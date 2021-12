Alianza Lima: Arley Rodríguez confesó que Farfán estuvo pendiente de su renovación y piensa nacionalizarse

Ambos jugadores llegaron en el 2021 a Alianza Lima. Foto: Liga Profesional.

Arley Rodríguez acaba de renovar con Alianza Lima para la temporada 2022 y disputará la Liga 1 y la Copa Libertadores. El colombiano, que se muestra contento por sumar su cuarto año en Perú, habló de lo atento que estuvo Jefferson Farfán en su renovación con la escuadra ‘íntima’, sus objetivos para la próxima campaña y la idea de nacionalizarse.

“Jefferson Farfán fue fundamental en el tiempo de la renovación, estoy agradecido con él. Se lo hice saber, me llamaba y me preguntaba cómo iban las cosas. Le agradecí personalmente”, comentó el extremo que salió campeón y fue fundamental en el esquema de Carlos Bustos como pieza de recambio.

Por otro lado, habló de una posible nacionalización. “ Sí o sí me nacionalizaría, es la idea. Este es mi tercer año y quiero hacer las cosas bien, para que suceda eso tienes que marcar diferencia y hacerte querer. Sabemos que la gente de Alianza es acogedora”, recordemos que el ‘cafetero’ llegó al Perú por primera vez para vestir la camiseta de Carlos A. Mannucci.

Además, habló de los objetivos del equipo ‘íntimo’ en la temporada que se avecina. “Si me dan a elegir entre campeonar o avanzar en Copa Libertadores creo que es muy difícil. Creo que hay plantel para pelear ambos torneos, la idea es el bicampeonato y la tarea en Libertadores es pasar la fase de grupos. Creo que se armó un plantel para ir por el título. En tanto a Libertadores sabemos que hay una tarea pendiente de seguir quedando en la historia de este bonito club”

También se refirió a la última temporada y al deseo de seguir en La Victoria por muchos años. “Quizá no tuve la regularidad que pensé, pero ahora con los torneos quizá tenga mayor chance. El profesor me dijo que esté tranquilo, que el tema del cupo de extranjeros era complicado y que no me desesperara. El club Alianza Lima es uno con el que me identifico mucho, ojalá no sea solo por el 2022 sino mucho tiempo más. Sentí el cariño de los hinchas por redes y demás, voy a trabajar día a día”.

Arley Rodríguez llegó en el 2021 a Alianza Lima y logró campeonar en su primer año en el club, jugando 24 partidos, anotando cuatro goles y brindando tres asistencias. Sin embargo, no fue titular de forma regular y en esta nueva temporada buscará meterse al once. Además, tendrá más oportunidades con la participación del club en Copa Libertadores.

Alianza Lima confirmó en sus redes sociales la renovación de Arley Rodríguez.

CLUBES DE ARLEY RODRÍGUEZ:

- Atlético Nacional

- Atlético Fútbol Club

- Deportivo Rionegro

- Alianza Petrolera

- Lobos BUAP

- Santa Fe

- Envigado

- Carlos A. Mannucci

- Alianza Lima

CAMPEONATOS DE ARLEY

El palmarés de Arley Rodríguez es bastante envidiable. Y es que conquistó la Copa Libertadores en el 2016 y la Recopa Sudamericana en el 2017 con Atlético Nacional de Colombia. En sus inicios se mostró como un futbolista prometedor, pero no logró explotar. De igual forma, aportó para los éxitos continentales con ocho goles en 36 partidos en la Libertadores, mientras que al siguiente año hizo 6 tantos en 29 encuentros. Además, ganó en dos ocasiones ganó la Copa Colombia (2013 y 2016), una Superliga de Colombia (2016) y un torneo Apertura (2017).

