en la altura, cómo te va?

He estado en equipos de altura. Tienes que saber prepararte, entrenar y oxigenarte. Con buenos movimientos y corriendo cuando se debe nos irá bien porque somos Alianza Lima y en cualquier parte debe salir a proponer buscando el resultado, ya que para eso trabajamos.

¿Es una revancha para ti jugar esta Copa Libertadores con Alianza Lima?

Siempre va a ser crucial jugar un torneo internacional como la Copa Libertadores, un campeonato que te da esa jerarquía y sabes que por disputar este torneo no puedes descuidar la Liga 1 porque después, cuando quieras retomarla, va a ser difícil. Hay que saber jugar la Copa Libertadores y ser consciente que será un torneo duro. Por eso, el profesor ha querido armar un buen plantel para que le responda en todos los torneos. Espero estar a la altura y poder hacer las cosas bien.

