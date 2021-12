Alianza Lima oficializó la renovación de Arley Rodríguez por todo el 2022

Arley Rodríguez llegó a Alianza Lima este 2021 y salió campeón nacional. | Foto: FPF

Alianza Lima dio inicio esta semana a sus entrenamientos presenciales en el Colegio La Inmaculada de Surco con la presencia de casi la totalidad de su plantel, aunque algunos jugadores aún siguen sin esclarecer su futuro. Sin embargo, esta mañana el club acaba de anunciar l a renovación del colombiano Arley Rodríguez por todo el 2022 de cara a afrontar la Liga 1 y Copa Libertadores.

La misma institución ‘blanquiazul’ dio a conocer esta noticia mediante sus redes sociales. Primero colocaron la bandera de Colombia y al costado el año 2022 en emojis. Seguidamente, estuvo la siguiente frase: “¡CON TODO, ‘PARCE’!”, con una imagen donde sale la foto del jugador con el mensaje “RENOVÓ Arley Rodríguez”. De esta forma, dieron a conocer la extensión de contrato del jugador que culminaba este 2021.

Alianza Lima confirmó en sus redes sociales la renovación de Arley Rodríguez.

Esta nueva vinculación por parte del jugador con la entidad ‘aliancista’ fue una duda que se llevó a cabo en las últimas semanas. De hecho, el mismo Rodríguez declaró para el diario ‘El Comercio’ en la quincena de diciembre que no quería irse y que el factor de estar en un club grande como Alianza Lima lo capturó. Aún así, había señalado que si se iba, lo haría por la puerta grande por todo lo que le dio al equipo. “ Me quiero quedar, pero no me desvela irme porque me iría orgulloso y, lo que es más importante para mí, con el respeto y el cariño de la gran hinchada. Me iría por la puerta grande. Salir de un club como Alianza sin deberle nada a nadie, como campeón y entregando todo me deja tranquilo”, declaró en su momento.

PETICIÓN DE CARLOS BUSTOS

Sin embargo, conforme pasaron los días, exactamente hace una semana, fue el mismo DT Carlos Bustos, quien confesó para ESPN Perú el deseo de mantenerlo en el plantel por toda la entrega y actitud que mostró esta temporada. “ Arley Rodríguez es un jugador que me gustaría tener. Evidentemente hoy estamos resolviendo una situación con el cupo de extranjeros, pero creo y soy positivo en que puede seguir con nosotros. Hizo un gran año. Fue un jugador que en el momento que le toca jugar y los minutos que jugó, mostró actitud y la mejor disposición ”, comentó el entrenador argentino que levantó su primer título en el Perú, tras haber pasado por la Universidad San Martín y Melgar sin pena ni gloria.

CUPO DE EXTRANJERO

El tema de cupo de extranjero fue una de las disyuntivas que tenía la dirigencia ‘íntima’ para mantener al atacante colombiano, ya que no tenían claro si iban a fichar a tenerlo copado o no. Actualmente, Alianza Lima cuenta con Pablo Míguez, Pablo Lavandeira, Edgar Benítez, Darlin Leiton y Hernán Barcos como extranjeros. Sin embargo, los dos primeros tienen los trámites de nacionalización en curso, aunque lo más probable es que salga pronto la de Míguez , quien el 2021 jugó pasó de jugar de mediocampista a defensa central.

RENDIMIENTO DE ARLEY EL 2021

Cabe resaltar, que Arley Rodríguez, si bien respondió el tiempo que estuvo presente en el campo de juego, no tuvo una regularidad constante. Principalmente por motivos tácticos, debido a que Bustos no jugaba con extremos puros al usar una alineación 3-5-2 con carrileros por ambas bandas (Oslimg Mora por la derecha y Ricardo Lagos por la izquierda), por lo que los volantes tenían mayor presencia en el medio. No obstante, los minutos que Arley jugó pudo demostrar su polivalencia, ya que por momentos suplió a Mora, demostrando así su capacidad para defender. Asimismo, su presencia en ataque también será importante, ya que puede asistir y anotar. En general, esta temporada jugó 23 encuentros en donde convirtió 4 goles y brindó 3 asistencias .

