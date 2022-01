Christian Cueva y Sergio Peña conforman el once ideal 2021 del “Resto del mundo” de Sofascore

Ambos futbolistas son titulares en el esquema de Ricardo Gareca. Foto: FPF.

Christian Cueva y Sergio Peña, futbolistas de Al-Fateh y Malmö FF, forman parte del once ideal del “Resto del mundo” de Sofascore. Equipo que destaca a los mejores futbolistas del 2021 que no militan en una las grandes cinco ligas del mundo: LaLiga, Premier League, Seria A, Bundesliga y la Ligue 1. Ambos aparecen con jugadores de la talla de Nicolás Otamendi y Éver Banega.

Recordemos que esta página evalúa el rendimiento futbolístico de los deportistas en todos sus encuentros y han seguido de cerca lo hecho por los volantes, ambos considerados en el esquema de Ricardo Gareca, técnico de la selección peruana.

Por un lado, Christian Cueva suma su segunda temporada en el equipo árabe y cada vez es más importante para los objetivos del equipo. ‘Aladino’ tiene un puntaje de 7.46 y es ubicado por el lado derecho en una formación 4-2-3-1 hecha por la página. Además, es el único junto al argentino Éver Banega que destacan desde la Liga Profesional Saudí de Emiratos Árabes Unidos.

Sergio Peña, volante del Malmö, se ubica como volante de primera línea. El mediocampista sumó un promedio de 7.42 durante toda la temporada y es el único de la Allsvenskan, primera división de Suecia que aparece en el equipo. El exfutbolista de Alianza Lima participó en la liga doméstica y en la fase de grupos de la Champions League.

El once lo completan el venezolano y potero Rafael Romo del Oud-Heverlee Leuven de Bélgica, los defensores Douglas Dos Santos (Brasil) del Zenit, Lisandro Martínez (Argentina) del Ajax, Nicolás Otamendi (Argentina) del Benfica, Daniel Muñoz (Colombia) del KRC Genk, Éver Banega (Argentina) del Al-Shabab, Maximiliano Morales (Argentina) del New York City, Ezequiel Barco (Argentina) del Atlanta United y Valentín Castellanos (Argentina) del New York City.